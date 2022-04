Portugal ha elegido a su representante para el Festival de la Canción de Eurovisión 2022. Nuestro país vecino ha celebrado la gran final del Festival da Cançao 2022 entre los 10 artistas que habían logrado llegar hasta la última ronda del concurso anual organizado desde 1964 por la RTP. Revive la gala al completo en RTVE Play.

00.53 The Black Mamba interpretan "Love is on my side"

A las 00.43 horas se han cerrado las líneas telefónicas para votar en la final del Festival da Cançao 2022 y la gala ha dado paso a un nuevo intervalo. Al regresar, la final ha contado con un invitado muy especial: The Black Mamba, representantes de Portugal en Eurovisión 2021, donde quedaron en la 12.ª posición con 153 puntos.

01.58 min Festival da Cançao 2022 - The Black Mamba canta "Love is on my side" en la final

La banda ha tocado una vez más la canción con la que participarón en el festival, "Love is on my side", en el festival de música luso donde ganaron el año pasado, antes de ceder el testigo al próximo representante de Portugal en Eurovisión. Después todos los candidatos de esta final se han reunido con Inês Lopes Gonçalves para cantar juntos esta canción y la locutora de radio lusa ha repartido los carteles de promoción de sus canciones en el festival a modo de recuerdo.