Bélgica pone fin al misterio. La televisión RTBF anunció en septiembre a Jérémie Makiese como su representante en Eurovisión 2022, el primer artista de la edición en ser revelado, pero ha esperado hasta marzo para publicar la canción que el ganador de The Voice Belgique interpretará en Turín. "Miss You" sucede así a "The Wrong Place", el tema con el que Hooverphonic alcanzó la posición 19 el año pasado.

Hooverphonic también iba a participar en la edición cancelada de 2020 y, de hecho, fue la primera candidatura en anunciarse, como ya ocurrió en 2018 con Sennek, ambas participaciones de la televisión flamenca VRT. Este año, siguiendo su estela, la francófona RTBF también presentó a Jérémie Makiese en primer lugar.

Letra de "Miss You"

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I'm cool

One day I'm cold

And I've been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I've been trying to erase my mind

You stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won't miss you, no

I'm gonna break through, no

I'll never hate you

I'll never chase you

And sometimes I feel good

Sometimes I lose my mind and my soul

That's when I see you

And out of thе blue I answer your call

And I've been trying to еscape my past

Give up on the sadness that you left behind

I've been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won't miss you, no

I'm gonna break through, no

I'll never hate you

I'll never chase you

Am I gonna miss you? No, no

Promise I won't miss you, no

I'm gonna break through, no

I'll never hate you

I'll never chase you

I gotta make it to the bright side

I've been lying when I said, "I'm fine" (Said I'm fine)

Wanna find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won't miss you, no

I'm gonna break through, no

I'll never hate you

I'll never chase you

I never feel bad

When love is good

Life goes on

Don't wanna live my life waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall