Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava son las primeras cuatro finalistas del Benidorm Fest y están un paso más cerca de su objetivo: representar a España en el Festival de Eurovisión 2022. Tras una emocionante final celebrada en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, los clasificados han sido los más votados por el jurado profesional, el jurado demoscópico y el público entre los seis que han participado.

Los cuatro finalistas han expresado su emoción y felicidad en una rueda de prensa posterior a la gala, presentada por María Eizaguirre (Directora de Comuniación y Participación de RTVE) y a la que han asistido Eva Mora (jefa de la delegación de España), Amalia Martínez de Velasco (Directora de Contenidos de RTVE) y José Manuel Pérez Tornero (Presidente de RTVE)

Chanel y su "SloMo" han partido el escenario. Su sensual baile con cambios de ritmos entre cámara lenta y cámara rápida han conquistado a audiencia y expertos, llevándose la máxima puntuación, un total de 110 puntos (55 puntos del jurado profesional, 30 del demoscópico y 25 del televoto).

"No me lo esperaba para nada. Estaba muy enfocada en la puesta en escena y en hacerlo bien. Y al sentarme en la green room y ver las votaciones me explotaba la cabeza", señala la cubano-española. "Quiero agradecer esto a mi equipo: Kyle, Leroy y mis bailarines".

Tanxugueiras han logrado romper fronteras con su canto en gallego, "Terra". Ellas, con la segunda mejor puntuación de la noche, 93 puntos (38, 25 y 30 correspondientemente). A pesar de que el jurado no les ha dado una puntuación suficientemente alta como para clasificarse, los votos del público han metido a las pandereteiras en la final: "No creo que cambien de opinión para la final. Pero bueno, no se puede gustar a todos, igual no están acostumbrados a escuchar este tipo de música. Descodificarlo es complicado".

"Es un paso enorme. Esto ha demostrado que España está preparada para enviar algo diverso, inclusivo y que luche por las lenguas cooficiales", han apuntado emocionadas las tres cantantes.

02.57 min Benidorm Fest - Tanxugueiras canta "Terra" en la primera semifinal

La dualidad de Blanca Paloma entre su sensibilidad y su fuerza ha pellizcado los corazones de España entera. La joven cantante ha enamorado con "Secreto de agua", una balada con denuncia social en la que la artista hace una demostración de su poderío vocal. Blanca ha obtenido 79 votos (41, 20 y 18).

"Ha sido un sueño vivir esto, un sueño inesperado que no me había planteado. Estoy muy contenta y ha pasado muy rápido", ha reconocido. Además ha adelantado que no habrá sorpresas en las actuaciones de cara a la final ya que no es posible por los tiempos del programa.

02.54 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Secreto de agua" en la primera semifinal

Por último, Varry Brava ha conseguido dar un paso más hacia su sueño eurovisivo gracias a los 74 puntos que ha recibido "Raffaella" (39, 15 y 20). Vicente, Aaron y Óscar han montado una fiesta ochentera sobre el escenario y han hecha suya la máxima de la Carrà: "La vida es una fiesta de color".

02.48 min Benidorm Fest - Varry Brava canta "Raffaella" en la primera semifinal

"Nos hemos sentido muy cómodos en el escenario, lo hemos hecho nuestro. Y con el público nos hemos venido arriba", ha dicho Vicente. "Ha sido como abrir un juguete de navidad. Esa emoción y esa sensación de formar parte de esto no se nos va a olvidar en la vida".

Los votos del público, desglosado, han sido 16.854 llamadas y 25.197 sms.

En cuanto a sus rivales para la gran final, han sonado los nombres de Rigoberta Bandini, Rayden y Xeinn. Lo veremos mañana, a partir de las 22:40 horas, en La 1 de TVE y RTVE Play.