Rigoberta Bandini participa con "Ay Mama" en el Benidorm Fest, que se celebrará durante el mes de enero y cuyo ganador será el representante de España en Eurovisión 2022.

La artista catalana de 31 años se ha convertido en una de las cantantes más aplaudidas del panorama nacional. Uno de sus últimos éxitos ha sido el single de "Perra", una canción que trata de reivindicar el feminismo jugando con el doble sentido del título de la palabra. Muy rápidamente fue acogido como un himno feminista.

En 2010, junto con Paula Malia y Bàrbara Mestanza, funda el grupo musical The Mamzelles, con quien publicó dos álbumes de estudio: "Que se desnude otra", (2012), y "Totem" (2014). Tres años más tarde, abandona el grupo y pasa a formar parte de The Kardoshians. Pero no es hasta 2020 cuando la artista se lanza como cantante en solitario bajo el nombre de Rigoberta Bandini.

La cantante empezó entonces a recabar una gran popularidad durante la primavera gracias a temas como "Too Many Drugs" e "In Spain we call it soledad". Las canciones se viralizan y terminan convirtiéndose en la banda sonora de los días del confinamiento.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico de Paula Ribó, una joven que con tan solo siete años empezó su carrera como dobladora. Ha participado en películas de animación como "El viaje de Chihiro" (2001), "Brave" (2012), "Frozen" (2013) y "¡Canta 2!" (2021). También ha puesto voz en castellano a actrices como Emma Stone, Shailene Woodley, Elle Fanning.

Sobre el escenario, Paula siempre sube con los miembros de su banda Esteban Navarro Dordal, Juan Bareyns Gonzalez y Belen Bareyns Gonzalez.

Pero la música y el doblaje no son las únicas pasiones de la catalana. Rigoberta Bandini ha escrito y dirigido su propia obra de teatro "Cinco tonos del color azul" (2016) y ha sido actriz y protagonista en diferentes campañas publicitarias.

"Ay Mama" conserva el personalísimo estilo y sonido único para hacer un homenaje a las madres y todas las mujeres.