Víctor Gutiérrez denuncia insultos homófobos en la liga de waterpolo

Víctor Gutiérrez, waterpolista del CN Terrassa, ha denunciado insultos homófobos en el partido de este sábado contra el Astralpool CN Sabadell de la 15ª jornada de la División de Honor masculina, y ha señalado al serbio Nemanja Ubovic como supuesto autor de las palabras.

"Hoy tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en dos ocasiones 'maricón'. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes", confesó el sábado Gutiérrez en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Yo estoy muy orgulloso de ser quien soy y de ser tal y como soy. Pero hoy mis lágrimas son de rabia e impotencia porque un compañero de profesión quiera atacarme por ahí. Los árbitros no lo han recogido en acta porque no lo han escuchado. Pero tanto compañeros como aficionados lo han escuchado", añadió.

En este sentido, explicó que trata de hacer "un activismo desde una visión positiva" de su experiencia. "Creo que me hago un flaco favor callando", apuntó. "Esto ocurre cada día en piscinas, campos de fútbol, pistas de tenis... Y no sólo lo viven profesionales, sino también niños. Sólo espero que entre todos eliminemos de una vez esta lacra del deporte. tolerancia 0 ante la LGTBIfobia", indicó.

"La LGTIfobia no se oculta ni se esconde. Se señala"

Ya este domingo, Gutiérrez apuntó directamente al boya del CN Sabadell Nemanja Ubovic. "La LGTBIfobia no se oculta ni esconde. Se señala. Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que ayer me insultó. El jugador es Nemanja Ubovic del CN Sabadell", desveló.

"Espero que tanto su club como la RFEN no dejen caer en saco roto este tipo de violencias, y sienten un precedente en el deporte", dijo, citando además al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Comité Olímpico Español (COE). "'Muchas gracias a todas por vuestro cariño y apoyo! Estoy fuerte y con mucho ánimo", finalizó.