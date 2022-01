Sara Deop: "'Make you say' es power, es fuego"

De finalista de La Voz Kids a posible representante de España en Eurovisión 2022. La jovencísima Sara Deop competirá en el Benidorm Fest con "Make you say", un tema "con mucho poderío" escrito por compositores de gran éxito internacional.

La mallorquina forma parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, la preselección española para elegir al representante del próximo Festival de Eurovisión. Hablamos con ella sobre cómo está viviendo el proceso de selección, sus ilusiones y su canción.

Espectadora de Eurovisión desde pequeña Sara Deop se dio a conocer en el talent show de La Voz Kids cuando solo tenía 13 años. "Make you say" es su tercera canción, a la que han precedido los singles "Bye Bye" y "Zero Drama". Nieta de un conocido locutor deportivo y político colombiano, Édgar José Perea Arias, la artista se enfrenta a este nuevo reto con mucha emoción. "Es como algo muy grande que tengo en la cabeza pensado. Quiero disfrutar y hacer a la gente bailar, que disfruten sobre todo del momento. Para mí es muy emocionante y tengo muchísimas ganas", asegura Sara Deop sobre sus intenciones de cara a Eurovisión. Benidorm Fest: Sara Deop interpretará el tema "Make you Say" Aunque ha sido una espectadora más del festival durante mucho tiempo, ahora podría ser la siguiente abanderada española. ¿Se lo había imaginado alguna vez? "Ni me lo pasaba por la cabeza. Yo lo veo desde muy pequeña y decía 'buah, eso tiene que ser una experiencia increíble'", recuerda con una amplia sonrisa.

Unos compositores de éxito internacional Ahora tiene la oportunidad de hacerse con el billete a Turín gracias a "Make you say". Sara Deop afirma que "'Make you say' es power, es fuego. Son ganas, ganas de chillar lo que sientes, ganas de expresar lo que siente la canción, ganas de explotar y de bailar y de hacer a la gente disfrutar". 02.51 min Sara Deop participa en el Benidorm Fest con el tema "Make you say" - Escuchar ahora Detrás del tema se encuentra un gran equipo internacional: Leroy Sánchez, Kamille y el dúo Goldfingers. Goldfingers han trabajado junto a Max Martin, mientras que Kamille ha compuesto temas para una larga lista de artistas de renombre, como Dua Lipa y Little Mix. Leroy Sánchez, por su parte, ha compuesto para artistas como Pitbull y Malú. Es uno de los compositores de "Voy a quedarme", con la que Blas Cantó representó a España en la última edición, y también ha participado en la propuesta de Chanel, "SloMo", con la que se enfrentará Sara Deop en el Benidorm Fest.

"Make you say" quiere hacer bailar a Europa Sara Deop tiene claro por qué su canción tiene que ir a Eurovisión: "Es una canción con mucho poderío, que puede hacer disfrutar a muchísima gente en Europa. Pienso que a la gente le va a encantar por la letra, por el movimiento, por el ritmo, por todo". 02.51 min Benidorm Fest: Sara Deop interpreta "Make you say" Pero de momento tiene que prepararse para el Benidorm Fest: "Desde el momento 1 he estado ya ensayando a tope, sobre todo para crear una gran actuación. Ya no solo cantando, sino interpretando muy bien la canción". Durante la actuación de "Make you say" no faltará la coreografía, aunque habrá que esperar hasta finales de enero para descubrir todo el espectáculo.