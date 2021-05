El turismo LGTB se consolida más allá del Orgullo y busca crecer en la España interior

Aunque este año no habrá fiestas masivas del Orgullo ni en Madrid, ni en Maspalomas ni en Torremolinos, el turismo enfocado al colectivo LGBT+ será una parte "fundamental" de la recuperación del sector. Así lo creen empresas e instituciones que exponen en Fitur LGBT+, que llega a su undécima edición con la vista puesta en recuperar cuanto antes el dinamismo de un sector en auge en los últimos años y frenado por la pandemia.

El sector, además, no se quiere limitar solo a los destinos tradicionales de los turistas LGBT, como las grandes capitales, sino que busca expandirse a la España interior. Este año exponen en IFEMA Extremadura, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros. "El turista que viene a Madrid al Orgullo durante cinco o seis días, ¿por qué no se va a ir a Toledo o a Andalucía con el AVE?", propone Nano García, director de la agencia de comunicación JN Global.

Su empresa, que organiza eventos multitudinarios como el certamen Mr Gay Pride -inviables este año-, asesora a hoteles y destinos turísticos sobre buenas prácticas en la atención a estos clientes. "Buscas destinos seguros, en los que no te sientas discriminado. Si cogemos un taxi que el taxista no haga comentarios fuera de lugar. En el hotel que no te pregunten si quieres camas separadas", explica a RTVE.es.

Para García, en los destinos turísticos "cada vez hay más sensibilidad y más compromiso" hacia el colectivo. Recuerda que "España es un país pionero en el turismo LGBT+ y el segundo país de Europa en número de turistas".

Los destinos de interior también reivindican la tolerancia El último año de pandemia ha supuesto un cambio radical especialmente en los destinos interiores. Con la llegada del virus, muchos miembros del colectivo volvieron a sus pueblos y sus ciudades de origen, lugares "que antes no veían que el turismo LGBT+ fuera importante", pero que a partir de ahí empezaron a ver el valor añadido que podía suponer. Extremadura, por ejemplo, lanzó el lema "Extremadura Amable" para reivindicar que, en contra de los prejuicios, "es un destino de interior que respeta la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género". En Fitur, se ha lanzado también la campaña "Castilla-La Mancha diversa", con la que el Gobierno autonómico enviará una guía de buenas prácticas a 15.000 empresas turísticas de la región. La clave, para García, no es solo acoger a los turistas LGBT+, sino que esta apuesta por la diversidad afecta también a los propios habitantes del colectivo. "Muchos huyen de su ciudad de origen porque no pueden ser libres y se van a Madrid o Barcelona, pero si un destino apuesta por el turismo LGTB refuerza que no se tengan que ir y puedan realizarse profeisonalmente y personalmente en ese destino. Se retiene ese talento que se está perdiendo", reivindica.

Recuperar el Stonewall español Si hay un lugar en España que representa la lucha por los derechos LGBT+ es el Pasaje Begoña. Esta pequeña calle de Torremolinos fue al final del franquismo un oasis de libertad y tolerancia, hasta que una redada en 1971 cerró todos los bares y llevó a la cárcel a gays y lesbianas que los frecuentaban. Como ocurrió con el bar Stonewall Inn de Nueva York, también cerrado por una redada dos años antes, su clausura se convirtió en un símbolo para la comunidad. Ahora la asociación con el mismo nombre del pasaje "pretende ponerle cara y voz a las personas que han estado perseguidas por pertenecer al colectivo", cuenta Marta Navarro, que presenta en el estand de Andalucía en Fitur LGBT+ esta propuesta. Se trata, explica, de "trasladar al presente esas memorias y hacer rutas turísticas" que recuerden aquella lucha, al mismo tiempo que se reactiva el ocio de esta zona. 32.52 min Wisteria Lane - Conocemos la historia del Pasaje Begoña, el Stonewall español - 24/11/18 - Escuchar ahora "Está muy bien pasárselo bien, pero hay que conocer el trasfondo de esa reivindicación", señala. El Pasaje Begoña, donde acudían estrellas internacionales del cine y de la cultura de los 60, entró en decadencia durante décadas, pero en los últimos años se está recuperado lentamente la actividad de bares y comercios de la zona y también el recuerdo a las personas perseguidas por su orientación sexual.

Un Orgullo diferente en Madrid El evento LGBT+ del año, el Orgullo de Madrid, está este año en el aire. Solo se sabe una cosa sobre su celebración: tendrá lugar del 25 al 4 de junio. Por lo demás, García pronostica que "no es el Orgullo que conocemos de otros años" y no habrá las carrozas del tradicional desfile. Cree que habrá más turismo nacional y que se notará la fiesta en las calles, pero sin grandes eventos en las calles. Fuentes de la organización también trasladan que este año no habrá conciertos en la Puerta del Sol o en otras plazas, como se suelen organizar. Apuntan a que será como el Orgullo primigenio, cuando los locales de Chueca y otras zonas del centro sacaban barras a la calle y las celebraciones eran menos multitudinarias. Sin embargo, que no haya Orgullo no significa que no haya turistas, apunta Alejandro Iess, de AEGAL, la asociación de empresarios que organiza estas fiestas junto a COGAM y FELGTB. "Este año no hubo el pride de Maspalomas y aun así tuvieron el 80% de ocupación hotelera. En Madrid sí que esperamos afluencia de gente, tanto nacional como internacional", subraya, y añade que la capital española es "es el centro LGBT de Europa". 03.03 min Turismo LGTB: Beneficios sin prejuicios Precisamente el pasado viernes, en Fitur, la ministra de Turismo anunció que solicitará al Ayuntamiento declarar al Orgullo como fiesta de interés turístico nacional. "Que tenga ese distintivo supone un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho", aseguró Reyes Maroto, y reivindicó también la diversidad como seña de identidad española para atraer este turismo.