Nos acompaña Chanel, actriz cantante y bailarina nacida en Cuba y criada en España desde los cuatro años. Es una de las 14 candidatas que competirá en el Benidorm Fest para representar a España con su canción, "Slo Mo", en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2022. Artista polifacética y multidisciplinar, en esta entrevista Chanel habla de cómo está viviendo este camino hacia Eurovisión 2022, de sus sueños e ilusiones y sobre todo, de música y su canción.

Chanel, eurofan ilusionada por ir a Eurovisión 2022

"Estoy flipando mucho porque esto es un regalo que me ha caído que de pequeña siempre sueñas", dice Chanel sobre su participación en el Benidorm Fest. Gracias a ello podría representar a España en Eurovisión 2022 y de momento asegura estar llevando este camino "con mucha ilusión y trabajo detrás".

Chanel no puede ni imaginarse el momento de alzarse con alguna de las dos posibles victorias: la del Benidorm Fest y la de Eurovisión en mayo de 2022. "Solo de pensarlo me explota la cabeza. No he vivido nada igual en mi carrera y sería un sueño. Sería un pico en mi vida que me encantaría contar a mis nietos, la verdad", asegura.

¿Cómo lo celebraría Chanel? "Gritar por lo pronto. Después, celebrarlo con un buen ron cubano y una paella española", cuenta entre risas. Y a falta de paella en Turín, donde se celebrará la final, una tortilla de patatas.