Debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas de seguridad, el calendario de eventos de la Semana del Orgullo no será como el de los años anteriores. Las manifestaciones y los actos multitudinarios se han reducido: sí se podrá salir a las calles pero no habrá carrozas ni escenarios. Pero lo que no varía es el espíritu reivindicativo sigue presente: hoy la palabra orgullo adquiere una fuerza especial debido al aumento de los casos de homofobia que se dan en distintas ciudades. Pero, ¿qué se celebra el 28 de junio? ¿Desde cuándo? ¿Qué ocurrió hace 52 años?

Desfile del Orgullo Gay en Madrid GTRES GTRES

¿Por qué se celebra el 28 de junio? Nos remontamos a la noche del 28 de junio de 1969 y nos situamos en el Stonewall, el bar del barrio neoyorquino de Greenwich Village que hoy es un icono de la comunidad gay. Tras la enésima redada policial, un grupo de personas decidió levantar la cabeza y defender su orientación sexual y sus derechos civiles. Fue la primera vez que la comunidad LGBTIQ+ se unió en Estados Unidos para plantar cara a un sistema opresor y violento. En aquel local, centro de reunión de gais, lesbianas, 'drag queens' y transexuales, se encendió la llama de un movimiento que resultó ser imparable. Poco se parecen aquellos disturbios a la gran fiesta que hoy conocemos. La ira colectiva presagiaba lo que aún estaba por llegar. Desde el año siguiente a los disturbios, en 1970, las calles se inundan de 'orgullo' cada 28 de junio, para conmemorar los disturbios de Stonewall. Una auténtica revolución que dio lugar a marchas pacíficas y festivas en todo el mundo para reivindicar sus derechos. 03.04 min La noche temática - Una historia con orgullo

¿Quién es Marsha P. Johnson? Marsha P. Johnson fue una mujer transgénero, afroamericana y activista por los derechos de la comunidad LGTBI, una de las pioneras en esta lucha que inspiró la celebración del Orgullo. Ella fue una de las caras más visibles en aquella primera y significativa marcha. Marsha se convirtió en un icono de la comunidad alegando la discriminación que sufrían a diario, además de la violencia policial y la precariedad a la que estaban sometidas por no encontrar trabajo. De hecho, ella tuvo que prostituirse para poder sobrevivir. Los disturbios de Stonewall lo cambiaron todo gracias a personas que, como ella, plantaron cara un sistema opresivo. "Marsha y yo nos enfrentamos a la poli. El movimiento empezó al día siguiente", así lo relataba la activista transexual latina Sylvia Rivera. Marsha P Johnson Desde entonces, pasaron de tener miedo a convertirse en figuras clave del movimiento. "No era nadie, nadie, hasta que me convertí en drag queen. Eso es lo que me hizo en Nueva York, eso es lo que me hizo en Nueva Jersey, eso es lo que me hizo en el mundo", aseguraba en una entrevista la propia Marsha.