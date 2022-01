Marta Sango participa con "Sigues en mi mente" en el Benidorm Fest, que se celebrará durante el mes de enero. Con este tema, que trata sobre "un amor tóxico", intentará representar a España en Eurovisión 2022 en la ciudad italiana de Turín.

La malagueña lleva dedicada a la música prácticamente desde que nació el 29 de junio de 2000 en Torre del Mar (Málaga). Pero a Marta no la conocimos hasta 2018 gracias a su paso por Operación Triunfo. La triunfita fue expulsada dos semanas antes de la gran final, firmando un gran séptimo puesto en la clasificación global. Tras el talent show musical la cantante dio forma a la artista que hoy por hoy conocemos.

Tras su paso por el concurso, Los Javis la ficharon para coprotagonizar el musical de 'La Llamada'. Dos años después de su primera función, Marta Sango sigue formando parte del cartel. Siete meses después de su debut en el teatro musical, la malagueña lanzó su primer single 'Por Ti'. En palabras de la artista, "la canción está llena de nostalgia, de colores y de intensidad".