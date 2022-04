Mahmood y Blanco ganan el Festival de Sanremo 2022 y serán los anfitriones de Eurovisión 2022. Los artistas han conseguido transmitir esos 'escalofríos' al público y al jurado del certamen italiano con la canción "Brividi". El dúo musical toma el relevo de la banda de rock Måneskin, ganadores de la 65ª edición del Festival de Eurovisión.

De esta forma, Mahmood vuelve a Eurovisión tres años después para representar a Italia en la gran final que se celebrará en Turín los días 10, 12 y 14 de mayo. Blanco, además, es el concursante más joven que representará a Italia en el certamen musical.

Mahmood y Blanco interpretarán "Brividi" en la novena posición de la Gran Final de Eurovisión 2022, el próximo 14 de mayo.

Letra de "Brividi"

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto, "Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi"

La tua paura cos'è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all'angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

E vivo dentro una prigione

E provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un "ti amo" ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi