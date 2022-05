Recordemos que este año el escenario del Alpa Alpitour de Eurovisión 2022, encargado de acoger esta edición, man tiene las mismas normas del año anterior: los artistas pueden pregrabar sus coros o tener coristas sobre el escenario (con un máximo de seis personas sobre el escenario). Incluye una fuente y está diseñado por la escenógrafa italiana Francesca Montinaro, se llama The Sun Within y se basa en los movimientos y la luz de un sol cinético.

Sin embargo, durante los primeros ensayos del Festival de la Canción de Eurovisión, ya ha ocurrido el primer drama nada más empezar. Resulta que se ha roto el mecanismo de los arcos del escenario y apenas se podrán usar, lo que ha trastocado los planes de muchísimas delegaciones que contaban con ello para su puesta en escena. De momento, la delegación lituana ha manifestado que no podrá ejecutar la puesta en escena que tenían planeada para Monika Liu.

“Problemi con il palco di #Eurovision2022: gli archi che costituiscono il sole non potranno muoversi nella loro completezza, ma potranno farlo soltanto in maniera ridotta, a causa di un guasto alla motorizzazione. I tempi sono troppo stretti per sistemarlo del tutto.#Eurovision pic.twitter.com/AIxLYv7Oz1“