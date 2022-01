Alejandro Agudín Arribas, conocido como XEINN, es uno de los 14 artistas que participarán a finales de enero en el Benidorm Fest, la preselección de España para Eurovisión 2022. El cantante madrileño de 23 años intentará ir a Turín con el tema "Eco", una canción pop con influencias de Synth pop y R&B.

Agudín Arribas se graduó en Ciencias Políticas y Gestión pública pero desde pequeño mostró aptitudes para el canto. Tras varios años de formación vocal y musical, comenzó a subir versiones en YouTube mostrando sus habilidades y ganando fanáticos en las redes. En total, cuenta con 222.000 seguidores y más de 18 millones de reproducciones en su Canal Oficial

El joven cantante lanzó en 2018 su EP debut original llamado "Diversity" con una mezcla de sonidos de R&B, Soul, Funk y Hip Hop. Tras tres años componiendo y creando nuevas canciones, en 2021 lanzó de manera independiente su primer álbum de estudio de 11 temas bajo el título Pride of the Weak. Éste es un trabajo focalizado en sus propios sentimientos y experiencias que ha querido mostrar sin ningún tipo de filtro, experimentando con diferentes sonidos. Con una voz entre el R&B y el soul, y referentes como The Weeknd, Post Malone, Travis Scott, Drake o Grimes, XEINN plantea 2022 como el año de lanzamiento de su sonido propio al gran público, tras mucho tiempo de búsqueda y creación musical.

Sobre los autores

La canción ha sido compuesta por Carlos Marco, Jimmy Jansson, Marcus Winther y Thomas G:son.

Carlos Marco es cantante, compositor, productor y director musical. Estudió 15 años de Técnica vocal y tiene un máster en "Music production" y otro en "Art of mixing in today's music production" por el Berklee College of music de Boston. Actualmente compagina su carrera de cantante con la de presentador de TV y radio, y es el Director Musical de talent musicales. Ha publicado seis discos como miembro del grupo Auryn. Después emprendió su carrera en solitario y actualmente forma parte de la banda Mantra. Además, Carlos Marco cuenta con su propia discográfica, agencia de management y editorial musical 'BOP music' y dirige Academia de canto moderno Jukebox.

Jimmy Jansson es uno de los escritores y productores más solicitados de Suecia. Trabaja con grandes nombres de la industria musical mundial como lo son RedOne (Lady Gaga), Andreas Carlson (Katy Perri, Tokio Hotel), Oscar Holter (Weekend, Coldplay, BTS) y con grandes artistas de la industria musical sueca como la ganadora del Festival de Eurovisión 2005 Helena Paparizou.

Marcus Winther nació en Amersham, Inglaterra. Ha formado parte de varios grupos de éxito, y ha escrito canciones para artistas como Tim Christensen, Sanne Salomonsen, Michael Learns to Rock, New Kids On The Block, The Baseballs, David Bisbal y SHINee, entre otros. Alcanzó lo más alto en la lista global de ventas mundial (United World Chart) con la banda japonesa J Soul Brothers con la canción (You Shine) The World.

03.09 min La representante de Suecia, Loreen, ha interpretado el tema "Euphoria" en la Final de Eurovisión 2012.

Thomas G: es uno de los autores más reconocidos en Suecia y en Eurovisión. Ganó el Festival en 2012 como compositor del tema "Euphoria", de Loreen. Ha compuesto para Jonas Brothers, Arash, Pastora Soler, Carola, Charlotte Perrelli, Mohombi y muchos otros. Además de su victoria ha obtenido cuatro Top 5 en el certamen europeo. G:son ha sido nominado a un Grammy por su canción "Come and play" interpretada por Masquerade para la película The story of Fire Saga.