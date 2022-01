No ha sido fácil tomar una decisión, pero tras una preselección de más de 600 candidaturas, dos semifinales con 14 artistas seleccionados y una gran final, los espectadores han hablado. España ya tiene representante para el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 que se celebra en mayo en Turín. Se llama Chanel Terrero y está dispuesta a enamorar a medio mundo con su puesta en escena de "SloMo" tras imponerse a Rigoberta Bandini y su teta gigante. Para ello tiene a su dream team. Nos referimos a sus bailarines, que han formado parte de su proyecto desde el inicio. ¿Quieres saber quiénes son?

Rigoberta Bandini felicita a Chanel Terrero

Se llevó la máxima puntuación (96) y entró prácticamente en shock. Le costó mucho creérselo y hasta que no miró a sus bailarines y vio la realidad en sus ojos: "No me veía ganadora para nada. Es la primera vez que saco un single y competía con artistas maravillosos con un montón de fans. Aún no me lo creo", asegura Chanel en una entrevista exclusiva para el programa Corazón. Tiene claro el mensaje que quiere transmitir: "De empoderamiento femenino. 'SloMo' es un tema para ponerte la corona y sentirte segura con tu cuerpo. Una mujer empoderada es la misma que está en su casa en pijama que la que lleva un mono de pedrería", cuenta.

Durante este tiempo los 14 artistas han compartido muy buenos momentos: "Hemos competido desde lo sano y entre nosotros ha habido muy bien ambiente", asegura. Tanto es así, que Chanel Terrero interpretará "SloMo" en la gran final de Eurovisión 2022 y Rigoberta Bandini le envía su apoyo: "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel Terrero. Te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", escribe en su post de Instagram.