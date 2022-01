La fiesta de discoteca se apodera de la final del Benidorm Fest con el pedazo homenaje que le hace Varry Brava a Raffaella Carrà con la canción que lleva su nombre. Bolas de discoteca gigantes, luces por todos lados, un color rojo llamativo y hasta un piano ‘colgante’, así ha sido la puesta en escena de uno de los grandes protagonistas del certamen. Finalmente, se han quedado en sexta posición con 55 puntos y la gran triunfadora de la noche es Chanel, que representará a España en Eurovisión 2022.

Letra de Raffaella

Realmente soy un tonto

Un estúpido en el fondo

Que otra noche vuelve a ver cómo te vas

(Pa-pa-para-pa-pada-pa)

Yo te amaba ciegamente

Me olvidaste de repente

Porque a ti lo que te gusta

Y te divierte en el amor es empezar

Y hasta el final

Yo te hice caso

Fui un perro con un lazo

Pero hoy todo cambiará

Y seré una estrella

Y cierra el antro y subo al coche

Prendo radio y en la noche

Suena a tope una de Raffaella

Vuela, sobre la disco

Vuela, dame un mordisco

(Pa-pa-pa-pada)

Me dice

(Pa-pa-pa-pada)

Qué dices

Vuela, y en un momento

Vuela, le grita al viento

(Pa-pa-pa-pada)

Te quiero

(Pa-pa-pa-pada)

Torero

Vuela, sobre la disco

Vuela, dame un mordisco

(Pa-pa-pa-pada)

Me dice

(Pa-pa-pa-pada)

Qué dices

Vuela, y en un momento

Vuela, le grita al viento

(Pa-pa-pa-pada)

Te quiero

(Pa-pa-pa-pada)

Okey, okey

Es complicado

Entender lo que ha pasado

Me hizo sombra en la alfombra

Su recuerdo grande y claro

Se peinó un poco el flequillo

Y me deslumbró su brillo

Me he quedo anonadado

Al verla bajar del auto

Vuela, sobre la disco

Vuela, dame un mordisco

(Pa-pa-pa-pada)

Me dice

(Pa-pa-pa-pada)

Qué dices

Vuela, y en un momento

Vuela, le grita al viento

(Pa-pa-pa-pada)

Te quiero

(Pa-pa-pa-pada)

Torero

Vuela, sobre la disco

Dame un mordisco

(Pa-pa-pa-pada)

Me dice

(Pa-pa-pa-pada)

Qué dices

Vuela, y en un momento

Vuela, le grita al viento

(Pa-pa-pa-pada)

Te quiero

(Pa-pa-pa-pada)

Torero

Le grita al viento

Vuela (oh-oh)

Suena a tope una de Raffaella

Vuela

Suena a tope una de Raffaella