Arranca la semana del Benidorm Fest. En tan solo seis días conoceremos al representate de España en Eurovisión 2022. Será en la final del 29 de enero donde ocho de los 14 artistas logrará clasificarse. Las semifinales, que se celebran los días 26 y 27 de enero, se emitirán en La 1 a las 22:40 horas; mientras que la final se retransmite a las 22:05 horas.

Esta tarde será la primera jornada de ensayo con los artistas de la primera gala: Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel. Será a partir de las 15:15 horas, con una hora para cada propuesta. Por la mañana, a las 11:30 horas, rueda de prensa de bienvenida y por la tarde, a las 16:30 h., se darán más detalles de la retirada de Luna Ki y charlaremos con los candidatos de la segunda Semifinal: Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop.

09:50 h

Luna Ki ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando los motivos que le han llevado a no participar en el Benidorm Fest. La artista ha decidido no participar al no poder usar el ‘autotune’ en la actuación.

Esta tarde a las 16:30 h, RTVE ampliará esta información en la rueda de prensa que tendrá lugar desde el Mirado del Castillo de Benidorm.