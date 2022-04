¡Arranca la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2022! ¿Qué país ganará? ¿Qué canción se alzará con la victoria? Ya podéis empezar a votar por vuestras tres canciones favoritas de la Gran Final. En total, 24 canciones participan en esta tercera y última ronda de la macroencuesta que Eurovisión RTVE ha lanzado de cara al certamen europeo. Solo 1 logrará ganar tras una votación mixta entre usuarios de la web y jurado profesional.

"Lights Off" de la República Checa, "Boys Do Cry" de Suiza, "Hope" de Estonia, "Not The Same" de Australia, "Sekret" de Albania, "Die Together" de Grecia, "SPACE MAN" de Reino Unido, "Llámame" de Rumania, "Brividi" de Italia, "River" de Polonia, "Jezebel" de Finlandia, "De Diepte" de Países Bajos, "The Show" de Dinamarca, "Hold Me Closer" de Suecia, "Saudade, Saudade" de Portugal, "Miss You" de Bélgica, "Give That Wolf A Banana" de Noruega, "Rockstars" de Alemania, "I Am What I Am" de Malta, "Fulenn" de Francia, "Snap" de Armenia, "Stefania" de Ucrania, "Ela" de Chipre" y "Halo" de Austria compiten por el título.

Desde hoy lunes 25 de abril hasta el viernes 29 de abril, tienes la oportunidad de elegir a tus 3 canciones favoritas a través de la encuesta. El viernes sobre las 18 horas de la tarde cerraremos la encuesta y pasaremos al recuento de votaciones.

Vota por tu canción favorita de la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2022

Chanel en la Gran Final de Eurovisión 2022 Os recordamos que España no participa en el Eurosondeo RTVE 2022 con el objetivo de que el resultado español sea lo más parecido a lo que podría pasar el próximo 14 de mayo en Turín. Sin embargo, queremos saber en qué puesto creen los usuarios de Eurovisión RTVE que quedará Chanel en la final de la 66ª edición del festival. ¡Vota en nuestra encuesta! ¿En qué puesto quedará Chanel en Eurovisión 2022?