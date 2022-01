El rap podría llegar a Eurovisión 2022 de la mano de Rayden. El artista quiere representar a España en el festival con "Calle de la llorería", que define como "una carta de amor a la vulnerabilidad".

Rayden forma parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, la preselección española que se celebrará en la ciudad alicantina los próximos 26, 27 y 29 de enero. Charlamos con él sobre qué le ha llevado a presentarse al certamen, qué significa su "Calle de la llorería" y cómo quiere interpretarla.

"También vino precedido, que es innegable, de la actuación de Måneskin ". Seguidor de San Remo , el reconocido certamen a través del que Italia elige a su representante, Rayden ya conocía a Måneskin antes de que se subieran al escenario del Teatro Ariston y, después, del Rotterdam Ahoy. "Es un grupo que yo sigo desde hace dos años y cuando vi que estaban participando, para mí se me abrió el cielo. 'Vale, mi verdad puede tener cabida '", afirma.

Rayden y Ruth Lorenzo colaboraron este mismo año en "El mismo puñal". "La noche que íbamos a sacar una canción, empezamos a hacer un repaso por temas de Eurovisión y dije 'oye, pues mira, ¿por qué no? '", recuerda Rayden.

La participación de Rayden en el Benidorm Fest tiene que agradecerse a dos participantes de Eurovisión: Ruth Lorenzo (décimo puesto en Eurovisión 2014 gracias a "Dancing in the rain" ) y Måneskin , vigentes campeones del festival.

Un caballo de Troya que muestra "la seguridad de ser vulnerable"

"Calle de la llorería" es su propuesta para el Benidorm Fest. "Bajo este caballito de Troya me parece que es una forma muy bonita de mostrar la seguridad de ser vulnerable", asegura.

¿Su misión? Que el lloro cambie de bando. "Toda la gente que se aprovechó de mí o que me dio con la puerta en la cara es cuando viene", dice Rayden, que confiesa haber sido siempre inseguro. Tiene un mensaje para ellos: "Hay otro lugar para ti, no es aquí, no es conmigo".

03.00 min Rayden participa en el Benidorm Fest con el tema "Calle de la llorería" - Escuchar ahora

Cree que en los últimos años, Eurovisión lo han ganado canciones que no eran "para estar en Eurovisión". "Yo tengo la suerte o la desgracia que nunca tenía que estar en los sitios: yo no tenía que estar en el rap porque hacía poesía; cuando saqué un libro de poesía, 'tú es que eres rapero'; cuando iba a un festival indie, 'es que tú eres comercial'…", cuenta.

Según el artista, su propuesta tiene verdad, "la escuchas en cualquier idioma y por lo menos te mueve y tiene ese punto de celebración, reivindicación". "Calle de la llorería" es, para Rayden, "lo que te permites decir en una taberna, grito en alto".