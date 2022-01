Tan solo un año y medio después de que comenzara su proyecto artístico, Rigoberta Bandini tiene la vista puesta en el Benidorm Fest. La cantante catalana se ha propuesto representar a España en Eurovisión con "Ay mama".

Rigoberta Bandini forma parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, la preselección española que se celebrará en la ciudad alicantina los próximos 26, 27 y 29 de enero. Charlamos con Paula Ribó, la mujer tras Rigoberta Bandini, sobre su relación con Eurovisión y su reivindicativo tema.

Referentes eurovisivos

¿Qué hizo a Rigoberta Bandini atreverse con Eurovisión? "La única condición que me puse a mí misma fue 'si vas, ve con algo que te emocione mucho y una canción que realmente la sientas muy tuya'", asegura. El resultado es "Ay mama", un tema que ha compuesto junto a Esteban Navarro Dordal y Stefano Maccarrone.

Eurovisión la ha inspirado, "todo lo que es la escenificación, con todo lo que cuentan en el festival a nivel técnico, de iluminación y todas las movidas que hacen". Y es que Paula Ribó no se dedica solo a la música, aunque haya alcanzado la fama con grandes éxitos como "In Spain we call it soledad" o "Perra". Ha trabajado como actriz de doblaje e incluso dirigió en 2016 la obra de teatro "Cinco tonos del color azul".

Espectadora ocasional del festival, su música le ha servido de inspiración. Mocedades y Julio Iglesias son algunos de los referentes de Rigoberta Bandini. De hecho, el intérprete de "Gwendolyne" da nombre a una de sus canciones. "De repente dije 'ostras, pues hay muchísimas canciones eurovisivas que me han inspirado mucho'", afirma.