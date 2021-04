Diva glamurosa y personalidad única.

Vino con gran nombre de Estados Unidos.

Ella sí... Única.

Una superestrella, a veces,

incomprendida por sus propios hijos.

Thais al lado mía, me dice: "Carlos, mi madre está ridícula".

"Marvelous".

Los lazos de su amor por Pepe Tous la lastimaron.

Yo me quedé como un pajarito... con las alas heridas.

Y hubo latidos que su corazón quiso borrar.

Todavía no existía el sistema de hacer un "reality",

pero ella lo estaba haciendo.

¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?

¡Que sí que te has casado!

Descubrimos amistades insólitas.

Y mi abuela, Dolores Ibárruri era una gran fan de Sara Montiel.

Y a la Antonia que vivía tras Sara.

Veraneábamos juntos y ella misma hacía la comida.

Tres tazones de agua. -Y ahora... bien revueltitas.

# Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito. #

Le encantaba venirse, se sentaba y se comía un bocadillo

de tortilla con una cerveza.

La huella que ha dejado su estrella, es imborrable.

# Fúmame, fúmame. #

María Antonia... Siempre María Antonia "forever".

(Música)

(Piadas)

Sara Montiel acarició la gloria con sus plumas y sus lentejuelas.

Conquistó el firmamento de las grandes estrellas,

a pesar de que su camino hacia el triunfo comenzó

en una humilde tierra de molinos.

Al igual que Don Quijote, tuvo que enfrentarse a gigantes.

Yo no he estado nunca segura ni he sido nunca fuerte.

He sido una mujer luchadora toda mi vida.

Su historia es la de una mujer sencilla, cuyo talento y valentía

la convirtieron en la diva española por excelencia.

# Fumando espero al hombre que yo quiero. #

Siendo una estrella, la más estrella... nunca fue de estrella.

# Y mientras fumo, mi vida no consumo. #

Piensa que era la primera que, verdaderamente,

había trabajado en EE.UU., en Hollywood.

# A mi amante solícito y galante. #

Una española universal de la que yo...

oía hablar en mi casa.

# Cuando sus ojos veo sedientos de placer. #

Era una diva mundial.

# Corre, que quiero enloquecer de placer. #

# Sintiendo ese calor

# del humo embriagador que acaba por prender

# la llama ardiente de mi amor. #

Salir de La Mancha y conquistar Hollywood...

Pues no sé... Como Magallanes cuando atravesó...

(Risas) O Colón cuando llegó...

Cuando descubrió América. O sea, felicísima.

El mito de Sara Montiel es, realmente, como Don Quijote bien.

Sale de La Mancha y conquista Hollywood.

Luego, conquista el mundo y, luego, conquista el tiempo.

Es decir... es inmortal.

El mito inmortal, el icono de la gran pantalla,

la estrella más grande. Pero antes de alcanzar la cima

como Sara Montiel, fue María Antoni Abad,

una niña que conoció la pobreza desde la cuna.

(Música)

Se notaba que era de clase humilde.

Una mujer bella, una mujer lista, inteligente...

Y consciente de su origen modesto.

Nací en Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real.

Soy manchega.

No puedo olvidar jamás mis principios.

De niña vivía muy humildemente.

Ella eligió. Básicamente, se hizo ella.

Nadie la enseñó. Esta señora no venía, absolutamente, de nada,

cuando dio el pelotazo que dio.

La infancia de Sara Montiel en Campo de Criptana

fue una infancia dura.

Ella contaba que tenía el recuerdo de la vendimia.

Su padre era bracero.

Y como... Bueno, pues como iban todos, también, a trabajar

y, después, comían todos juntos.

Sara Montiel procedía de una familia muy humilde.

Pero es verdad que, desde pequeña, apuntaba maneras.

¿Cuándo dijiste "mamá, quiero ser artista"?

No, a los cuatro años. Sí, yo era muy decidida.

Su madre, también, siempre fue el centro.

La llamaban "María la Peinadora" porque no tenía formación,

pero tenía mucha mano

y peinaba, prácticamente, a todas las mujeres del pueblo.

Doña Vicenta fue mucho más que una madre.

Se convierte en el espejo en que Sara Montiel observa,

por primera vez, el poder de una mujer libre.

Había una familia rica y adinerada.

La abuela de Sara Montiel trabajaba en esa casa.

Y había un chico que se llamaba Jano, que se queda viudo

con dos niños. Se les ocurre que vaya, precisamente,

la madre de Sara a cuidar a estos niños pequeños.

El señorito se enamora de la madre de Sara.

Ella no le corresponde, se queda embarazada y se marcha.

Y esta historia, pues, le sirvió también como ejemplo

de lo que había sido su madre, de dejar un trabajo,

de ser una madre soltera...

Su madre se fue con ella a todos lados.

Su madre era la seguridad, estabilidad.

No engañaba a su madre nunca.

"Mamá, esta noche no voy a salir porque tengo que ir

porque me ha llamado tal productor y me interesa".

Todos esos amoríos con tantísima gente, la historia es

que su madre siempre estaba allí.

A la persona que yo le debo lo que soy

y le debo... como me llamo Sara Montiel

y he llegado a lo más grande...

Y todo ha sido por mi madre, porque fue la única

que a mí me ayudó.

Con la sensación de deuda hacia su madre, surge un anhelo en Sara.

Tener sus propios hijos y transmitirles los valores

de doña Vicenta.

Fue su mayor obsesión y, también, otra de sus grandes luchas.

Siempre tuvo problemas para ser madre.

Con Anthony Mann sí que fue madre. Tuvo un aborto...

Bueno, uno o varios.

Esa pérdida marcaría su destino para siempre.

Nosotros tuvimos un hijo de ocho meses.

¿Que moría?

Me caí en una escalera y me lo tuvieron que sacar.

Se murió dentro.

Sara quiere volver a ser madre.

Por lo tanto, Pepe y ella decidieron apostar por la adopción.

Thais... Un besito. Duérmete prontito, eh,

que mañana empiezas en la escuela. Y tú, Zeus...

De mamá... Mamá, mamá, mamá, mamá...

Llegaron Thais y Zeus a su vida y, desde luego,

les llenó de felicidad.

¿Qué tal la maternidad, Sara? ¿Bien?

-Estamos muy contentos. -No hay más que verte.

Estamos muy contentos. La estamos criando como, más o menos...

Como... unos padres de familia normales.

(THAIS LLORIQUEA) -No, mi vida. No te asustes.

Simplemente, pues dijeron: Vamos a adoptar dos niños

para este final de vida tranquilo.

Mi hijo, hace dos años que lo pedimos...

Y, gracias a Dios, nos lo han entregado.

(Música)

Era una mujer entregada, entregada a sus dos hijos.

Era, yo creo, que el elemento de emoción y de preocupación,

como cualquier padre o madre hacia sus hijos.

Cuando nació, pesó cuatro kilos y medio, según los abogados.

Y ahora pesa seis kilos y 700 gramos. Él es dominicano,

pero ya es español.

Hubo un capítulo difícil y complicado en su vida

porque esta adopción...

fue criticada e, incluso, se hablaba de un presunto tráfico

de niños a la hora de adoptar.

Yo soy su madre.

Precisamente, tenemos un... Tenemos tres...

Tres demandas criminales, una criminal

y dos civiles,

porque, aunque mi hijo fuese de una cloaca...

Nadie... nadie...

Nadie tiene derecho... a decirlo.

Ni a descubrirlo. Tienen ya su madre y su padre.

Y tienen que ser respetados.

Tanto Sara como Pepe, tuvieron que ir a un juzgado

para declarar y dejar claro que la adopción había sido legal

y que todo estaba correcto.

Me dijeron que nací en Alicante y que, de ahí, pues adoptaron.

Fuimos para Mallorca y ahí empezó todo. O sea, tampoco...

A lo mejor, yo porque era así introvertido,

tampoco quería saber más. Pero sí, claramente,

desde el principio, pues me dijeron que era adoptado

y yo lo vi con buenos ojos. Tampoco es nada malo.

Nunca se me ocurriría decir que los utilizó,

porque si son sus hijos, lógicamente, no los escondió,

directamente.

Estaban superorgullosos y los mostraban. No había problema.

Además de la maternidad,

Sara había tenido otro sueño desde niña.

Desde que se escapaba a este santuario

de Campo de Criptana y fantaseaba con su éxito como artista.

Tenía ante ella un camino tortuoso, que sorteó con el apoyo

de su madre, el fuego de su ambición y la magia

de su arrebatadora belleza.

Era su presencia la que ya tenía tirón. Quiero decirte...

A ella no le hacía falta esforzarse para nada.

Por una razón muy sencilla, porque... la habían parido así.

A Sara Montiel la descubre Mihura.

Fue mi primer... mi primer novio, mi primer amor.

Lo quise muchísimo. Yo me llevé una decepción muy grande

porque él no se quiso casar conmigo.

Y entonces... -¿Por qué?

Porque tenía razón. Yo tenía...

Yo era muy joven. -17 años tendrías...

No, pero ya... Yo ya había cumplido 20 en el 48.

Yo había cumplido 20 años en el 48.

Pero cuando nos conocimos, fue con 17 años en el 45.

-Y él tenía... -Y él tenía 44.

A ella lo que le gustaba de los hombres era la inteligencia.

Según ella, era bajito, cojito y muy feo.

Mihura fue quien decidió que se fuera a México.

Miguel Mihura, escritor y dramaturgo, le puso en contacto

con León Felipe, poeta español en el exilio mexicano.

Ellos le ayudan a luchar contra otro gigante:

la carencia en la educación de una chica humilde.

Don Felipe me dijo: "Venga, tienes que seguir leyendo mejor".

Ella le decían los textos. Se los dictaban

y se los aprendía de memoria.

León Felipe, Miguel Mihura, Ernest Hemingway,

Severo Ochoa... Estuvo siempre, absolutamente, rodeada.

¿Quién descubrió el sexo...?

¿Quién lo descubrió? Seve.

Porque yo lo conocí a Severo en el 51,

al año justo de llegar a México.

Era muy tremendo porque, claramente,

Severo Ochoa tenía otra familia.

Esa es la etapa de "Antonia la Fantástica".

Desde luego, los que la han conocido,

eso lo ponen, absolutamente, en el limbo.

Hasta Camilo José Cela, con la mujer, observen ustedes

la cara de entusiasmada que tiene la mujer de Camilo José Cela

cuando no pudo dejar de... Y echó la zarpa sobre la chica.

Era de tal belleza que intelectuales,

no intelectuales, el taxista, el limpiabotas...

Marlon Brando, San Pedro de los palotes...

Todo el mundo se enamoraba. Era una mujer muy guapa.

La belleza que conquistó a intelectuales, sedujo también

al público del otro lado del Atlántico.

Doña Vicenta, su madre, se traslada a América con su hija

y vive orgullosa un éxito que Sarita Montiel

no pudo saborear en su propio país.

Esa señora... su carrera comenzó porque se marchó de España.

Aquí, realmente, no había un sitio para ella.

Fascinante, atractiva... voluptuosa...

Sabía generar un erotismo al que tú, por lo menos,

en la cultura... española, no tenías referencias.

Decía que cuando llegó a Hollywood, como Marlene Dietrich

le dijo: "Pasa. Este será tu camerino

y tú ahora serás la siguiente estrella".

De pronto, sus galanes son Burt Lancaster y Gary Cooper.

Hollywood... pues me recuerda muchísimo el haber trabajado

con Gary Cooper y Burt Lancaster.

Y, también, con Sam Fuller, el gran director,

que hice "Yuma" con él. Y, también, Anthony Mann,

que fue mi primer esposo.

Empezó como una historia en la que, por supuesto,

Anthony Mann no creía

porque había 30 años de diferencia. Pero... Sara sí.

Con Anthony Mann, Sara conoce como nadie la maquinaria

de la industria del cine.

La manchega universal aprende a ser el viento que impulsa

el molino de su éxito.

Aprendí muchísimo porque aprendí técnica, aprendí fotografía...

Fui "script" de mi marido, de Tony, que en paz descanse.

Ella ya vino con gran nombre de Estados Unidos.

Yo creo que una figura como la de Sara Montiel,

indudablemente, era una especie como la Estrella Polar,

como Julio César. Todo giraba alrededor de ella.

Esta señora era una estrella, qué duda cabe.

Más guapa que una Rita Hayworth o una Ava Gardner.

Me ofrecieron hacer un contrato con la Columbia

para siete años.

Y en ese contrato, pues, ni me podía casar,

ni podía viajar, ni podía... tener hijos, ni podía...

Nada. O sea, estaba encadenada totalmente a los estudios.

Desde la cima de Hollywood, los carismáticos ojos de Sara

vuelven a poner su mirada en España, donde el destino

le tiene preparada una sorpresa, su mayor éxito.

Los vinimos aquí a España a ver a la familia...

Y cuando llegué a Madrid, pues Juan de Orduña

me ofreció hacer "El último cuplé".

(Música)

"El último cuplé" fue un acontecimiento.

Arrasó en las taquillas. Funcionaba el personaje de eso,

lleno de glamur, de coqueteo... de "aquí estoy yo, la más guapa".

He sido el peluquero y maquillador de Sara durante... 20 años.

No hay cosa que me gustara más que llegar el sábado,

venirme a su casa y ponerme todas las películas del mundo.

"El último cuplé" fue...

A ella le encantaba esta película.

# Fumando espero al hombre a quien yo quiero,

# tras los cristales de alegres ventanales,

# y mientras fumo mi vida no consumo,

# porque, flotando el humo, me suele adormecer... #

Era una película de bajo presupuesto.

Sara Montiel le pide a Anthony Mann que si le puede

financiar la película para poderla acabar,

Anthony Mann dice que no, porque ve muy cutre aquello.

Le pusieron unas cortinas de papel rojo

y ella decía que no rodaba si no eran de terciopelo,

ella venía de hacer cine en Hollywood,

tuvieron que ir a una iglesia y pedir, por favor, el cura

que les dejase las cortinas rojas para poder seguir grabando,

porque paró el rodaje un día.

No daba un duro por mí ningún distribuidor,

porque decían que era muy guapa, que era muy bonita,

que era buena actriz, que era una mujer muy bella,

pero que de cantar, nada.

Cantaba una chica y, de pronto, la señora que canta

le dice a Juan de Orduña: "Si no me paga por adelantado

yo no canto las canciones", el día de la grabación.

# Ven, y ven, y ven,

# chiquillo, vente conmigo,

# no quiero para pegarte mi vida...

# Ya sabes... "pa" lo que digo. #

Cantaba, pero tampoco era la Caballé,

cantaba a su manera, le daba igual, era Sara Montiel.

En ciertos años, en ciertos años,

llegó a vender más discos que Elvis y Frank Sinatra.

Entonces, hice millonaria a muchísima gente,

también, me hice yo, hay que ser justos, ¿no?

Ahí es cuando Cesáreo González le ofrece un contrato

de 140 millones de pesetas.

Cuando ella llega a Madrid dice que la Gran Vía se paralizaba.

Hace cuarenta años que se estrenó "El último cuplé",

que fue, y sigue siendo, la película española

que más tiempo ha durado en el cartel del local de estreno,

un año y medio, casi.

Con "La violetera" cobró lo que ni había cobrado Liz Taylor,

35 millones de pesetas.

# Como ave precursora

# de primavera... #

Sara Montiel, una de las actrices con mayor proyección internacional

en toda la historia de nuestro cine.

# Cómpreme usted este ramito,

# cómpreme usted este ramito

# para lucirlo en el ojal. #

Con "La Violetera" estuve en Francia, en Italia,

en Alemania y... Bueno, en Rusia no... no digamos.

El poder, como estrella, de Sara traspasa fronteras,

su magnetismo fascina a distintas generaciones

y llega al otro lado del Telón de Acero.

"Lazos de sangre" descubre que la Montiel

contaba en Rusia con una de sus mayores admiradoras,

la Pasionaria, Dolores Ibarruri.

Su nieta, Lola Ruiz Ibarruri, atestigua la amistad personal

de la artista con su familia en el exilio soviético.

La primera vez que vi a Sara Montiel fue en Moscú,

a finales de los sesenta;

yo era una cría y Sara Montiel había venido a Moscú.

En mi casa, en la casa de Dolores Ibarruri en Moscú,

se cantaba muchísimo; tanto mi madre, Amaya,

como mi abuela, Dolores Ibarruri, tenían grandes voces.

Se cantaban todas las canciones de Sara Montiel.

-Tengo muchísimo público ruso y ya que no hablo ruso

ni canto en ruso, por lo menos, darle un saludo a ellos,

en su propio idioma. Dijéramos... (HABLA EN RUSO)

Significa: mis queridos amigos, buenas noches.

(VUELVE A HABLAR EN RUSO)

Significa: estoy muy contenta y muy agradecida.

A principios de los años dos mil Televisión Española

decide hacer una homenaje a Sara Montiel

e invita a mi madre, a Amaya Ruiz Ibarruri, y a mí,

como testigos del glorioso arte de Sara Montiel.

Estoy acompañado por Amaya,

la hija de La Pasionaria, de doña Dolores,

y por Lola, la nieta de Dolores.

-Yo quiero decir, además... -Y por el puño.

Hemos vivido en el exilio, casi, cuarenta años

y, de repente, nos llega la noticia

de que Sarita Montiel venía a Moscú

y cantaría en una de las mejores salas de Moscú.

Mi madre, que es de la misma quinta de Sara, un poco mayor,

cinco años mayor,

recordaba a Sara como si fuera un soplo de aire fresco.

Nos dio una alegría enorme, porque la presencia de Sarita

significaba, al fin, acercarnos a España.

Mamá, agarrando el micrófono, decide que necesita explicar

lo que era Sara Montiel, ¿y cómo lo explica? Pues, cantando.

# Cómpreme ese ramito,

# que no vale más que un real,

# cómpreme ese ramito, cómpreme ese ramito

# para ponerlo en el ojal... #

Pablo Carbonell, mirándola, y yo no nos podemos creer

que mamá va a cantar "La violetera" en presencia de Sara Montiel,

¡¿cómo puede salir esto en la tele?!

Tú te pones una película de Sara y sabes que vas a tener

dos horas de vacaciones, es como si te acariciase el sol,

como si estuvieses recibiendo la brisa del mar;

es una alegría, es una esperanza, es un sueño.

(Música)

(Música)

# Limpiando mesas y veladores,

# yendo y viniendo horas enteras,

# para dar gusto a los señores

# pasan su vida las camareras. #

Triunfa en todo el mundo, recorre el planeta

para recibir los cálidos aplausos de sus admiradores.

El público se enamora de una estrella

con un aura magnética, una imagen rutilante

y un estilo, completamente, único.

Si existe un estilo definitivo es el de Sara Montiel.

No se ponía una sortija, se ponía dieciocho;

no se ponía un collar, se ponía quince.

Era excesiva en todo.

¿Quién fue la primera melena suelta que viste? A Sara Montiel.

¿La primera pestaña increíble? A Sara Montiel.

¿A quién fue la primera lentejuela que viste? A Sara Montiel.

(Música)

# Cuando la lluvia para... #

Cuando hice mis primeras películas Sarita estaba muy presente,

pero conocernos en carne y hueso fue en el año 88,

después de llamarme por teléfono y decirme:

"Hola, bonito, sigo tu programa.

Cari, me tienes que hacer una canción, una canción, cari".

Era una canción muy graciosa... # Fúmame, fúmame. #

# Fúmame, fúmame,

# fúmame, fúmame. #

Escribimos "fúmame, fúmame", la letra la hizo Joaquín Sabina

y fue todo un acontecimiento.

# Tanto tiempo te esperé,

# quiero que me fumes.

# Con tu aliento, mézclame.

# Fúmame, fúmame,

# fúmame, fúmame. #

Ella tenía un filtro, una gasa que le quitaba veinte años,

y la utilizó en mi programa, en "Viaje con nosotros",

cuando hizo la tele conmigo tenía 59, pues, le puso en 29.

# Pues, solo con su amor se visten de color

# las rosas de mi piel. #

Nos hacían una entrevista a los dos y, casi, impuso

que a la cámara de televisión le pusiesen una media,

una media delante; aquello me sorprendió mucho.

Y, también, descubre el "Photoshop".

Decía: "Mira qué bien, vale, tengo que seguir saliendo guapa".

# Fumar es un placer... #

El elemento fálico del puro y todo eso.

# Sensual...

# Fumando espero al hombre a quien yo quiero. #

La primera vez que vi a Sara fue una gran impresión.

# Y mientras fumo mi vida no consumo,

# porque, flotando el humo... #

A los ochenta años, a los cuarenta y a los treinta,

siempre con las tetas al aire. Casi trasparente esto, ¿no?

Me he hecho unos vestidos, que no sé qué va a pasar,

porque los he hecho tan escotados, tan escotados, tan escotados...

Me he hecho un vestuario que hago así, un poco,

y hacen "¡cloc!", y se salen. (RÍEN)

Como mujer, aquello era una bombonazo.

(CANTA EN INGLÉS)

Era un erotismo, no diría que fuera blando,

porque blando no era, claramente, sí que generaba...

Una reacción animal en la gente, en el espectador.

# I love you... #

Era una mujer que rompió moldes.

Tú lo has enseñado casi todo.

No, todo no. -Casi todo.

Yo tengo unas fotos de Sara ¡en "topless"!

Ella no era una mujer discreta, no pasaba desapercibida;

esas joyas de esmeralda que todo el mundo recordamos,

esas diademas, esos pendientes...

Tenía un cofrecito y, a veces, te lo enseñaba,

era como si fuera el de la película de "Aladín".

Has vuelto de América llena de dinero, ¡cómo vuelves!

Llena de joyas y guapísima. -Guapísima.

Llena de joyas, siempre he estado llena de joyas.

Un día me dijo: "Queco, si algún día me ocurre algo

quiero que sepas, que no lo sabe nadie,

aquí, al lado de la mesilla de noche está este enchufe".

Tenía un fondo así y de ahí sacabas...

Y, luego, lo tapabas.

Sara Montiel era la diva que deslumbraba con sus joyas,

la gran artista que hipnotizaba con el brillo de las lentejuelas;

pero la luz de esa estrella la alimentaba una humilde mujer,

María Antonia Abad, la manchega.

Siempre lo he dicho, es muy campechana,

muy amiga de sus amigas y amigos, y, evidentemente,

tiene que dar otra imagen cuando es Sara Montiel,

pero de puertas para adentro no es distinta, es más natural,

quizá, también, cuando está en televisión,

pero es cierto que dentro de casa es otra manera de verla.

Llamé al timbre y salió una señora a abrirme, con una bata.

Dije: "Perdón, estoy buscando a Sara Montiel".

Y dice: "Pero bueno, ¿tan mal estoy que no me conoces?".

A la hora apareció Sara Montiel,

como transformada.

Se había maquillado ella y era una mujer maravillosa.

Estaba la artista Sara Montiel y la mujer Antonia Abad.

¿Antonia? Pues... Una mujer muy simple,

un personaje, una persona muy simple,

muy intuitiva,

dijésemos, con un poquito de talento natural, muy poquito,

es más frágil que Sara, pero cuando se separa

Antonia de Sara, Sara es la que manda.

Recuerdo que veraneamos juntos, mi familia y la suya,

en dos ocasiones, era una mujer muy casera;

recuerdo que ella misma hacía la comida,

y no era por un prurito de quedar bien en un momento,

hacía la comida todos los días.

Esta es una comida comunitaria;

o sea, se solía hacer, como te dije antes, en el campo,

también, en las casas de los pobres.

Se empezaban a comer así...

Vas cogiendo por tu trozo, mira, a mí se me ha caído.

Hum... qué ricas están. -Qué buenas.

# No me mandes mensajes de amor, por favor... #

Recuerdo que le encantaba venir, se sentaba en esa silla

y se comía una bocadillo con una cerveza,

viéndome cortar el pelo.

Ha sido, siempre lo dije, mi segunda madre.

# No me mandes mensajes de amor, por favor,

# no me provoques... #

Era muy cercana, era una estrella, he conocido a otras infumables,

siempre fue María Antonia, y eso, como mi madre, Antonia,

es de querer mucho.

# No me busques que tengo contrato... #

Era una persona normal, porque era muy buena gente,

ella no discriminaba, para ella era igual de importante

el señor que llevaba el cable que el señor que llevaba el foco;

eso quiere decir que era persona.

# Bésame mucho

# cómo si fuera esta noche la última vez. #

En el ensayo general empecé a hacer parodias,

viene y me dice: "No, no lo vuelvas a hacer".

Y le dije: "Sí lo voy a hacer". Ensayé, trabajé

y creo que la ovación más grande que se oyó

en el teatro de la Zarzuela, a excepción

de la aparición de Sara, fue la mía.

# ...mirarme en tus ojos... #

Al día siguiente llamaron a la puerta, abro

y era Sara diciendo: "Cariño, perdóname, me equivoqué".

# ... que tengo miedo a perderte, perderte, otra vez... #

(Música)

Una diva humana y una estrella humilde,

respetada y querida por sus compañeros

del mundo del espectáculo, y de otros mundos que tampoco

pudieron resistirse a su hechizo, el de la política.

(Música)

Felipe González me dijo: "Oye, ¿crees que Sara Montiel

nos echaría una mano en la campaña?".

Se lo dije y estuvo haciendo campaña con nosotros,

diciendo que era felipista y socialista.

Soy solidaria absoluta

del socialismo

y soy una felipista... enloquecida.

En alguna ocasión dijo que era bonista,

pero yo me ponía rojo.

Ella me confesó que era pues el bando perdedor

y que ella siempre ha sido... era de izquierdas,

era una persona de izquierdas, ¿no?

Bueno, de izquierdas de hace cuarenta años.

El caudillo sabía perfectamente

que a Sara Montiel no le gustaba él nada.

A Carmen Polo Sara Montiel le gustaba mucho

y le gustaban mucho sus películas,

con lo cual era un poco la hipocresía.

Es decir, se prohibían determinadas cosas

pero se admiraba a la artista.

La mujer de Franco organizaba con motivo de la Navidad

en que llevaban a cantantes famosos y hacían una gala coincidiendo

con las fechas navideñas.

Ella le dijo que sí, pero que a cambio quería un favor:

"Que mi tío salga del penal de Cartagena".

Y le dijeron que no.

"Si está allí por algo será".

Y se negó a ir a la gala de Navidad.

Franco me mandó a Rusia a cambio de petróleo.

En el año 69 cuando se celebró

un festival de cine en Moscú Sara era invitada

y la emigración española decidió hacerle un homenaje.

En Rusia Sara Montiel, la estrella rutilante,

muestra de nuevo su faceta más humana.

Se volcó con los emigrantes porque ella misma conocía

el esfuerzo que supone la lucha por salir adelante

y había sufrido en el pasado

el dolor de vivir alejada de su patria.

Dijo a los emigrantes que le pidan, que le encarguen

canciones la gente que abandonó España siendo niños le pedían

canciones de cuna que habían oído antes del exilio.

Y Sara respondía a todo el mundo.

(CANTA) #Cómpreme usted este ramito.#

#Cómpreme usted este ramito.#

Sara representaba precisamente eso. Es decir, ante la cerrazón

y la dictadura que había en España ella era la libertad

y representaba lo que era pues una mujer independiente.

Sí, sí, tómelo, que se lo doy.

Pero tú eras consciente de que te utilizaba el régimen.

Hombre, claro que consciente.

Claro, y tan consciente.

Claro, si te mandan pues tienes que ir.

Fue un momento donde para los emigrantes

cambió una percepción de la España moderna.

Entendían los pobres niños de la guerra que habían pasado

tantos año fuera que hay una nueva España

donde ellos van a ser los bienvenidos.

Y Sara era un símbolo de amor.

Sara Montiel era un símbolo de amor y el afecto que mostraba

en la pantalla también lo tuvo hacia ella misma.

Vivió de una manera libre, sin importarle si los dictados

de su corazón sintonizaban con la España de la época.

Sara Montiel tenía unas características

muy determinadas en cuanto a su vida personal.

Es decir, estaba casada por lo civil con un judío.

Casarse por lo civil pues era un pecado mortal.

Entonces yo me casé por lo civil en Estados Unidos

y cuando vine a España pues estaba muy mal vista,

porque mi marido era mi amante y yo en vez de ser su mujer

era su amante, su amiga.

Estamos hablando de la España franquista, de la dictadura.

No teorizó el feminismo, pero ejerció la libertad

en condiciones muy adversas.

O sea, me llamaban "tapu", al revés, porque yo me había

casado por lo civil.

La gente decía: "¡Tapu, tapu, tapu, tapu!"

(CANTA) #Me dijo así.#

(CANTAN) #Pisa, morena, pisa con garbo#

#el relicario, que un relicario te voy a hacer.#

Décadas antes de que el divorcio se legalizara en España

Sara Montiel finaliza su matrimonio con Anthony Mann.

A su vida llega otro hombre, José Vicente Ramírez Olalla,

un esposo que intenta vanamente doblegar a la estrella

para convertirla en una simple ama de casa.

Aquel matrimonio de todos modos duró muy poco.

Un mes. -Un mes.

(Risas)

Txente no entendía la profesión de Sara, incluso llegó a decirle:

"A partir de ahora eres la mujer de Ramírez Olalla,

no eres Sara Montiel, y todas las cosas que te propongan

tienen que pasar por mí".

Primero ha sido el cine, luego ha sido el cine

y después ha sido el cine.

Siempre ha sido el cine.

Luego los maridos, los amantes o los hombres que he tenido.

Eso aparte.

(CANTA) #Cuando se quiere de veras#

#como te quiero yo a ti.#

Sara Montiel elegía a los galanes de sus películas.

En concreto Giancarlo Viola.

Se había separado de Txente.

Y ,a ver, Sara Montiel era una mujer muy famosa

y tampoco era de quedarse en casa con la pata quebrada.

Cada noche un amor.

Pero dentro de mí solo tu amor.

Pues siguió con sus películas y se enamoró de... se enamoraron.

Yo creo que ahí el problema era el que no era nada estable.

Oye, te digo en secreto

que te amo de veras.

(CANTA) #Que sigo de cerca tus pasos#

#aunque tú no quieras.#

Era una relación muy tipo noria, con muchas subidas y bajadas.

Giancarlo han sido cuarenta años de amor divino

hasta que apareció Pepe, y lo dejé a él por Pepe.

Es imposible hablar de Giancarlo Viola sin poner

una sonrisa en nuestro rostro porque fue el gran amor

intermitente de Sara Montiel hasta el último momento de su vida.

(CANTA) #Dime.#

En España las mujeres no podían

comprarse una casa sin permiso de su marido.

Por supuesto no se podían divorciar.

No podían tener relaciones con personas con las que no

estuvieran casadas con publicidad. Y ella hizo todo eso.

Y además no se cortó un pelo en decirlo.

¿Cuándo has hecho el amor?

¿Cuándo he hecho el amor?

Pues sencillamente he hecho el amor cuando he estado

enamorada y he querido al hombre.

Fue un ave precursora,

no sé si de primavera, pero desde luego fue

ave precursora de libertad, por el modo libre

con el que quiso vivir y con el que vivió.

(Música)

Sara vive libre, incluso mostrando sus encantos.

Pero los ojos críticos de la censura ven su sensualidad

como una amenaza.

(Música)

(Aplausos)

Siempre jugaba al límite de la censura.

Yo no he tenido piernas durante la época esa,

no he tenido piernas ni he tenido busto.

Y sigo a mis 57 teniendo unas piernas preciosas

y un busto bastante aceptable.

Por la censura de pronto aparecía un velo

y de pronto desaparecía ese velo.

(Aplausos)

(BORIS IZAGUIRRE) Consiguió darle a las mujeres

la oportunidad de ser todo lo que podía ser como mujer

y que la sexualidad no era una condena.

Un poco como Marilyn, pero en castiza.

Quizás, quizás, quizás.

Creo que su boca.

Cuando cantaba esa cosa que hacía,

decía que echaba la lengua atrás del paladar.

La boca, el pecho...

sus ojos.

(CANTA) #Estás perdiendo el tiempo#

#ay, pensando.#

Me dijeron de trabajar con ella.

La película me parece que fue sobre el 74,

"Cinco almohadas para una noche".

Anda, menos huelgas y más estudiar.

Lávame la espalda. -Sí, cariño mío.

La secuencia del baño donde yo estoy así desnudito

y ella con una ropa muy interesante que se traslucía todo.

Yo también te traigo un regalo, no creas.

¿Ah, sí? -Naturalmente. ¿Qué pensabas?

¿Y qué es?

Mañana a las cuatro es tu prueba en el teatro Pavón.

Ay, mi vida...

Decía: "¿Por qué no se mete esta señora conmigo en la bañera?"

(CANTA) #Macho que me hace estremecer cuando me habla,#

#que llega con sus besos a mi alma,#

#que tiene...#

#lo que hay que tener.#

Con el paso de los años Sara deseó preservar a ultranza su belleza.

Y por defender uno de sus bienes más preciados no dudó

en enfrentarse a otro gigante, un coloso de los platós.

Sara.

Sara Montiel es así. Es así y así de guapa está.

Que dice la gente que si está así de guapa, porque está.

Gracias. -Es porque se ha hecho

no sé cuántas veces la cirugía estética.

Bueno, pero ya estoy acostumbrada a eso.

¿A hacérsela o que lo digan? -Huy, a oír.

Ah, menos mal. -A oír.

Ahora, el día que la necesite, como soy muy femenina,

me iré a operar, mientras no.

Se hizo de todo lo que se puede hacer en una cara,

pero sin poner cosas.

Te veo un poquito lejos. -Pero me ves.

Y no te veo muy bien las arrugas.

¿A mí? -Claro que yo con la cara sin lavar

y tú también a lo mejor a ti te confundirían...

pues no sé, con King Kong. -Por lo menos.

Sus cestas manchegas, como decía ella.

No se cuidaba nada la piel.

Mucha gente se piensa que se echaba cincuenta mil cremas y tal.

La piel la tengo bastante bien. Se pueden acercar un poquito más.

O sea, que aquí no hay tutía.

En la vida había superado a cualquier molino,

pero en el momento que creía que por fin los vientos

estaban a su merced sufre el revés más doloroso de su vida,

su madre cae gravemente enferma.

Ella tenía cáncer de huesos, estaba bastante enferma.

Y a Sara...

ella está en ese momento en Rusia, le están dando la medalla Lenin.

Venía con los baúles llenos de trajes, joyas...

De pronto se encontró ante la necesidad

de volver a España rápidamente.

Y dejé todas mis alhajas en el hotel.

Y dije que se las dieras a doña Dolores Ibárruri.

Mi abuela Dolores Ibárruri asumió la responsabilidad y dice:

"¿Pero a quién podemos mandar?" Tenemos que ir nosotros corriendo

y volando a la habitación del hotel.

Y mi abuela Dolores Ibárruri tenía una presencia tremenda

y un carácter potente, entonces entró en el hotel

y la gente pensaba que iba a pasar algo.

Entramos en la habitación de Sara y recogimos todo lo que había.

Una madre maravillosa que cuando la perdí no creía que la perdía,

porque yo creí que me iba a durar toda la vida.

Y murió muy joven de cáncer de los huesos.

La única vez que yo la he visto demacrada y destrozada

fue cuando se murió su madre.

Que ahí ya no había rastro de la artista porque había perdido

al pilar fundamental de su vida, que era su madre.

Tuvo una depresión fortísima.

Y en aquel momento le ayuda muchísimo Maruja Díaz.

Con la que tuvo muchas peleas,

pero desde luego eran amigas incondicionales.

Lo que hacía ella era irse al cementerio

y entonces se pasaba las noches en la tumba de su madre.

Sin el apoyo de su madre Sara busca otra brújula.

Entonces llega desde Palma el amor más duradero de su vida.

No es un intelectual, tampoco un atractivo galán de cine.

Se trata de un empresario desconocido, Pepe Tous.

Sara estaba con Giancarlo y llevaban...

bueno, llevaban tiempo.

Y de pronto ella se dio cuenta que Giancarlo era la locura,

que no le iba a dar nunca estabilidad y Pepe Tous

era todo lo contrario.

Pepe Tous era un empresario mallorquín; él tenía un teatro.

La contrata y se enamora apasionadamente.

¿Te gusta la caza?

Me encanta cazar y me encanta que me cacen.

Vaya, ¿entonces quién cazó a quién,

Pepín Tous a Sara Montiel o Sara Montiel a Pepín Tous?

Bueno, yo procuro hacerle creer que fue él el que me cazó a mí.

Pero en realidad nos cazamos mutuamente.

Fue una relación que fue complicada porque Sara continuaba casada

con Txente, no había conseguido el divorcio.

Al cabo de los diez años de relación fue cuando ellos

pudieron casarse.

(PEPE TOUS) Unidos sentimentalmente llevamos catorce años.

Oficialmente cinco, que fue desde cuando nos casamos por lo civil.

Y los otros nueve en pecado mortal.

Total catorce.

¿Y os ha preocupado lo del pecado mortal?

No, no nos preocupa en absoluto lo del pecado mortal.

Fue el hombre de su vida.

Era el marido ideal para Sara Montiel, sí.

Además estaba muy enamorada de él.

He encontrado la felicidad completa,

he encontrado la bondad completa, he encontrado una paz maravillosa

y una felicidad incalculable.

Pepe Tous le dice: "Ya no va a haber más cine".

Sara no quiso participar en el destape cinematográfico

que se llevaba en aquella época.

¿Ver a Sara Montiel las tetas?

¿Pero qué dices?

Una barbaridad.

Yo dije: "No, este cine no es para ti, nena".

Tampoco ha hecho un desnudo nunca.

Una llegaba a los 40 años y ya se acababa, ¿entiendes?

Y cuando las circunstancias de la edad o, en fin,

la ley de oferta y demanda en la que nos movemos

dejó de llamar a su puerta pues dejó de hacer películas.

Pepe le dice: "Hay otro mundo, el teatro".

"¿Pero cómo voy a cantar en directo en un teatro?"

Le hace perder todos los miedos, empieza a hacer teatros

y hay una segunda parte en la carrera.

(CANTA) #No puedo pasar...#

El teatro surge como una necesidad para ganar la batalla del olvido.

La estrella revive su fulgor con los aplausos del público.

La leyenda viva del cine se reinventa.

(CANTA) #Y le doy cuando soy...#

Recuerdo que una vez en un show suyo yo llevé a mis padres.

Ella sabía. "¿Quién es tu padre? ¿Qué fila?"

"Fila siete o fila ocho". "Bien".

Y claro, se sentó encima de mi padre.

Mi padre había oído a Sara Montiel desde que acabó la guerra.

Y de repente que se siente Sara Montiel encima de la pierna

de mi padre ahí en el nuevo Teatro Apolo creo que era,

eso no lo olvidaré nunca.

(CANTA) #Sus ojos en mí#

#se fijaron cuando al fuerte en el mirar#

#que entonces sentí#

#una cosa muy difícil de explicar.#

Triunfa en el teatro y quiere que su legado artístico

se perpetúe a través de sus hijos.

Pero el destino le prepara un nuevo gigante.

Thais no se sentía atraída por el brillo de los focos

y Sara no se resigna.

¿Y a ti, Thais, te atrae lo del cine? Nada.

¿Ni la tele? -No.

¿Ni la música? -Sí.

Si tú tienes mucha... -No me gusta.

La tele si te gusta. -Pero ver.

Claro, ella especifica, verla sí, pero de ahí a trabajar.

No, verla y también te gusta la música pero no te gusta cantar.

Lo que ella quiere ser que nos lo ha dicho hoy.

A ver, ¿qué es lo que ella quiere estudiar?

Económicas, derecho y administración.

Thais nunca ha querido pertenecer a este mundo.

Sacamos un disco.

"Sacamos" porque fui el jefe de prensa de ese disco,

en el que ella cantaba una cosa que era así tocándose los pezones.

Era: "Touch me, touch me in the morning".

En inglés, cantando en inglés.

Thais al lado mía, me dice: "Carlos, mi madre está ridícula".

Y le digo: "Nena, es una artista".

Y me dice: "Y yo soy su hija".

La fama la ha llevado muy mal.

Nunca ha querido figurar, nunca ha querido hablar.

¿Cómo ves tú a tu madre?

Pues como una persona muy fuerte creo.

¿Sí? -Sí.

Como una persona muy fuerte.

¿Y tú eres una persona fuerte también?

Creo que no.

Se había llevado muy mal con su madre porque Thais

empieza a ser una mujer y se enamora como todo el mundo.

Y la madre estaba empeñada en que no tuviera relaciones.

No entiendo muy bien, no lo entiendo muy bien,

sobre todo con esa moral tan abierta, etc.

Bueno, tampoco soy una madre ogro.

No, esa es la suerte. -¿A que no?

Pues dilo, hijo, que lo quiero escuchar.

Esa es la suerte de tener una madre así de...

Díselo, díselo. -Que es muy liberal.

Ay, sí, sí. Hijo mío, sí.

El 22 de agosto de 19992 se apaga una parte de Sara,

y sobre todo de Antonia; fallece Pepe Tous.

Pierde al padre de sus hijos, a su admirador y cómplice,

a su más fiel amante, a su compañero amado.

Te encuentras un momento en que te desaparece una persona

así de la noche a la mañana y te quedas como...

Yo me quedé como un pajarito

con las alas heridas.

Y entonces pues me encontré muy sola.

Su muerte fue un palo muy considerable

y el dolor le duró toda su existencia posterior.

Y yo creo que Antonia empieza a contar la marcha atrás

justo cuando se muere Pepe.

Y él jamás se enteró de no iban a operarle, que tenía cáncer,

porque yo me negué a ello y los médicos también,

porque conocíamos a Pepe y Pepe hubiera sido muy mal

que se hubiese enterado.

Fue tremendo, absolutamente tremendo.

Sabía que no iban a haber más hombres.

Estuve los tres meses que me dieron de vida a él

pues actuando con él pues como como si viviese él más adelante,

pues 10, 15, 20 años, toda la vida.

Sara siempre tenía palabras bonitas hacia él.

En él encontró a su compañero, a su amigo, a su amante

y al padre de sus hijos.

Sin Pepe la familia sufre.

Thais se sigue distanciando, se aparta de los focos

y finamente elige ser lo opuesto a su madre,

lo que su madre siempre evitó, ser anónima.

Solo Zeus decide probar en el mundo deslumbrante

en el que ha crecido con Sara.

Mientras Thais sí que tenía su carrera bastante encarrilada

pues Zeus no estaba nada definido.

Sí que hoy en día es difícil emanciparse

porque está muy difícil para todos, evidentemente,

el poder irse a vivir bien fuera es complicado.

El mundo que rodeaba a Sara Montiel

siempre ha sido un mundo mágico y eso lo veía Zeus,

primero, en el mundo de la moda, lo intentó.

Al final, ella estaba superorgullosa

de que su hijo siguiese los pasos de la música,

de la imagen, de la tele... Sí, ella estaba orgullosa.

# Y es que tu amor

# solo pasa las fronteras

# del deseo, ya no hay más temor. #

Y si hubiera estado Pepe vivo

pues les hubiera aconsejado de otra manera.

# Es por este amor, oh, oh. #

Sara Montiel ha vencido en mil batallas,

pero hay un nuevo coloso al que se enfrenta

en la última época de su vida... el olvido.

Se resiste a perder su estrella, a que dejen de alumbrar los flashes

y por primera vez, utiliza un arma que no solo hiere

a este nuevo gigante, también causa una herida en su leyenda.

(FERRANDO) Era un día de mirarse al espejo y decir:

"Esto se ha acabado,

no podemos explotar el físico y tal".

Tenía un olfato increíble para saber cómo conseguir

esa notoriedad. Eso terminó llevándola

a hacer ese último acto de la boda con Toni Hernández.

Creo que Sara tenía...

joyas, tenías propiedades,

pero no tenía liquidez para su día a día.

Como no había ninguna manera

que subieran ingresos, así nace Toni Hernández.

Para mí es perfecta en todo, en todo.

No te voy a dar detalles.

Ella vio que Marujita tal,

vio que tal, que las cosas se podían ganar dinero

y dijo: "Pues esta va a ser la mía".

Él a mí me llena porque me da paz,

es muy atento conmigo.

Está sola y se encuentra con un hombre que la adora,

que es veneración y, bueno, en aquel momento

también le viene muy bien el tema económico,

hace un par de reportajes y exclusivas con Toni.

La pobre Elpidia, la hermana, horrorizada y los hijos también.

¿Te gustaría que tu madre se casara otra vez?

-No me importaría, pero me gusta tenerla para mí.

No vieron con buenos ojos que su madre tuviera

un novio muchísimo más joven que ella.

Yo los hijos de Sara apenas los conozco, además,

si ellos tienen su cosita yo los entiendo es muy normal.

A Thais la he visto una sola vez en mi vida,

Zeus conviví con él en agosto

15 días en la casa y todo muy bien.

Pensaban que era pues a llevarse la fortuna de mamá.

¿Tu hija no acepta que tengas pareja?

Claro. Quieren que esté sentada

en el sillón toda viejita sin maquillarme,

sin arreglarme el pelo y con trajes de chaqueta.

Yo también entendía a sus hijos, perfectamente,

que se marchasen porque le dieron un ultimátum

a su madre de: O nosotros o él. Y su madre dijo: "Ya volveré".

# Mi vida privada # está en boca de todos

# tú eres culpable, # culpable de todo. #

Creo que se equivocó y a raíz de ahí viví la caída.

Decir que la boda fue un montaje es algo que sabe todo el mundo.

(PALOMA) Ellos se casan en el juzgado de Majadahonda

hay varias, bueno, varias agencias

que es detrás de la historia, se filtra.

Qué horror, me llevaron en un maletero,

del maletero me sacaron en el ayuntamiento,

la tuve que peinar en un baño, fue todo como una película

como de broma, yo decía: "Esto no sé".

¿Pero qué pasa? -Nos vamos a caer.

¡Qué va, pero qué pasa, pero qué invento es esto!

Decía: "Pero qué invento es este". -Qué pasa, qué invento es este,

es que salgo yo detrás de ella todo el rato.

-Venimos a arreglar los papeles para casarnos o mañana o el lunes

porque, últimamente, a Toni le han llegado, esta mañana,

de Cuba, unos papeles que necesitaba.

Ella no quería atender a los medios, se enfadaba.

Porque aquí morirse y casarse es imposible.

Todavía no existía, yo creo, si quiera la palabra

ni el sistema de hacer un "reality",

pero ella lo estaba haciendo.

Que sí, que te has casado que sí, que lo ha dicho la tele.

(MANUEL) "Que no me he casado", y la gente: "Que sí",

y ella: "Que no". Lo recuerdo como un caso aquello.

Tuvo que salir encerrada en la parte de atrás de un coche,

una diva como ella, vamos.

Ella está intentando entender el tiempo que le toca vivir

y este tipo de espectáculo ahora es el espectáculo.

# Cubana soy, yo soy cubana

# el son cubano yo lo aprendí.

# Desde muy niña yo lo bailaba

# con la negra Ana # y el negro Joaquín.

# Desde muy niña yo lo bailaba

# con la negra Ana # y el negro Joaquín. #

El final, bueno, ok, es verdad, fue atroz

yo creo que ella también de repente

se dio cuenta: "Ya está".

Y entonces vino el momento ese de los premios MTV

que de repente una generación completa

de nuevo volvía a fascinarse por la Sara Montiel

de siempre, Sara Montiel, en plan superdiva

como un poco de otro tiempo, pero, completamente, moderna.

Supermoderna, siempre, vamos.

"Marvelous".

"Marvelous".

(NEREA) El videoclip era un videoclip muy sencillo,

pero a la vez, muy glamuroso. Yo era una camarera loca,

era como su chica de servicio. Ella era diva siempre

sin pretender serlo, pero luego, lo era.

Lo era. Ella me acogió desde el principio

con muchísimo cariño, me abrió las puertas de su casa,

de su corazón y de su todo con toda generosidad.

"Marvelous".

Lo único que se decía era "Marvelous".

-"Marvelous". -"Marvelous".

Aquello de la MTV que la subió otra vez arriba.

(NEREA) Ella tuvo que reinventarse

como Madonna, te vas reinventando,

te vas adaptando a los tiempos. -"Marvelous".

Una diva que se reinventó en cada época y a la vez,

preservó su más pura esencia hasta el final.

En la última sesión de fotos

de su vida, fue más Sara que nunca, la Montiel más auténtica.

Glamour me dijo:

"Ella nos ha pedido hacer unas fotos contigo".

Y luego, apareció y te digo que era increíble

porque era tan moderna esta mujer,

lo que tenía puesto era, totalmente,

lo que iba a ser la moda para hasta hoy mismo.

# No existe un momento del día

# en que pueda olvidarme de ti. #

Mi mayor herencia, como aquel que dice,

ha sido estar con ella.

# Es que te has convertido

# en parte de mi alma.#

Uno de los últimos, por así decirlo,

cortos que protagonizó en su vida fue ese anuncio maravilloso

de la venta de su casa. Podía decirse que era un anuncio,

pero para el resto de la gente que lo vimos era una película.

Hola, soy Sara Montiel y has venido a mi casa de Madrid.

(Música)

(KITI) La gran Sara Montiel volvía a la escena

y qué mejor sitio que esa casa maravillosa

en las paredes no había un solo hueco en el colocar

un cuadro, en las mesas no había un solo espacio

donde poder colocar un vaso de agua

porque todo lo tenía copado. -¡Oh, mi casa es preciosa!

(Música)

Sara Montiel, el icono, la estrella,

la diva, lo que ella representa va más allá

del mundo del espectáculo

y se convierte en abanderada de la igualdad.

Te has convertido en un símbolo de los homosexuales.

-Quieren ser como yo y me parece maravilloso.

-Todos a lo mejor, no. -Sí, quieren peinarse para atrás

y tengo unos vestidos morrocotudos.

No veas, así todo que...

(FERRANDO) Sara Montiel y el mundo gay son inseparables.

-Los homosexuales de su generación vieron en ella eso

que ella eliminaba la marginalidad,

pues pertenecías al universo de Sara Montiel.

Y al universo de Sara Montiel

era el más glorioso de todos los posibles.

Entonces no te podías vestir

de mujer, te llevaban a la comisaría.

Iba a sacar a todos los gays del cuarte cuando los metía Franco.

Los sacaba, iba Sara y decía: "Por favor, déjelos salir".

(Aplausos y música)

Eh... Sara...

¿Cuál es la auténtica Sara?

(FERRANDO) Cuando se presentaba ese forrón de señora

pintada como un autobús con un abrigo de visón y tal,

a ver quién le decía que no.

Era la reina del mundo gay. -Hay que ver el arte que tiene,

estos son transformistas. -Es que son transformistas,

son grandes artistas porque si no son grandes artistas,

no pueden imitar a otro artista, sobre todo, a mí.

Yo pienso, de verdad que sí, Sara.

Ella se murió contenta porque fue pregonera un año

del Orgullo Gay, recuerdo que decía:

"Voy a ser la pregonera del Orgullo Gay".

(Música)

El 8 de abril de 2013 Sara Montiel se convierte

en mito, el telón de su vida de película, de glamur,

de ensueño se cierra, los focos se apagan,

será el corazón de todo su público

el que lata por siempre en su recuerdo.

Yo, simplemente, en nombre de mi hermana y mío

quiero dar las gracias a todos por el interés que habéis mostrado

en estas horas. Son momentos que ni sé dónde estoy.

(LLORANDO) ¡Ay, qué pena!

Era una mujer que aunque tuviera la edad que tuviera

estaba tan viva y tenía una juventud emocional.

Nunca fue mayor ella, siempre fue joven, emocionalmente.

(Música y aplausos)

(GURRUCHAGA) Fue impresionante el día que se murió

cómo estaba toda la ciudad de Madrid, yo diría que casi...

Engalanada, ella pasaba, las películas...

en Callao que se estaban viendo.

"El último cuplé". (APLAUDEN)

(VITOREAN Y APLAUDEN)

(FERRANDO) Cuando fallece Sara Montiel

hay un... o Antonia, para mí, hay unos momentos

que toda la gente que la queríamos era de alguna manera arropar y tal.

Sara Montiel es la más grande que ha habido en este mundo.

Ahora nada más que vengo a darle un beso a Thais

y ya sabéis que para mí es muy importante.

De repente se encontró mal y no hubo nada que hacer.

(APLAUDEN Y VITOREAN)

La artista que se había empeñado en lucir el brillo de sus joyas

de sus lentejuelas y de su mirada, pidió un entierro sobrio

sin flores y su voluntad fue respetada.

Donde ella había comprado su nicho es la vista

más increíble de Madrid,

que era lo que todos comentaban, decíamos: "Cómo ha sido Sara

que ha escogido la mejor vista del cementerio.

Era impresionante la ciudad cómo la ves entera, toda, completa.

(Aplausos)

Ofició la misa...

un cura guineano. Solamente, Sara

puede tener a un cura negro haciendo su funeral.

# Toda una vida

# me estaría contigo

# no me importa en qué forma

# ni dónde ni cómo,

# pero junto a ti.

# Toda una vida

# me estaría contigo

# no me importa en qué forma

# ni dónde ni cómo,

# pero junto a ti. #

Antonia, Sara, la mujer,

la leyenda, una manchega luchadora que venció a gigantes

y ha dejado su huella para la eternidad.

¿Con qué frase le gustaría ser recordada?

Simplemente... Sara Montiel.

(MANUEL) Yo, a día de hoy, la sigo echando de menos,

muchas veces digo... Hasta sus vestidos,

cuando los huelo, huelen a ella, a su perfume.

-Se nos ha ido, Antonia se nos ha ido.

# Reloj, no marques las horas

# porque voy a enloquecer. #

Ella era así... única.

(BORIS) De verdad, que recordaré siempre su caricia,

un tacto, una piel... realmente, de alguien,

completamente, distinto.

María Antonia, siempre María Antonia "forever".

# Reloj, detén tu camino

# porque mi vida se apaga.

# Él es la estrella # que alumbra si ser,

# yo sin su amor no soy nada.

# Detén el tiempo en tus manos

# haz esta noche perpetua

# par que nunca se vaya de mí,

# para que nunca...

# Amanezca. #

(Música)