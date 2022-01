El rap llega pisando fuerte al Benidorm Fest con Rayden y su "Calle de la llorería", un tema con mucha fuerza que, según el artista, es "lo que te permites decir en una taberna, grito en alto". El grupo finaliza el concurso en cuarta posición con 67 puntos y la próxima representante de Eurovisión 2022 es Chanel que se ha hecho con la victoria con un total de 96 puntos.

Se trata de una actuación potente, en la que el artista muestra todo su carisma. Se dirige directamente al espectador, mirando a cámara, para interpretar "Calle de la llorería". Destacan las palmas, que tienen un gran peso en el estribillo de la canción.

El rapero ha colaborado con numerosos artistas: Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro … También ha cantado junto a varios representantes de España en el Festival de Eurovisión , como Ruth Lorenzo , quien influyó en su aventura en el Benidorm Fest. "La noche que íbamos a sacar una canción, empezamos a hacer un repaso por temas de Eurovisión y dije 'oye, pues mira, ¿por qué no?'", aseguraba el músico. También resultó importante para Rayden la actuación de Måneskin en el festival, que ganaron con "Zitti e buoni": "Es un grupo que yo sigo desde hace dos años y cuando vi que estaban participando, para mí se me abrió el cielo. 'Vale, mi verdad puede tener cabida '".

Letra de "Calle de la llorería"

Al que quiere jugar con fuego, pero odia quemarse

A vendedores de humo que buscan claridad

Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse

Al seco que pide que se mojen los demás

Al equidistante travestido que choca

Con el discurso de que los extremos se tocan

Al de las medias tintas que busca cantar victoria

Pero di qué media tinta escribió una buena historia

Al que vive del recuerdo y el presente le explota

La cara le estalla por mirar su ombligo

Al que pasa el mal rato de ver que te doy el mismo trato

Que lograste que tuviese contigo

Síndrome de lucifer que solo es hacerte cruel

Porque antes con él lo habían sido

Al que le pide peras al alma y manda a dónde amargan pepinos

Corre o no va a haber sitio, vete y cierra al salir

Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña y no hay donde vivir

Como una Magdalena, sabes por donde voy

Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy

A llorar a la Calle de la llorería

(Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré)

A llorar a la Calle de la llorería

(Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré)

Perdona la ironía, que me ría, me ría y me ría

Pero esa penita no fue mía yo ya la lloré, yo ya la lloré

Al indeciso que se queda a la espera

Porque hay cosas que llevan su tiempo

Hasta que el tiempo se lleva

Y cuando ya no hubo nada que perder

Solo ganó el tiempo perdido

Se queja de que no hay tiempo añadido

Al valiente impresentable que quiere

Que hablen de él, aunque sea mal

Al ofendido que despelleja por la red

Sin miramientos para que no vean su inseguridad

Al buscador de caso que teme que lo olviden

A las bocas que no dicen, pero siempre piden

A los críticos más duros que tienen la piel más fina

Lengua viperina, pero ni una oreja que oiga lo que opinen

Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar

Que se ve más solo que la una porque ahora que sí quiere

No tiene a su lado nadie a quien llorar

Corre o no va a haber sitio, vete y cierra al salir

Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña y no hay donde vivir

Como una Magdalena, sabes por donde voy

Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy decir quién soy

(Hoy, hoy)

A llorar a la Calle de la llorería

(Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré)

A llorar a la Calle de la llorería

(Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré)

Perdona la ironía, que me ría, me ría y me ría

Pero esa penita no fue mía yo ya la lloré

Yo ya la lloré, yo ya la lloré