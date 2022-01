La música une a las personas, y si no que se lo digan a Rayden y Tanxugueiras. Los participantes del Benidorm Fest protagonizan "Averno", una colaboración que publican el viernes 28, un día antes de la esperada gran final de la preselección en la que España elige a su representante para Eurovisión 2022. "Arrodíllate a rogalo", avanzan las gallegas en Instagram.

No es la primera vez que Rayden canta junto a otros artistas vinculados al Festival de Eurovisión. El de Alcalá de Henares, que compite en la segunda semifinal de la preselección con "Calle de la llorería", ha colaborado con tres de los abanderados de España en el certamen. ¿Le traerá suerte en su lucha por el billete a Turín?

"El Mismo Puñal", con Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo conquistó al público con "Dancing in the Rain". Su emocionante actuación le hizo obtener la décima posición en Eurovisión, un puesto que ningún representante español ha podido igualar ni superar en los años posteriores.

La representante de España en Eurovisión 2014 no solo ha colaborado con Rayden en la canción "El Mismo Puñal", sino que también influyó en su nueva aventura. "La noche que íbamos a sacar una canción, empezamos a hacer un repaso por temas de Eurovisión y dije 'oye, pues mira, ¿por qué no?'", confesaba el cantante a Eva Mora y María Eizaguirre.

Ruth Lorenzo y Rayden lanzaron "El Mismo Puñal" en abril de 2021. "Revivir relaciones tóxicas para deshacerse de ellas no es tarea fácil. Así que, en primer lugar agradecer a Rayden (@soyrayden) por estar a mi lado en todo el proceso de creación. Por desnudar tu alma conmigo, por toda tu sinceridad por cuidarme tanto en este tiempo", le dedicaba entonces en Instagram la intérprete de "Dancing in the Rain".