Azúcar Moreno podría volver a representar a España en Eurovisión tras alcanzar la quinta plaza en Zagreb 1990 con "Bandido". Toñi y Encarna Salazar forman parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, que se celebrará a finales de enero y donde se elegirá al candidato español para la 66ª edición del certamen europeo que tendrá lugar en Turín los días 10, 12 y 14 de mayo.

La canción con la que se presentan se titula "Postureo", un tema que guarda toda la esencia del dúo, con fuerte presencia de la guitarra española, instrumentos de percusión y fusión con sonidos árabes. "No podemos dejar de un lado nuestras raíces, porque si no, no seríamos nosotras, pero los sonidos árabes con la guitarra flamenca puede llamar mucho la atención", señalan las Azúcar Moreno.

Las hermanas Salazar, nacidas en Badajoz y criadas en Madrid, pertenecen a una gran saga de artistas y músicos de nuestro país. En 1982 comenzaron su andadura musical junto a sus hermanos Enrique Salazar, Juan Salazar y José (que más tarde formarían el grupo Los chunguitos), pero dos años después Toñi y Encarna decidieron formar el dúo Azúcar Moreno inspiradas por la canción de los Rolling Stones "Browns sugar".

En 1984 lanzaron su primer álbum Con la miel en los labios que fue Disco de oro y desde entonces han publicado 13 discos. En 1990 son elegidas para representar a España en Eurovisión, donde terminan en la quinta plaza. "Bandido" fue considerada como una canción con una gran innovación musical por los críticos extranjeros y se convirtió en un éxito en España, América Latina y Turquía.

Ahora, tras triunfar en todo el mundo con su música, protagonizar campañas publicitarias y el documental 1990: La victoria decisiva de RTVE Play, participan en el Benidorm Fest con el objetivo de conseguir el pasaporte para Turín y mejorar su posición en Eurovisión.