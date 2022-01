Sara Deop participa en Benidorm Fest con el tema "Make you say". La joven es una artista emergente que podría representar a España el próximo 14 de mayo en Turín.

Sara Deop participa en el Benidorm Fest con el tema "Make you say" - Escuchar ahora

Talentosa y con fuerte presencia en el escenario, Sara Deop es natural de Mallorca y nieta de un conocido locutor deportivo y político colombiano, Édgar José Perea Arias, apodado El Campeón. Con 13 años participó en La Voz Kids 3, donde fue finalista, y ha lanzado dos canciones en el mercado "Zero drama" y "Bye bye". La cantante aporta sonido fresco al festival, con un tema Pop y el R&B.

Sobre los autores de "Make you say"

Detrás del tema "Make you say" se encuentran autores que han compuesto para artistas mundialmente conocidos como Dua Lipa, The Saturdays y Little Mix.