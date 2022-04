Eurovisión 2022

Monika Liu representará a Lituania en la edición número 66 del Festival de Eurovisión con la canción "Sentimentai", la primera en lituano desde su debut en Dublín 1994. La favorita ha cumplido con todos los pronósticos y ha resultado vencedora de la preselección lituana para el festival, el Pabandom is Naujo! (¡Intentémoslo de nuevo!).

La solista toma el testigo del grupo "The Roop", que con su canción "Discoteque" consiguió el mejor resultado para Lituania en 15 años (8º puesto con 220 puntos). Monika participara en la primera semifinal del próximo 10 de mayo en Turín.

Todos en Lituania tenían un mismo sueño: replicar el éxito de "The Roop" en Róterdam 2021. La final de la preselección nacional de Lituania contó con ocho grandes actuaciones protagonizadas por caras conocidas y artistas emergentes del país báltico. Finalmente, la misión ha recaído en Monika Liu. La artista llevaba años deseando ir a Eurovisión, y esta canción, "Sentimentai", es la que finalmente ha hecho realidad su sueño.

La artista lituana ganó tanto la votación del jurado, donde los siete miembros le otorgaron los 12 puntos, como la del televoto. Muy cerca de superarla estuvo Lolita Zero, a tres mil votos se quedó la drag Lolita Zero de arrebatarle el primer puesto (20.929 frente a los 23.604 de Monika).

Sobre Monika Liu

Monika Liu ama la música desde pequeña. A los cinco años comenzó a aprender violín y a los 15 comenzó a practicar canto. Decidió cursar estudios de música jazz y canto en la Facultad de Música de la Universidad de Klaipėda, al oeste de Lituania. Tras graduarse, se mudó a Boston, Estados Unidos, para estudiar en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo: el Berklee College of Music (Massachusetts).

Después de su formación, vivió un tiempo en Londres, antes de trasladarse definitivamente a la capital de Lituania, Vilnius. En 2015 debutó musicalmente con el álbum "I Am". Tras este llegarían "Lünatik" (2019) y "Melodija" (2020). La representante lituana ha sido jueza en "The Voice" y "The Masked Singer". Ahora, regresa al otro lado del escenario para intentar convencer al público y televoto de Turín y lograr un gran resultado para Lituania en Eurovisión.