Todavía nos estamos recuperando de todas las emociones de este jueves. No solo vimos los impresionantes segundos ensayos de países como Noruega, Armenia, Finlandia, Serbia o San Marino, sino que nuestra propia representante, Chanel, pudo subirse al escenario del Pala Alpitour por primera vez y dejar claro por qué ella es una de las favoritas para hacerse con el ansiado micrófono de cristal de Eurovisión. Como ella, los otros artistas del Big 5 también tuvieron su primera toma de contacto, todos menos Blanco, quien estuvo ausente del ensayo de "Brividi", la apuesta italiana.

Por si fuera poco, hoy hemos continuado con los ensayos de los cantantes que participan en la segunda semifinal. The Rasmus (Finlandia), Michael Ben David (Israel), Konstrakta (Serbia), Nadir Rustamli (Azerbaiyán), Circus Mircus (Georgia), Emma Muscat (Malta) y Achille Lauro (San Marino) ya nos dejaron con la boca abierta y este viernes han hecho lo mismo el resto de concursantes, con quienes se disputan el pase a la gran final.

Este viernes han actuado Sheldon Riley (Australia), Andromache (Chipre), Brooke (Irlanda), Andrea (Macedonia del Norte), Stefan (Estonia), WRS (Rumanía), Ochman (Polonia), Vladana (Montenegro), Jérémie Makiese (Bélgica), Cornelia Jakobs (Suecia) y We Are Domi (República Checa). En definitiva, grandes artistas entre los que se encuentran algunos de los favoritos de esta 66ª edición del Festival de Eurovisión, y es que Cornelia Jakobs (ganadora de la OGAE Poll) y Ochman están en el top 10 de las casas de apuestas, en las que Chanel se mantiene en quinta posición.

Emotiva interpretación de Sheldon Riley con su "Not The Same" , una canción muy personal que seguro que conmueve a los espectadores de Eurovisión. El artista actúa con su ya clásica máscara de cristales y, si en la preselección Australia Decides optó por el negro, esta vez Sheldon Riley se decanta por el blanco , con un espectacular traje rematado por una larguísima cola de plumas . Sobre una estructura de escaleras blancas , destaca sobre la oscuridad que le rodea, realzada por una evocadora iluminación blanca y una neblina. Aunque transmite una gran emoción a lo largo de toda la actuación, en especial en el momento de retirar la máscara, evita las lágrimas que sí asomaron a sus ojos en su preselección nacional.

Australia emociona con "Not The Same"

República Checa deslumbra con "Lights Off"

¡We Are Domi serán los encargados de cerrar la segunda semifinal de Eurovisión y lo van a hacer a lo grande! La banda de República Checa va a convertir el Pala Alpitour en una verdadera discoteca al ritmo de "Lights Off", aunque no va a faltar luz precisamente en su actuación. De hecho, la gran sorpresa llega en el primer estribillo, en el que rayos de luz en distintas direcciones lo inundan todo, un recurso que se vuelve a utilizar más tarde. Otro juego interesante lo hace justo antes del segundo estribillo, y es que, al decir "so I turn the lights off", las luces se apagan para volver a encenderse con la entrada de la música. Con República Checa cerramos la jornada de segundos ensayos de este viernes. Mañana sábado será Chanel quien vuelva a subirse al escenario para ensayar "SloMo".