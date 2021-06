Víctor Gutiérrez es uno de los pocos deportistas que no tiene reparo en decir abierta y públicamente que es homosexual y siempre ha dado un paso más allá para fomentar un activismo positivo que rechace cualquier tipo de homofobia. En el día del Orgullo LGTBI ha querido una vez más, señalar este odio recordando uno de los peores momentos de su carrera, cuando le llamaron ‘maricón’ en pleno partido: “Es la imagen justo del instante después de que me insultasen y creo que representa a la perfección lo que debemos hacer ante este tipo de actitudes: señalarlas”.

Hace poco más de un mes, el jugador del CN Terrasa recibió insultos homófobos durante y después del partido por parte de un waterpolista del equipo rival, del CN Sabadell. Una situación que tuvo una gran repercusión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y fue el propio Víctor quién quiso contarlo y denunciarlo todo desde su perfil de Instagram.

00.51 min Víctor Gutiérrez: "Ya no hay barra libre con la homofobia en el deporte"

Compartió un video nada más llegar a casa después del partido. Aún no se había quitado ni la camiseta del club cuando quiso denunciar públicamente lo ocurrido avisando que este tipo de comportamientos no tienen cabida en ningún tipo de deporte. Cuenta con detalles cómo vivió la agresión verbal y cómo le afectó durante tantos y tantos partidos. Desgraciadamente no era la primera vez que le sucedía y por fin se atrevió a contarlo: “He vivido un episodio de homofobia”.

Se trata de una reflexión en la que confiesa desde un primer momento que es “gay, homosexual y maricón” y que se siente muy orgulloso de ello. A lo largo del video, vemos que se emociona en distintas ocasiones. Por impotencia, por rabia o por lo que sea pero siempre que Víctor ha hablado sobre la libertad sexual, fomenta la idea de hay que perder el miedo mostrándose uno tal y como es, y su publicación tuvo una repercusión que ni él mismo esperaba. Además de acumular más de 800.000 reproducciones, su denuncia consiguió que la Real Federación Española de Natación pusiera por primera vez, una sanción por insultos homófobos.

“Hoy entre todos hemos hecho HISTORIA, sancionando la homofobia en el deporte profesional por primera vez



Gracias a la @RFEN_Oficial y a @deportegob por su firme compromiso por erradicar estos comportamientos del deporte



El deporte es hoy un lugar un poco mejor para TOD@S



��️‍������‍♂️ pic.twitter.com/cynu6VR4aL“ — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 30, 2021

Desde entonces, Víctor utiliza sus redes para fomentar un activismo positivo y en la semana de Orgullo 2021 ha vuelto a gritar alto a favor de la inclusión: “Mientras haya una sola persona en el mundo castigada, perseguida, humillada, golpeada o asesinada por su orientación sexual o su identidad, tendrá sentido nuestra reivindicación. Recordad que esta lucha es de TODXS. Mientras tanto, sigamos señalando y denunciando bien alto la LGTBIfobia. Hasta que nunca tengamos que vivir quiénes somos con vergüenza o miedo. ¡Feliz Orgullo! Por nosotros que podemos gritarlo, y por aquellos que tristemente no pueden”.