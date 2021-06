Este año el 28 de junio, Día Mundial del Orgullo LGTBI, las actividades y reivindicaciones están focalizadas en las personas trans, uno de los de los colectivos más discriminados y vulnerables dentro de este movimiento. La modelo Ángela Ponce, primera mujer transgénero que se convirtió en Miss Universo España, se une a la reivindicación y habla de la necesidad de eliminar la connotación negativa del término: “Cuando hablo digo que soy una persona, soy una mujer, pero hay una característica de mi de la que no me tengo por qué avergonzar. Creo que hay que utilizar el término para educar”, asegura.

Actualmente y tras un duro camino, las operaciones de reasignación de género han evolucionado muchísimo. Ivan Mañero, el famoso cirujano que ha cambiado de sexo a más de 2.400 personas yha asegurado que "cuando empezó no encontraba hospitales donde operar". Entre las tantas personas a las que ha operado está la modelo y Miss Universo España 2018, Angela Ponce, que ha estado en ‘La Hora de la 1’ para habla de su caso.

El problema al que se enfrentaba Ángela era el “no encontrar respuestas”. Explica que cuando ella era pequeña y no se sentía identificada con su género “no había ningún tipo de educación de ese tipo, ni tenían la facilidad de internet”. Así que, le tocó vivir con “el desconocimiento y con dudas”, asegura: “Entonces al final no podía compartir ni sentirme identificada con nadie”, añade.

La modelo se operó por la Seguridad Social antes de conocer al doctor Ivan Mañero, sin embargo, no quedó como ella quería, así que tuvo que recurrir al él: “Antes de conocer al doctor, me operé por la seguridad social, pero a los después tuve que recurrir a él porque no quedó como yo quería. Tampoco es simplemente operarte, es operarte bien y tener una vida plena en todos los sentidos”, explica.

La importancia de quitar la connotación negativa: “Es una palabra de la que me tengo que orgullecer”

A su testimonio se suma la propia modelo, quién considera que lo que hay que hacer es quitar la connotación negativa del término de trans, educar y entender que es una característica más del ser humano y “no hay nada malo en ello”: “Antes, cuando alguien me decía eres “trans”, para mí era como tierra, trágame. Y no. Es una palabra de la que me tengo que orgullecer en parte porque es una característica mía, como el ser rubia o morena”, cita. “Cuando yo hablo digo, soy una persona, soy una mujer, pero hay una característica de mi de la que no me tengo por qué avergonzar”, termina.