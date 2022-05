Estos son los primeros ensayos de Eurovisión más espectaculares

En tan solo una semana se celebra la primera semifinal del Festival de Eurovisión, que se podrá ver a través de La 1 y RTVE Play. Los artistas ya se encuentran inmersos en los primeros ensayos sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín, unas jornadas que nos han dejado a todos con la boca abierta. Mientras que el Big 5 (España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, organizador tras su victoria en la pasada edición) pasa directamente a la final, los demás países tendrán que disputarse la clasificación en las semifinales del martes 10 y el jueves 12 de mayo. Fuego, pirotecnia, luces, impresionantes estructuras… Estos son los países que han dado que hablar con sus primeros ensayos.

Chipre ha optado por llevar su propia estructura al Pala Alpitour. Andromache, cual Afrodita, se subirá a una prop con forma de concha para interpretar "Ela". Por lo que hemos podido ver de momento, estará acompañada por dos bailarinas y presentará una puesta en escena elegantísima con proyecciones de distintos colores.

Andromache en el primer ensayo de Chipre para Eurovisión EBU / NATHAN REINDS

Achille Lauro se decanta en "Stripper" por el más es más. ¿Quién si no podría subirse a un toro mecánico durante su actuación en Eurovisión? El representante de San Marino promete dar un gran espectáculo en el que también podremos ver fuego, músicos enjaulados y mucho rock & roll.

Achille Lauro en el primer ensayo de San Marino de Eurovisión 2022 EBU / NATHAN REINDS

También lleva fuego Austria. LUM!X y Pia Maria cuentan con una enorme plataforma circular para interpretar "Halo", una actuación con la que prometen convertir el Pala Alpitour en una discoteca.

Triunfaron en todo el mundo hace años con "In The Shadows" y este se han propuesto hacerlo en Eurovisión representando a Finlandia con "Jezebel". The Rasmus vuelve a apostar por el amarillo y el negro, dos colores que ya estuvieron presentes durante su actuación en la preselección finesa, y añaden también globos a su puesta en escena.

The Rasmus en el primer ensayo de Finlandia en Eurovisión 2022 EBU / NATHAN REINDS

El blanco y el azul son los colores de la bandera griega y también los del escenario en el que actuará Amanda Tenfjord. La intérprete de "Die Together", quien se encuentra actualmente en la sexta posición en casas de apuestas, mantiene una puesta en escena sencilla y elegante: ella, de blanco y rodeada de sillas caídas, destaca sobre el azul.

Amanda Tenfjord en el primer ensayo de Grecia en Eurovisión 2022 EBU / NATHAN REINDS

Serbia se mantiene en la línea de lo que ya vimos en su preselección, pero la actuación de "In Corpore Sano" sigue siendo igual de llamativa que cuando la vimos por primera vez. Acompañada por otras cinco personas sobre el escenario, Konstrakta nos cantará mientras se lava las manos.

Konstrakta en el primer ensayo de Serbia para Eurovisión 2022 EBU / NATHAN REINDS

¡Hola, mi bebebé! Es el representante de Rumanía, pero canta el estribillo de su canción en español. WRS promete ponernos a bailar a ritmo de "Llámame". Él lo hará con cuatro bailarines y, a juzgar por las fotografías que hemos podido ver, el baile será similar al que ya le hemos visto hacer.