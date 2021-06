Yer: "Como rapero LGTBI me siento un poco expulsado del rap"

El mensaje de Yer es claro. El madrileño no se esconde y asegura que es un mensaje que se muestra en casi todas sus canciones, "pero ahora que lo han visto en imágenes se dan cuenta". Habla del videolip de su tema "Ya es tarde", dónde se muestra una relación romántica entre dos personas del mismo sexo. Con esta canción dio el petardazo, por así decirlo, aunque lleva rapeando desde que era adolescente, época en la que improvisaba en los parques con los colegas. De aquello ha llovido mucho, pero todavía siente que tiene que estar constantemente demostrando. Quizás por eso se plantea alejarse del rap y acercarse a otros géneros que le acepten tal y como es.

"Casi 24h después y sumando más de 50k de visitas entre todas las plataformas solo puedo daros las gracias. La cantidad de feedback positivo que hemos recibido ha sido impresionante. Os quiero, seguid disfrutando de "Ya Es Tarde", así agradecía Hugo, su nombre real, el apoyo que estaba teniendo. Pero como siempre no todo son comentarios positivos, en el medio siempre se cuela alguno negativo e incluso dañino o con mala intención. Y es que por desgracia, cuando alguien se atreve a hablar abiertamente de su sexualidad, y esta no entra dentro de la "norma" establecida, la homofobia sale a relucir. A día de hoy el tema tiene más de 250.000 reproducciones en Youtube, así que algo estará haciendo bien Yer.

El rapero aclara que no le gustaría que le encasillasen solo como artista LGTBI, pero también es consciente de que se necesitan valientes como el jugador de fútbol americano que, estando en activo, decidió salir del armario. Un acto que muy pocos, o ningún otro, se había atrevido a hacer hasta el momento. Sin duda faltan referentes, sobre todo en géneros como el rap. Profundizamos sobre esta situación con Yer, que de esto sabe un poco.

P: Tus canciones son casi todas tristes. ¿Tiene que ver con tus experiencias vitales o es que encuentras más inspiración en la negatividad?

R: Todo se basa en mí y en lo que he vivido. También es que socialmente no soy una persona muy intensa, pero en mi intimidad sí que soy muy intenso. A la hora de escribir hiperbolizo mucho los sentimientos y dramatizo todo mucho porque también considero que para hacer algo artístico hay que llevar las emociones al extremo. El 99% de mis canciones son tristes porque al final es cuando yo siento la necesidad real de escribir y cuando me sale hacerlo, pero a pesar de ello, no me fuerzo nunca a escribir. Cuando escribo es cuando realmente necesito contar algo a través de la música porque no puedo contárselo a la gente de otra manera. Entonces es un poco mi rinconcito de reflexión privado.

P: ¿Qué mensaje te gustaría hacer llegar con tu música?

R: En un principio, cuando empecé a escribir, no tenía ningún tipo de aspiración porque era más bien un hobbie. Hasta que se convirtió en una realidad y me apetece que mi música trascienda, que llegue y que vaya más allá. También es verdad que mis canciones siempre eran de desamor, ahora mismo no estoy pasando por esa época y estoy preocupado por otras movidas e inquietudes existenciales. Estoy empezando un disco sobre temas existenciales, sobre como yo veo el mundo, la industria, mi relación con el público, un poco todo... Criticando al público, porque yo creo que hay que decir verdades y para eso estamos. También agradeciendo las cosas que hacen por mí. Hablo de cosas que me preocupan a mí y a la juventud en general.

P: Eres uno de los primeros raperos en manifestar abiertamente su sexualidad. ¿En qué momento decidiste contarlo y por qué?

R: Creo que en el mundo del rap en España soy el único o de los pocos que no soy heterosexual y que ha salido del armario. Cuando di el salto a la música no estaba en el armario, todo mi entorno lo sabía y yo ya lo trataba con total normalidad. También en redes sociales, antes de dar el salto, yo tenía mis 4000 seguidores y hablaba de ello con naturalidad. Entonces, cuando di ese salto, nada cambió para mí. Yo seguía siendo igual, seguía relacionándome en redes sociales con mi público. Se nota que no está normalizado porque en el momento en que sacas una canción, o más bien un videoclip con el que ilustras todo lo que estás diciendo en imágenes, la gente se da cuenta y a la mínima te salen los haters. Cuando yo lancé el vídeo de "Ya es tarde", por ejemplo, hubo gente que se sorprendió. Y yo pensando: es lo que te llevo diciendo en todas mis canciones desde hace un año pero ahora lo has visto. No era ningún tipo de secreto, pero al darle forma y dárselo mascado, que lo vean claramente, es cuando se sorprenden.

P: ¿Crees que es más difícil hablar ser artista LGBTI en el rap que en otros géneros?

R: Sí, bueno depende del género. En el pop no creo que sea muy difícil, porque el público del pop y los artistas que hacen pop son más diversos. En el rap el público no es tan cerrado, pero en su gran mayoría son chicos heterosexuales y es verdad que el colectivo LGTBI está ajeno al rap. Aunque tampoco quiero generalizar, porque evidentemente hay de todo. Y luego, en cuanto artistas, es que no hay porque el rap tiene los orígenes que tiene, además de una determinada imagen asociada. La mayoría de chavales que empiezan en esto, o bien hacen rap de desamor, o bien hacen rap de: "soy de calle y soy muy chungo". No encaja el ser homosexual con esa imagen de "malo", que no tiene ningún sentido, porque no tiene conexión. Entonces, al final, si sales del armario en el rap pierdes un poco esa masculinidad y esa dureza que representan muchos raperos y por eso no sale más gente del armario. El ego, pero no un ego de soy el mejor, sino el de soy el más chulo, el más machito y me he follado a más este finde, pesa mucho. Y el que no proyecta esa imagen, es menos rapero.

P: Eso también le pasa a muchas mujeres...

R: Sí, para las mujeres yo creo que es incluso más difícil porque la temática base del rap es la que es. Aunque desde mi punto de vista es absurdo porque el rap es uno de los géneros más ricos en cuanto a mensaje. A través de él se pueden transmitir muchas cosas y me da un poco de pena que se reduzca todo a un mismo mensaje de "yo lo he pasado mal", "yo soy de clase social baja"... Que sí es tu caso me parece perfecto, pero muchas veces no lo es. Lo que no me parece bien es que la gente se encasille ahí y deje de lado muchos temas que pueden enriquecer mucho la escena y no lo hacen simplemente porque desencaja con el estereotipo. Entonces las mujeres, la gran mayoría, no encajan en ese perfil de "soy marronero y tengo que robar para ganarme el pan", etc. Por lo tanto todo ese público masculino que busca ese rollo no las escucha.

P: ¿El problema es que hay una necesidad continua de identificarse?

R: Se habla mucho de el ser real. Y para mí el ser real es hablar de lo que realmente te intriga, te preocupa y de lo que quieres hablar y no de lo que la gente quiere que hables. Eso es realidad. Entonces, si yo estoy transmitiendo un mensaje sobre lo que a mí me preocupa o me pasa y a ti no te representa, pues bien lo acepto, pero no lo taches de menos rap porque no vaya contigo.

P: ¿Esto te ha cerrado puertas?

R: No sé si e ha cerrado puertas o no.. Nunca me han dicho en un festival no puedes venir por esto. Pero, evidentemente yo sé que podría tener más público si hiciese otro tipo de música o si tuviese otro perfil. Sobre todo teniendo en cuenta el alcance que he conseguido. Sé que mucha gente por estereotipos o por otras cosas, puede decir: no le escucho. Por homofobia al fin y al cabo. Puertas de forma explicita cerradas en mi cara por esto, no he tenido.

P:¿Te sientes apoyado por la comunidad o has sentido rechazo?

R: Yo últimamente me relaciono mucho más con gente fuera del rap, bueno no necesariamente fuera del rap, pero si más acercados a géneros más comerciales como Marc Seguí. Me estoy juntando más en esos ámbitos y todo es mucho más sano y más abierto. Son mucho menos de aparentar y más abiertos mentalmente. Al final me muestro más yo y más transparente con ellos. No porque en otros ámbitos no quiera mostrarme yo, sino porque me siento más cohibido. También me ha llegado de amigos míos que otros raperos les han dicho: "¿Cómo va a haber un rapero maricón?" Y esa es una de las razones por las que el rap cada vez me llama menos y me dan más ganas de ponerme a hacer movidas más melódicas o más poperas. Porque me siento más cómodo con el público, con la escena y con un panorama que me abraza más. En el rap hay demasiada guerra innecesaria.

P: ¿Cuáles han sido tus referentes dentro del rap en España y qué crees que piensan ellos de tu rap?

R: Como referentes tengo muchos españoles. Cuando era más peque escuchaba a Violadores, Nach, El Chojín.. Luego ya pasé a escuchar a Miranda, Swit Eme... Y después volví a la nueva escuela de ese entonces: Sweet Soprano o Hijos Bastardos. Ahora mismo eso es lo que estoy tomando como referente. ¿Qué opinarían ellos de mi música? Pues no lo sé exactamente. Pero creo que Nach, Violadores, esta peña que lleva más tiempo y que hace otro tipo de rap que no tiene que ver con el rap callejero que se hace ahora, les podría gustar o no, pero creo que en cuanto a contenido les parecería guay. Para ellos la música es un método de expresarse de los chavales, y si la gente lo hace de forma pura y sin mala intención yo creo que les mola. A los que estoy tomando ahora como referente, por ejemplo Sule B que es colega mío, sé que lo que hago le gusta. Y Juancho, no le conozco personalmente, pero me ha dicho Sule que ha escuchado cosas mías y esta peña les guste o no, lo respetan y les parece guay. Sin embargo también sé de raperos actuales que han dicho cosas malas sobre mí. Entonces ahí se ve un poco la diferencia entre la gente que lleva mucho tiempo, es madura y ha visto a un montón de gente pasar y la gente que acaba de llegar. Entonces, que esa gente respete lo que hago y no lo haga una persona que acaba de empezar, como quien dice, a mí la verdad es que me tranquiliza.

P: Has publicado algunos comentarios haters, ¿les respondes o pasas?

R: La teoría nos la sabemos todos: "Pasa de los haters y agradece a los que te apoyan". Pero luego al final cuando ves comentarios que te sacan de quicio, necesitas responder. Yo la gran mayoría de las veces no lo hago, me como mis palabras y digo no voy a entrar en el trapo. Sé que cuando saco una canción me pueden llegar mil comentarios positivos y a la gran mayoría no les voy a responder, en cambio puede llegar uno negativo que me saque de mis casillas y responder con todo el mal humor del mundo. Cada vez me controlo más, cada vez lo hago menos, porque como músico y como artista considero que es mejor hacerlo en forma de canción. Poco a poco lo voy controlando.

P: ¿Te ves representado en gente como Lil Nas X, a quien han censurado recientemente?

R: Se ve a diario, ahora con el partido Alemania contra Hungría por ejemplo. Lo de Lil Nas al final ocurre a diario. Dentro de lo que cabe en Europa y EEUU vamos por buen camino, pero aún queda mucho por hacer. Yo es que me meto en Twitter y hay días que acabo negro de ver cosas sin sentido y cosas absurdas. Para cambiar estas cosas se necesitan figuras como el jugador de fútbol americano que ha salido del armario estando en activo y ha sido el primero. Porque muchos lo han hecho estando retirados, eso es lo fuerte. Creo que tiene que haber valientes que den el paso, que sean iconos en cierta manera y que seguidores suyos, que puede que en un principio estén en contra, pienses las cosas y razonen un poco. Así se cambian poco a poco las cosas.

P: Me has hablado de iconos, ¿te ves a ti mismo dentro de unos años como un icono?

R: No me veo a mí mismo como un icono LGTB en España, pero creo que dentro del rap y del panorama lo soy, pero porque soy el único prácticamente, entonces difícil no serlo. Lo que más me enfada es que el serlo me obligue en cierta manera a dejar el rap. Al final, me siento más cómodo con el público del pop. En el público del rap hay peña muy tóxica, muy purista... Entonces al ser una persona LGTB que hace rap siempre te van a caer críticas, muchas de ellas a tus espaldas y por parte de otros artistas. Eso da un poco de pereza y te quita las ganas. Esto hace que te alejes del rap y te vayas a otro género, aunque a mí el rap siempre me ha encantado. Yo estoy enamorado del rap. Pero eso, es como que me siento un poco expulsado del rap.

P: Este rechazo a lo diferente pasa mucho en el rap. ¿Por qué?

R: Sí, a todo el mundo. Le pasó a Recycled cuando empezó a hacer otras movidas, ahora a C. Tangana, y son de los mejores artistas que tenemos en España a día de hoy. A mí los puristas del rap me sacan un poco de quicio. Pero los que realmente me fastidian son los puristas que esconden homofobia debajo de ese purismo y te dicen: "Es que el rap solo puede hablar de esto y de esto. Y si no hablas de esto no es rap." Eso me da mucha pereza.

P: Proyectos futuros… ¿Disco a la vista?

R: El disco en principio quiero que salga a finales de año, aunque no tengo una fecha exacta. Me molaría ir empezando con adelantos en octubre. Tengo muchas ganas de sacar el disco. Y nada, quiero dedicar este verano a ponerme con ello a tope.