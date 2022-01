Chanel se ha convertido en una de las grandes divas del Benidorm Fest con la apuesta más caliente de la final. Su interpretación de SloMo derrocha sensualidad, seguridad y todo un cúmulo de sentimientos que bailan al compás de su hipnotizante coreografía. Su puesta en escena es de lo más atrevida, con transparencias y un mono lleno de brillos, ha ralentizado la imagen como con la técnica del ‘slowmotion’ y la ha acelerado después como si de un ‘time lapse’ se tratase. Además, mientras que en su primera actuación la cantante optó por un mono de color negro, en la final ha elegido el mismo diseño, pero en color plateado.

Así es Chanel

Además de cantante, Chanel Terrero es bailarina y actriz. Nació en La Habana (Cuba) en 1991 y se crió desde los cuatro años en España, donde se formó en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación.

Chanel Terrero ha participado en series de RTVE como "Águila Roja", "El Continental" o "Cupido".

Participó en producciones como 'El Rey León' y 'Mamma Mía!' hasta convertirse en la protagonista de grandes musicales. Pronto será la protagonista del nuevo musical de Nacho Cano, 'Malinche'.

Como bailarina, ha llegado a bailar junto a Shakira durante de la gala de los MTV Europe Music Awards (EMAS) de 2010. Y como actriz la hemos visto en varias series de RTVE como 'Águila Roja', 'Wake Up', 'El Continental' o "Cupido".

Letra de SloMo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, morе

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dеmbow

Drives you loco

Take a video, watch it slo mo



Te gusta todo lo que tengo

Te adulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

shape of my cola-la-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa



Y no se confundan Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready

Pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una Solo existe una

No hay imitaciones Na, na, na

Y si hoy no me crepo, me toca Oye



Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dembow

Drives you loco



Y no se confundan Y no se confundan

Señoras y señores

Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready

Pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una Solo existe una

No hay imitaciones Na, na

Y si hoy no me crepo, me toca Oye

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Haz el dembow

Drives you loco