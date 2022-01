Recuerda otras preselecciones de Eurovisión antes del Benidorm Fest

Ya no quiero hablar.

Ya se dijo todo.

Duele aún mover cosas del ayer.

Va todo el ganador, quien jugó mejor.

Va todo el ganador. Va todo el ganador.

Mi corazón me susurró,

a mí no venga sin su amor.

Solo una cosa, me gusta Eurovisión.

Buenas noches.

Buenas noches, bienvenidos.

Efectivamente, esto se llama "Objetivo Eurovisión".

Estamos en directo. Muchas nervios esta noche.

Falta muy poco para conocer qué candidato

de los seis va a ser nuestro representante en Eurovisión 2017.

Estoy hablando de seis jóvenes, seis voces, seis estilos,

seis maneras de entender y de transmitir la música.

Pero solo hay un billete para asistir a Kiev,

donde se va a celebrar,

y es difícil de decir,

la 62 edición del Festival de Eurovisión

que todos estáis esperando.

Va a ser una noche llena de emociones y muchas sorpresas.

Los aspirantes tendrán que dar lo mejor de sí mismos para alcanzar

su sueño, estar en el evento musical más especial del planeta.

Me gusta Eurovisión. Os gusta Eurovisión.

Claro que sí.

Vamos a arrancar inmediatamente, en directo, insisto.

Parte de la responsabilidad para saber cuál de los candidatos

será el representante de nuestro país

va a recaer en un jurado.

Los vamos a recibir con un fuerte aplauso.

Txabi Martínez.

Xavier Cárdenas. Y Virginia Díaz.

Quiero que me presentes a los guionistas

de tu programa.

Quiero empezar con Txabi.

¿Por qué crees que nos gusta Eurovisión?

Primero, Jaime Cantizano, presentador de "Atrévete"

en Cadena Dial.

A vosotros os toca la peor parte.

Me gusta Eurovisión, porque creo que es el espectáculo musical

más grande del planeta, a nivel técnico, a nivel artístico.

Me gusta muchísimo este año Eurovisión, especialmente,

por su lema.

"Disfrutemos la diversidad".

Creo que nosotros este año en Eurovisión, una vez más,

vamos a hacer algo muy bonito, dar una lección al mundo.

Nosotros no construimos muros, los derribamos cantando.

Eso Eurovisión lo defiende muy bien.

¿Para ti qué tiene de especial este festival?

Me gusta porque es como el fútbol, se podría decir.

Hay diferentes interpretaciones sobre quién ha sido el mejor,

y eso le da un punto especial a Eurovisión.

Va a ser muy difícil poder ser justo esta noche.

Los aspirantes han pasado por "Hora punta"

y he quedado sorprendido de lo buenos que son.

Virginia, tú que tienes mucha experiencia, ¿algún consejo?

Lo mejor es que sean ellos mismos, que disfruten muchísimo,

que se lo pasen muy bien y que nos ofrezcan un espectáculo a la altura

de Eurovisión y de sus canciones.

Ya tenemos al jurado profesional.

Quiero recordar que sus votos tendrán un peso de 50%

en la decisión final,

pero cuando abramos teléfonos, vuestros votos,

supondrá el otro 50%.

¿Estáis listos?

¿Estáis listos en casa?

Vamos a arrancar con las propuestas de nuestros candidatos.

La primera nos la trae un cantante y compositor, natural de Sabadell.

Presenta su candidatura

con un estilo que la ha definido como pop reggae.

Manel Navarro.

Soy un apasionado de la música desde que tengo 14 años.

Adoro cantar y componer. Todos mis temas son composiciones propias.

Me gusta Eurovisión.

Cada año, desde que soy pequeño,

nos sentamos frente al televisor y lo vemos.

Sería un sueño enorme poder ir a Kiev este año.

Si no hubiera sido cantante, seguramente, sería futbolista.

Mediopunta, por supuesto, que son los que meten los goles

y salvan los partidos.

Soy Manel y os presento mi tema, "Do it for your lover".

A veces, cuesta decir todo lo que uno piensa.

A veces, la vida causa estragos sin que te des cuenta.

A veces, parece que es como una melodía,

frustrada y perdida,

no nos deja ver la luz del día.

Coge mi mano, no cierres esa puerta.

Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan.

Así que pega un grito, sal ahí y vuela.

Y verás que por los tuyos siempre vale la pena.

Así que...

Bueno, Manel.

Mena aquí.

Ven aquí. Yo retiro esto.

A ver, Manel, ¿cómo estas?

Muy contento, muy feliz de haberme sacado de encima

todos los nervios.

Muy contento por todo el trabajo hecho hasta hoy.

Ha salido así, muy contento.

¿Crees que has regateado bien esta noche?

Creo que echa un poco de Messi esta noche.

Virginia va a ser la primera en romper el hielo.

Este fin de semana, que estamos pasando un frío impresionante,

has llenado el plató de calidez.

Hemos disfrutado de un buen rollo impresionante,

si cantas una vez más la canción,

tienes a todo el país tarareando la canción.

Muy buen rollo para hacer la primera opinión.

Has jugado la primera parte del partido,

pero queda la segunda parte.

Ve a sentarse. Fuerte aplauso para Manel.

Esto acaba de arrancar.

Atención, porque es momento de escuchar otra de las propuestas

que viene de la mano de otra candidata que ha llegado hasta aquí

tras enfrentarse y vencer a todos sus rivales en el eurocasting.

Con algo que se denomina rock electrónico.

Ella es LeKlein.

Soy autodidacta, he aprendido a tocar el piano y la guitarra sola.

Cuando era pequeña, llamé a mi familia,

les dije que les iba a tocar algo y se quedaron super sorprendidos.

Ahí me di cuenta que mi vida era la música.

Cuando me enteré que me podía presentar al eurocasting,

no me lo pensé, encima, lo ganó. Me gusta Eurovisión.

Con la música me he recorrido medio mundo.

Mi próximo destino, Kiev.

Desde pequeña me encantaba Eurovisión.

Era muy fan de azúcar moreno.

Soy LeKlein y os presento mi canción, "Ouch".

I wanna walk on my own sun

and feel secure without limits.

Recall the things I've said and done

with no regrets and guilty feelings.

Think of you, it's never right to let somebody waste your time.

Always do, never try. It's time for you to wake up!

May no one break down my soul.

Shattered glass on the floor,

no matter how wrong I've gone I'm stronger enough to hold on.

I will never doubt on my choice,

never silence my voice,

even sometimes, it hurts so greatly.

Ouch, ouch, ouch... ouch.

Delve every midnight on the grass

and share your light with all your dearest.

Must place your heart inside your child

and let it scream with no restrictions.

Think of you, it's never right to let somebody waste your time.

Always do, never try.

It's time for you to wake up!

May no one break down my soul.

Shattered glass on the floor,

no matter how wrong I've gone I'm stronger enough to hold on.

I will never doubt on my choice,

never silence my voice,

even sometimes,

it hurts so greatly, it hurts so greatly.

I will never doubt on my choice,

never silence my voice,

even sometimes,

it hurts so greatly.

Ouch, ouch, ouch... ouch.

Ouch, ouch, ouch... ouch.

Ouch, ouch.

Gracias.

Bueno...

LeKlein...

Después de lo que acabas de vivir y lo que acabas de hacer,

¿te queda satisfecha?

Llegando hasta aquí, ya estaba satisfecha.

Después de ver todo esto, me puedo morir tranquila.

Muchísimas gracias.

No, que te queda mucho. Esperamos y deseamos.

Esto se va calentando, además,

pero vamos a escuchar ahora...

Calma, vamos a escuchar ahora a Javier Cárdenas,

que seguro que le tiene que decir algo.

Hay poco que decir con lo que hemos visto.

Dices que solamente con llegar hasta aquí tiene suficiente,

no, hombre, no.

Pero no sé cómo te irá esta noche, porque hay seis candidatos buenos.

Pero a partir de esta semana,

pienso ponerte en lo más alto de la radio.

-Si la gente me da la oportunidad, voy a darlo todo.

Soy una guerrera. Quiero ir a Kiev y quiero ganar Eurovisión.

Lo tiene superclaro.

LeKlein, con Manel.

Se saludan deportivamente.

Muy bien, el abrazo, el beso.

Ya se está preparando nuestro siguiente candidato.

Antes, me gustaría hablaros

de dos mujeres que han estado en todo este proceso.

Ellas son la caña, son divertidas,

son unas periodistas que están aprendiendo ucraniano

que quieren estar allí, en Kiev.

Buenas noches, Irene, Paloma.

Buenas noches.

Pues sí.

Lo has dicho varias veces,

nuestro lema este año es que nos gusta Eurovisión,

y nos gusta tanto que lo hemos aprendido hasta en ucraniano.

(HABLA EN UCRANIANO)

-Buenas noches a todos.

Estamos con una invitada muy especial

que le gusta mucho Eurovisión y nunca se lo pierde.

Siempre mira con mucha atención los estilismos de cada país.

Bienvenida, Nieves Álvarez.

-Muchas gracias. Buenas noches.

-Eres una de las mujeres más elegantes de este país.

Creo que tienes que decir mucho al respecto sobre el estilismo ideal

del candidato.

-Hoy Eurovisión es un escaparate al mundo increíble,

para exportar a nuestros diseñadores y la marca España.

Lo que son las tendencias que vemos en la pasarela

o que podemos utilizar en la alfombra roja,

nada tiene que ver con lo que es espectáculo,

se trata de crear espectáculo, de ser creativo,

de jugar no solo con la ropa, sino también con la iluminación.

Es un juego que da un resultado final brillante.

-Según tu criterio, en los últimos años,

¿España con que estilismos ha acertado?

-Ha habido estilismos que han marcado un antes y un después,

desde la maravillosa Massiel.

Habido el racial de nuestras Azúcar Moreno.

Ha habido... ¿Quién te podría decir?

Maravilloso Pertegaz, aquel Pertegaz que era increíble.

Se trata de eso, de crear looks potentes.

Equis una muchas gracias por acompañarnos esta noche.

Esperemos que nuestros candidatos tomen buena nota.

Volvemos contigo, Jaime, que seguro que siguiente candidato

ya está preparado.

Efectivamente.

Un beso, Nieves Álvarez, guapísima, espectacular, como siempre.

Más tarde iremos con las redes sociales,

pero ya está todo listo para que salga

al escenario nuestro tercer candidato, en este caso, candidata.

Viene de Mieres, Asturias,

es muy joven,

tiene dos álbumes publicados.

Su intención esta noche es conquistarnos a todos

con una canción. Paula Rojo.

Cuando era pequeña estaba todo el día cantando, como ahora.

Recuerdo mis primeros conciertos en el baño,

después de que mi madre me bañaba.

Sentada en la taza del váter, cantaba mis canciones.

Un día, sentí una corazonada muy fuerte

y me presenté a un casting.

A partir de ahí, he cumplido mi sueño.

Me gusta Eurovisión, porque lo veo desde pequeña.

A mis padres, a pesar de que no se les da muy bien cantar,

me han traspasado muchas influencias.

Soy Paula Rojo y esta es mi canción, "Lo que nunca fue".

Siento escalofríos

cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue.

Dos almas gemelas que se hablaban con miradas

y un café.

Y ahora vuelvo a nuestro bar

donde el recuerdo quedará.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Guardo nuestras fotos, las repaso cuando llueve en mi

sofá.

Y cuando cae la noche

te imagino, puedo oírte respirar.

Y ahora vuelvo a nuestro bar donde el recuerdo quedará.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Sin ti me falta otra mitad.

Y ahí estábamos tú y yo,

sin razón, sin corazón y la clave era el perdón,

no el adiós, no el adiós...

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Sin ti me falta otra mitad.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Sin ti me falta otra mitad.

(Aplausos)

Gracias.

Bueno, Paula, ven aquí, ven aquí.

Vamos a ver, Paula,

antes decía que dos álbumes en el mercado, tienes experiencia,

pero esta noche, ¿sensaciones diferentes?

Es diferente, porque Eurovisión es diferente.

Ya está hecho. Papi, ya puedes dejar de llorar.

Me lo he pasado fenomenal con mis músicos,

que los adoro y me han acompañado muy bien.

Encantada de estar aquí compartir esto con mis compañeros,

que son todos muy grandes.

Vamos a ver que te tiene que decir Xavi Martínez, ¿te parece?

Esta chica ha sido telonera de Ariana grande.

Tú sabes lo que es actuar en un Palau San Jordi.

-Te prometo que hoy estaba más nerviosa.

-Es importante que tengamos en cuenta estas cosas.

Vamos a valorar voz, baile, los que canta hice en inglés,

si pronuncias bien, entre otros muchos factores,

pero el aplomo en directo es importante.

Esta no es tu mejor canción, me encanta tu música y lo sabes,

pero cuidado con algo,

¿cuántos países van a sonar igual el día de Eurovisión?

Ahí lo dejo. Eres valiente, el mundo es de los valientes.

Enhorabuena, lo has hecho muy bien.

Has cantado muy bien. A por ello.

-Gracias.

Paula, valiente.

Vamos con LeKlein y con Manel, ¿de acuerdo?

Qué os parece si de Asturias

vamos a seguir viajando por la Península hasta Fuengirola

en un viaje musical.

No vamos a necesitar ni tren ni coche,

esto lo hace la televisión en directo.

Nuestro próximo aspirante, él es Mario Jefferson.

De pequeño tenía claro que quería ser artista

y mi madre dice que con cuatro años

me tiraba todo el día en casa imitando a Michael Jackson.

Soy bilingüe.

A los 12 años, hice mi primer musical en inglés.

A mí, lo que realmente me apasionaba era Camela.

Otra de mis pasiones son los tatuajes, tengo 25,

pero me falta uno, el logo de Eurovisión.

Soy Mario Jefferson, y esta es mi canción, "Spin my head".

Tú, tu forma de mirar,

difícil de evitar.

Voy en tu dirección.

Tú me vuelves a tentar,

dejándome llevar perdemos el control.

Tú me tienes cuando quieres.

Tú consigues lo que quieres

y yo no digo no no puedo retroceder.

Tú me tienes cuando quieres. Tú consigues lo que quieres.

Pierdo el tiempo intentando entender.

You spin my head!

You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

You spin my head!

¡Comienza el juego otra vez!

Esto solo tiene un final.

And it's like...

Don't ever let me go. Esta noche no escaparás.

You spin my head!

You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

Tú, tu plan habitual:

tratar de descifrar si voy a decirte no.

Tú, te acercas más y más,

no dejas de intentar que cambie de opinión.

Tú me tienes cuando quieres, tú consigues lo que quieres,

y yo no digo no.

Me haces perder la razón.

You spin my head!

You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

You spin my head!

¡Comienza el juego otra vez!

Esto solo tiene un final.

And it's like...

Oh, oh, oh.

Don't ever let me go.

Esta noche no escaparás.

You spin my head!

You spin my head up!

Running in circles, can't stop thinking of us...

Of us...

Of us...

Of us...

You spin my head, you spin my head up.

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

Here we go again.

You spin my head!

You spin my head!

You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

You spin my head!

¡Comienza el juego otra vez!

Esto solo tiene un final.

And it's like...

Oh, oh, oh.

Don't ever let me go.

Esta noche no escaparás.

You spin my head!

You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

Muchas gracias.

¿Qué tal?

Muy bien.

He tenido un drama, Jaime, me ha empezado a sangrar la nariz.

No te preocupes, esto es en directo.

¿A que está perfecto?

Claro que está perfecto.

Mario, además, esto del escenario

lo has vivido desde muy pequeño y para ti es tu vida.

No me imagino hacer otra cosa.

Espérate, porque la que tiene que hacer una cosa es Virginia,

tiene que decirte algo.

Los periodistas musicales tenemos la costumbre,

no sé si para bien o para mal,

de establecer comparaciones,

primero, para ubicarnos

a nosotros mismos y a los espectadores.

Un pero, solamente,

si hubiera...

-Muchas gracias por tu comentario.

Para eso está el jurado profesional.

Mario, respira.

Una toalla para Mario, que lo ha sudado en el escenario.

Venga, con tus compañeros.

Ahí está siendo recibido por los compañeros de esta noche,

porque, al fin y al cabo, son compañeros.

Antes de la siguiente actuación,

quiero volver a dar paso a mis chicas, Irene y Paloma,

que están con nuevos invitados.

Antes de decirte quienes son los invitados,

te vamos a dar una exclusiva.

Ya somos, chicos, primeros en el trending topic mundial.

(Aplausos)

Gracias por esos casi 30.000 comentarios

que llevamos con el hashtags del programa.

Ahora os los voy a presentar.

Siempre estamos muy atentas a lo que se cuece en internet

y cada vez hay más música, no solo en las discográficas.

Un ejemplo de eso,

de los jóvenes talentos,

son Alba Rico y los chicos del "Beso del escorpión".

-Estos chicos que tienen tantos suscriptores en YouTube,

¿cómo harían versiones de canciones de Eurovisión?

Alba, "El beso del escorpión", me gustaría oír esas versiones.

-Traemos una sorpresa. Vamos allá.

Bailar pegados es bailar.

Es como baila el mar.

Con los delfines.

Corazón con corazón.

En un solo salón

dos bailarines.

Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida.

Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez sin

mentiras.

Dime, dímelo.

(Aplausos)

Ya lo sabéis, se llaman Alba Rico y "El beso del escorpión".

-Vamos a darle pausa a YouTube, porque creo que ya está preparado

el siguiente candidato.

Nos callamos ahora, pero seguimos cantando.

Que siga la fiesta.

Como decís,

ya está preparada a la siguiente opción que vamos a presentar

esta noche. Ella viene pegando fuerte desde Reus.

Con un tema rock con un estilo muy personal. Estoy hablando de Maika.

Soy roquera y eurofans.

Mis amigos roqueros me dicen que soy una flipada,

pero yo les digo que en Eurovisión, aparte de pop y baladas,

también existe el rock. Mis padres me regalaron un piano Casio.

Veía el festival de Eurovisión siempre con mi padre

y los dos éramos muy fans de Sergio Dalma.

Recuerdo la gran injusticia.

Era muy fan de Hombres G hasta que llegó mi tío Enrique

y cambié Héroes del Silencio.

Me gusta Eurovisión, soy Maika y mi apuesta es "Momento crítico".

No es un día más, me asusta el despertar.

Mi cuerpo ya no alberga su inocencia.

Es un momento más, es crítico y letal,

mis manos han perdido la paciencia.

Y no quiero creer y no puedo comprender

que la honestidad se pierda en el abismo.

No me voy a entregar a un destino de cristal,

sigo en pie, sigo rompiéndome la voz.

Voy a gritar que no...

No tengo qué perder,

mi alma sigue fiel a mis principios porque no...

Y no voy a ceder,

porque mi cuerpo no se vende a sus caprichos, no.

Qué más da el qué dirán, yo voy a reaccionar.

La crueldad se vuelve indiferencia.

Y no puedo aceptar que una cuerda de metal

me trastorne y me nuble la conciencia.

No me voy a entregar a un destino de cristal,

sigo en pie, sigo rompiéndome la voz.

Voy a gritar que no...

No tengo qué perder,

mi alma sigue fiel a mis principios.

No debo callar,

no puedo callar, no voy a callar.

Porque no...

Y no voy a ceder,

porque mi cuerpo no se vende a sus caprichos.

No...

No tengo qué perder, mi alma sigue fiel a mis

principios.

Gracias, gracias.

¿Qué tal? Bueno, que fuerza, Maika. ¿Te has quedado tranquila?

Ya lo he soltado todo.

Guarda un poco, que todavía queda mucha noche.

Arder Reus a estas horas. Enhorabuena.

Arder Reus a estas horas. Enhorabuena.

Tienes la voz más espectacular, la más distinta.

Tú y Paula Rojo sois las que nos haríais un espectáculo más distinto.

Es muy arriesgado por tu parte hacer rock y ahora estás en el top10

de iTunes.

El rock hace años que quedó bastante lejos,

pero creo que, si queremos algo distinto,

fuerza, y sobre todo carácter, tenemos que llevarte a ti.

-Muchas gracias.

El mainstream...

Lo nuestro, se aleja de él. Yo tengo que ir con mi esencia.

Con personalidad. Maika, ve con tus compañeros.

Sabéis que nos falta la última candidata por cantar.

Y mostrar su talento.

Haya calma.

Desde Aranjuez, Madrid, llega un tema de pop latino.

Se llama Mirela.

La música forma parte de mi vida desde que nací.

Mi nombre está compuesto de tres notas musicales.

Me gusta Eurovisión y por eso a los 13 años me presenté a Eurojunior.

No gané, pero sabía que tenía que volver a intentarlo

y a por ello fui. Dicen que a la tercera va la vencida.

Si gano quiero dedicárselo a mis abuelos,

que son los que me han educado en la música.

Mi hogar está en los musicales.

Ahora estoy en el Rey León.

Este es mi corsé.

Les tengo a todos cantándola por los pasillos.

Los sueños al aire,

los miedos al mar,

lo volvemos a intentar.

Las penas al fuego, la playa en San Juan,

lo bueno está por llegar.

Jamás di por perdido

mi amor, amor contigo.

Jamás di por perdido mi corazón.

Contigo.

Quiero abrazar la vida, descubrir contigo.

Quiero subirme al mundo, sonreír contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la

baila-la-la-la contigo.

Las manos al cielo, los pies para errar,

no importará dónde irán.

Si ladran de lejos es una señal.

Tú y yo cabalgamos más.

Jamás dí por perdido mi amor, amor contigo.

Contigo, contigo.

Contigo.

Quiero abrazar la vida, descubrir contigo.

Quiero subirme al mundo,

sonreír contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la.

Baila-la-la-la, baila-la-la-la.

Contigo, contigo. Que viva el amor.

Contigo.

Quiero abrazar la vida, descubrir contigo.

Quiero subirme al mundo, sonreír contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la.

Los sueños al aire...

Muchas gracias.

Bueno,

Mirela, después de esta actuación,

vas a necesitar unos días en la playa.

La verdad es que sí.

Bueno, a ver...

¿Cómo te has sentido?

Muy bien.

He disfrutado mucho.

Que esfuerzo además.

Y la importante...

Y lo importante...

has disfrutado mucho.

Me gusta la marcha que tenéis aquí.

Espero que en casa también esa misma marcha.

Vamos a escuchar a Javier Cárdenas.

Me encanta que se escuche al público.

(COREAN) Mirela a Eurovisión.

Chicos, hay que guardar un poco de fuerza,

que queda todavía mucha noche. Vamos a escuchar a Javier.

Hay que decir que yo hubiese querido

definir a MaiKa porque la veo muy auténtica.

Pero llegas tú y me quedo sorprendido de la fuerza que tienes,

de cómo transmites y entiendo perfectamente

que el público esté así contigo. Felicidades.

-Gracias, muchas gracias.

Mirela, ya sabes, un momento para respirar.

Ve con tus compañeros.

Bueno,

y, atención,

atención, porque...

atención porque ya está.

atención, porque ya está.

Ya tenemos los seis temas en nuestro escenario. Ya no hay marcha atrás.

Estamos a punto de abrir las líneas

para que empezáis a votar en casa, en el trabajo, donde estéis.

Seis opciones esta noche.

50 % de la decisión será el jurado profesional

y otro 50 % será vuestro momento,

sois vosotros quienes tenéis que decidir qué canción

nos va a representar en Eurovisión.

La cita en mayo, en Kiev, a la vuelta de la esquina.

En este momento de la noche, si os parece,

no sé si tengo el reloj en hora, las 22:50...

55.

Tengo que darle cuerda al reloj.

21:55 en Canarias.

Como nos ven en el extranjero, la hora que corresponda.

Ahora ya me pongo serio.

En este momento "Objetivo Eurovisión", abrimos líneas.

Estas son las canciones candidatas de esta noche.

Seis opciones. Ya podéis votar, participar, opinar,

ya sabéis lo que tenéis que hacer.

Yo le tengo que decir una cosa al jurado.

Es tal la presión que hay ahora aquí, en este plató,

las ganas que tienen que opinar, que os voy a invitar a que salgáis

del plató porque tenéis que deliberar,

no recibir ningún tipo de presión, ir al baño, lo que necesitéis,

para conocer vuestra opinión en solo un ratito.

Damos un aplauso a todos los jurados que abandonan el plató

de "Objetivo Eurovisión". El público no deja de saludar.

Quiero volver a saludar a Paloma e Irene. Tienen algo más que contarme.

-Internet está que arde.

-Estoy viendo las redes sociales y,

ahora que han actuado los seis candidatos,

aquí no hay un claro favorito.

Hay gente que está comentando que le encantan los visuales,

pero también hay otros que están poniendo...

-Seguimos siendo número uno en Twitter.

Muchas gracias por comentar este programa.

Ya lo hemos dicho, somos las chicas de Internet,

y os hemos preparado un pequeño análisis para que veáis

cómo se mueven las opiniones.

Os vamos a enseñar en un mapa que hemos preparado

en el que veréis que Madrid, Valencia y Málaga

son los sitios en los que más se habla de este programa.

Murcia es donde más tuiteros hay.

-Los fans de Ruth Lorenzo hacen mucha fuerza.

-Si viajamos un poco más lejos...

¿Crees que en Europa nos están espiando?

-Somos número uno en trending topic mundial.

-En Europa nos están mirando con lupa, sobre todo en Gran Bretaña.

Se nota que hay mucho migrante español.

Y en Ucrania, que están preparados.

Y si cruzamos el charco vemos que América está llena

de colores amarillos.

En Estados Unidos, México y Colombia son los países

que más hablan de "Objetivo Eurovisión".

Ya que participa Australia,

cualquier año les demos a ello. Dicen por aquí que claro que sí.

-Aparte de estos tres que hay por todo el mundo,

me gustaría saber de todos los candidatos

quién es el que más comentarios ha recibido desde hace tres semanas.

El que tiene más comentarios es Manel.

El primero que ha actuado esta noche.

Lo vamos a ver en imagen. Seguido de Mario Jefferson y Mirela.

Es un total de comentarios. No sabemos si son positivos o negativos

y tampoco sabemos si coincide con las votaciones.

-Son los que más conversación generan.

-Es una noche de muchas emociones, para todos los aspirantes

y para nosotros.

Hay otros artistas que están comentando también la gala.

He visto a Chuso Jones y...

Más de 25 000. Seguir comentando mucho mucho.

Aunque sean comentarios malos los leemos igual.

Quien no tiene hatters no es nadie. Tuiteas mucho.

Los artistas de esta noche os necesitan.

-Tus chicas se despiden, Jaime.

Vuestro chico se ha sentado con los chicos

que esta noche intentan llegar a Kiev, a ese mes de mayo,

a Eurovisión. Voy a empezar a hablar con vosotros.

Manel, tu estilo es el estilo pop reggae. ¿Arriesgas mucho?

Es lo que yo soy y no quería engañar a nadie.

Quería traer lo que soy. Estoy contento.

Estás contento con cómo ha salido.

Me llama la atención que eres muy joven pero tienes experiencia

en esto de la música.

Dices que en la primera canción es la que te pones nervioso.

Hoy era solamente una canción.

¿Te has visto especialmente nervioso?

He salido con grandes amigos al escenario

y he salido bastante tranquilo.

Confiaba al 100 % en ellos.

Estoy muy orgulloso del trabajo.

La gente está votando.

Os voy a pedir a cada uno de vosotros...

que lances un alegato de porque tienen que llevarte a Eurovisión.

Yo creo que es una propuesta muy fresca.

Es algo nuevo que España nunca ha llevado a Eurovisión.

Es un gran sueño poder ir allí a representar a mi país.

Sería todo un orgullo poder llegar a tantísima gente

y que tantísima gente escuche mi música.

Si os ha gustado, quemad el teléfono y votad a tope.

LeKlein tú estás acostumbrada a luchar.

Estoy aquí gracias al público.

Pero te tienes que acordar de un público muy especial.

Sí.

Ahora mismo en tu ciudad, en tu pueblo, en Talavera,

hay una fiesta auténtica.

Un beso a todos.

Qué importante es el apoyo de tu gente.

Hemos cerrado una sala de cine para todos los que querían

ir a ver el programa en directo. Les mando un beso muy fuerte.

Muchas gracias por el apoyo desde hace tres meses

que llevamos con los eurocasting.

Esa cámara que ves allí tan lejos es para ti.

Tienes que lanzar tu alegato.

-Creo que tengo una propuesta muy energética, muy fuerte, original.

He compuesto una canción que creo que es muy potente

y que llega a la gente. Es algo que Europa no se espera de España

y por eso creo que podemos dar la sorpresa y ganar Eurovisión.

Si me dais la oportunidad, daré todo de mí, porque soy una guerrera.

Voy a seguir hablando con el resto de candidatos,

pero lo mejor es que recordemos cómo ha sido su participación.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

Sin ti me falta otra mitad.

Y espero a que me vuelvas a llamar

porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar.

You spin my head! You spin my head up!

Ya no habrá nadie que nos pueda parar.

You spin my head! ¡Comienza el juego otra vez!

Esto solo tiene un final.

And it's like... Oh, oh, oh.

Y no quiero creer y no puedo comprender

que la honestidad se pierda en el abismo.

No me voy a entregar a un destino de cristal...

Quiero subirme al mundo, sonreír contigo.

Hay una fiesta y mi cabeza va... baila-la-la-la,

baila-la-la-la contigo.

Esta noche vamos a hacer un poco de memoria

y de historia porque este festival es histórico.

Recordad que desde 1961, que participamos por primera vez,

España no ha dejado de asistir de manera ininterrumpida.

Por sus ediciones han pasado figuras de la canción

de la talla de Raphael, Julio Iglesias, Sergio Dalma

o Azúcar Moreno entre otros muchos.

Os vamos a poner tres ejemplos de lo que ha sido la historia de España

en el festival de Eurovisión.

Un artista de aquella generación

en la que España era una de las favoritas.

De hecho, en el festival de Dublín, 1971,

ella obtuvo el segundo puesto

con su canción "En un mundo nuevo".

Karina.

Solo al final del camino las cosas claras verás.

La razón de vivir y el porqué de mil cosas más.

Al mirar hacia atrás, cuando llegues, comprenderás.

Busca en las cosas sencillas

y encontrarás la verdad.

La verdad de ese amor,

lo demás déjalo pasar.

Solamente el amor con el tiempo no morirá.

Al fin del camino se harán realidad

los sueños que llevas en ti

si en todo momento

en tu caminar

la vida has llenado de amor y verdad.

Al fin del camino

podrás encontrar

el bien que esperaste sentir

Olvida el pasado, pues no volverá,

conserva el amor que hay en ti.

Al fin del camino habrá un despertar,

de nuevo volver a vivir.

Si en todo momento en tu caminar

la vida has llenado de amor y verdad.

Al fin del camino en ti llevarás

la fe la ilusión de vivir.

Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y

Tus sueños de siempre se harán realidad