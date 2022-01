A las hermanas Toñi y Encarna Salazar les encantaría volver a representar a España en el Festival de Eurovisión. Ya lo hicieron en Zagreb 1990 con el tema "Bandido", finalizando en una meritosa quinta posición. Azúcar Moreno lo intentará de nuevo este año con el tema "Postureo".

Las hermanas Salazar forman parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, la preselección española que se celebrará en la ciudad alicantina los próximos 26, 27 y 29 de enero. Charlamos con ellas sobre su participación en el concurso alicantino, su paso por Eurovisión, su carrera musical y, sobre todo, sobre el postureo.

La misma ilusión que hace 30 años

Toñi y Encarna están viviendo estás semanas con mucha alegría. Las hermanas Salazar aseguran estar igual de ilusionadas que hacer 32 años cuando fueron elegidas para representar a España en Eurovisión: "Lo estamos viviendo de maravilla, como si fuera la primera vez que vamos". Las extremeñas recibieron con sorpresa el anuncio pero no dudaron ni un solo momento en dar lo mejor de sí mismas: "¿Por qué no intentarlo, por qué no lanzarnos a la aventura?"

Con ganas, con energía y con mucha más experiencia que en el pasado, Azúcar Moreno intentará ganar el Benidorm Fest y convertirse en las cuartas representantes españolas en concursar dos veces (Conchita Bautista 1961 y 1965, Raphael 1966 y 1967 y Blas Cantó 2020 y 2021).