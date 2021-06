El movimiento Drag queen es un fenómeno planetario y su popularidad ha crecido en los últimos años gracias al cine y la televisión: mucho ha tenido que ver RuPaul y su programa Drag race, el reality que busca a la mejor drag del momento. Un segmento del colectivo LGBTIQ+ (en algunos países, reordenado como LGTBIQ+), celebra el furor que hay en todo el mundo por esta expresión artística, y en algunos casos, una forma de vida que nada tiene que ver con la orientación sexual y el género de cada individuo. Pero... ¿Desde cuándo existen las drag queens? ¿Es lo mismo un espectáculo de transformismo que un número drag? Para encontrar las respuestas recurrimos a Valeria Vegas para recorrer la historia drag.

Origen del transformismo en España

"En los años 70 y 80 en España, el transformismo era la imitación perfecta, generalmente de una folclórica", nos explica, y recuerda que se trataba de buscar una imitación algo exagerada sobre una de las artistas del momento que, además, han permanecido como iconos del colectivo LGBTIQ+, pese a no pertenecer al mismo, como Sara Montiel, Lola Flores, Rocío Jurado o Marujita Díaz. Paco España fue uno de los pioneros en el travestismo en los estertores de la dictadura. Hoy es un icono, y ahora Nacha La Macha le rinde tributo con la obra Paco España, de la gloria al olvido, que puede verse el teatro Marquina de Madrid.

En los años 90, el transformismo se 'transforma' y el público disfruta con una manera distinta de actuar y comportarse sobre un escenario, del calco se pasa a la parodia y la exageración. Los referentes cambian y las nuevas generaciones pasan de la bata de cola para adoptar la estética de sus ídolos del pop. Es aquí donde nace el fenómeno de las drag queens, que se consolida con el auge de un cine amable, y a veces condescendiente. Títulos como Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (de 1994) y To Wong Foo, thanks for everything! Julie Newmar (de 1995) provocaron que el transformismo más 'clásico' se viera obligado a renovarse para no morir: de Lola Flores y la bata de cola se pasó a Madonna y los corsés cónicos de Jean Paul Gaultier.

Pedro Almodóvar siempre ha confesado su pasión por el transformismo. Ël mismo se ha travestido en muchas ocasiones, incluso en sus películas, y además ha introducido en algunos guiones homenajes al género. A nadie se le escapa el guiño que hace a los artistas de La Boite (mítico bar de Chueca) en La mala educación, con Gael García Bernal travestido en Sara Montiel. E incluso a las divas drag, con un Miguel Bosé transformado en Becky del Páramo en Tacones lejanos.

02h 12 min Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2021 - Imagina 2022 - ver ahora

En España hay un importante apoyo al movimiento drag, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, desde 1998, se celebra la ya famosa Gala Drag Queen, que emite cada año con gran éxito RTVE. Hoy los participantes llevan nombres como Drag Psicolíbida, pero antes, las pioneras, jugaban con otras referencias culturales y sociales para bautizarse. Es el caso de Psicosis González: "Fue una de las primeras que jugaba a esa exageración, que venía de un transformismo y que se reconvirtió en los 90 al ver que eso estaba cambiando", asegura Valeria.