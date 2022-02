Europa tiene una nueva diva y su nombre es Chanel. La representante de España en Eurovisión 2022 ha cosechado un gran éxito desde su victoria en el Benidorm Fest con "SloMo", un tema que mezcla de pop dance actual con toques latinos y urbanos.

En las casas de apuestas a nivel internacional, la propuesta española se encuentra en el Top 10 para ganar la 66ª edición del certamen europeo. Es la primera vez en mucho tiempo que un tema de España debuta tan alto en la lista.

Y casi sin tener tiempo para digerir su triunfo en la ciudad alicantina, la artista comienza una gira internacional para promocionar su candidatura en Europa. Chanel actuará en el Festival da Cançao el próximo 7 de marzo. La representante de España en Eurovisión 2022 cantará su canción en la segunda semifinal de la preselección lusa.

Así lo ha confirmado la RTP (Radio Televisión Pública Portugesa) a través de la cuenta oficial del concurso en Instagram. La de nuestro país vecino será solo la primera de las paradas que hará Chanel en su gira de promoción europea para Eurovisión y que culminará el próximo 14 de mayo en Turín.

El Festival da Cançao tendrá dos semifinales, celebradas el 5 y 7 de marzo, y una gran final prevista para el sábado 12 de marzo. Un total de 20 participantes lucharán por representar a Portugal en Eurovisión 2022 y recoger el testigo de la banda The Black Mamba con "Love is on my side".