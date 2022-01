SUBTITULADO POR ACCESIBILIDAD TVE

# Pinta Malasaña ha dejado preciosa la ciudad #

# Y mañana tendré peña haciendo cola en el portal #

# De los ojos, vaya drama que me cuesta respirar #

# Que ha ganado Pepe Almeida y quitan Madrid central #

# Moríos modernos banalizando la ansiedad #

# Sois la policía poniendo multas sin parar #

# He sacado la guitarra y defiendo un criminal #

# Chema ha decidido que era una idea genial mear

al lado de un patrulla y ahora le toca limpiar #

# Porque no tiene dinero y no puede pagar #

# Pues chaval ya me parece que los máster me van alimentar #

# Soy supervegano, pero meo en tu portal #

# Murió el capitalismo y la voz baja por primar #

# Explota en ella el porro, pero lo pongo a frenar #

# Y que sí, que sí, que sí que no me vuelvas a decir

que no te llame por tu nombre no lo vas a discutir #

# Todo al negro de los pies al cuello de Oporto hasta el cielo #

# Parando en Chamberí y que me calle, que me calle #

# Que hoy estas que ardes que no sé como explicarte #

# Que me cuesta tanto cuando cuando te veo venir #

# Y te arrepientes de todo de haberme vuelto loco #

# Yo ya tengo tres canciones #

# Tu tienes tres millones de poemas con tu nombre #

# Te cantan en las radios #

# Eres mil caras distintas del Thyssen-Bornemizsa #

# Que coño me invento para que me permitas

Que me joda la viiida #

# Y empecemos de cero #

# Quiero que me destroces escribirte un disco entero #

# Pintarte en mil paredes, cantarte en cada pleno #

# De gente que no aguantes sabes que me cuesta tanto #

# Parecer elegante #

# Y que nos vamos a la calle

yo me pongo tan nervioso si me tocas si me hablas #

# Si el aire que exhalas se pasea por mi cuello #

# Tan capullo tan travieso Willy ya se ha puesto tieso #

# A ver cómo te vendo #

# Que me parecería una idea magnífica abrazar a las espinas #

# Laralaralaralala #

# Laralaralaralala #

# Laralaralaralala #

# Laralaralaralala #

# Laralaralaralala #

# Laralaralaralala #

# Desfasa un poquito, tan alternativa eres tan especial,

tu pelito de vicio #

# Voy a reventar, la noche en Gabana, eres tan real #

# Porrito de marihuana joder, soy tan guay #

# Mi fumacampada, coche de papa #

# Los lunes en la cama #

# Y uni privada pago por aprobar #

# Ya tengo drama porque mi chacha me ha hecho de cenar

algo que no me gustaba #

# Algo que no me gustaba #

# Otro día más pa'mejorar mi Instagram #

# Mi fotito en bikini y toda la fauna #

# Comente que guay, que negra que estás #

# He encontrado quien me aguante aunque esté en la menopausia #

# Tiene la menopausia #

# Mama págame mi billete en primera a cualquier país del África negra #

# Que quiero subir un vídeo a mi historia

sonriendo mucho, con críos en favelas #

# Voy de interrail comiendo en McDonalds #

# Tengo 20 años, hotel 5 estrellas #

# Joder, hay polvo en mi encimera #

# Que te miro raro, que vas en camiseta #

# No sabía que vendían ropa sin etiqueta #

# Tocas en el metro, tendrás una beca #

# No podría nunca limpiar mi bañera #

# Qué me dijo papá, que eso está mal,

que yo estoy estudiando, para nunca limpiar #

# Pues te vas a la mierda #

# Que te hablo borracha que soy así de mala #

# Tan intensa, tan intensa treinta y dos en la cena #

# Me llamo María y no me tose ni Dios #

# Como va eso de no tener razón #

# Pues te vas a la mierda #

# Que no tengo razón, pues te vas a la mierda #

# Que no tengo razón, pues te vas a la mierda #

# Que no tengo razón, pues te vas a la mierda #

# Si me pierdo siempre vuelves aquí aunque te odie #

# Siempre quiero verte al dormir

te he adoptado como Mary #

# No me acuerdo de mi cita sin,

que putada viajar sin salir de tu cuarto #

# No me quiero morir,

no me levanto si no estás aquí #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Siempre dueles pero sea de mejor

y todo mal, pero sin vos no soy yo #

# Andas lento, con nubes de color #

# No hay más tiempo #

# No hay más cielo que tus ojos al sol #

# Somos pobres, ricos en ambición,

un blanco fuerte, un destello de Dios #

# Me he levantado y me ha hundido tu voz #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# No me acuerdo de mi vida sin ti #

# Que putada viajar sin salir de tu cuarto #

# No me quiero morir #

# No me levanto si no estás aquí #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Mary The Queen #

# Creo que me ha vuelto a pasar yo no sé si me he ido

o no he llegado a llegar #

# Te tengo cada noche en mi sofá,

pero cada día más lejos y no te puedo tocar #

# Y escucho lo jodida que estás #

# Cada palabra que escribes explica mejor mi desastre mental #

# Y no sé por qué tengo lo cojones publicar veinte canciones,

que dicen lo que nunca, lo que nunca te diré #

# Yo tengo un máster en imbécil y una voluntad de hierro #

# Pero siempre llego tarde a las citas importantes #

# Y ya no sé si es que me he vuelto loco #

# Imaginación de oro o si tu estás igual de mal #

# y como sea lo segundo pensarás que soy un capullo #

# Conquistaríamos el mundo #

# Y escucho, lo jodida que estás #

# Cada palabra que escribes explica mejor mi desastre mental #

# Y no sé por qué tengo los cojones de publicar veinte canciones #

# que dicen lo que nunca, lo que nunca te diré #

# Yo tengo un máster en imbécil y una voluntad de hierro #

# Pero siempre llego tarde a las citas importantes #

# Que kewl, ha sido verte en la Riviera #

# Tres copas dos cervezas #

# Ya me sé tu vida entera #

Te agradezco, la experiencia y el olvido #

# Yo me quedo en el camino #

# Juega un poco con tu lengua #

# Que ver, que no apareces en el 2d #

# Que ya tocas la guitarra #

# Te la suda que te ignore #

# Ya no valgo para nada #

# Porque yo, ya me he desgravado el karma #

# Para los próximos dos años #

# En estas tres semaaaanas #

# Tú salte de mi cabeza #

# Mis sueños están en huelga #

# Malasaña esta desierta #

# Mi cama declaró guerra #

# Las mañanas sin tus broncas #

# Sobradas de loca #

# Me comas la boca #

# Las nueve de la mañana #

# Porque quiero, cogerte por detrás

mientras suena Gypsy Jazz

en algún bar de Lavapiés #

# Y poder mirarte de reojo

que me digas en francés, que tu ya no te pillas más #

# Porque me encanta que seas tan tirada #

# Que hay princesas a patadas #

# Y muy pocas taradas #

# Sueltas por Madrid #

# Locas de drogas baratas #

# De bromas sin sentido #

# De sonrisas de platino #

# Y pitis de liar #

# Ay Ay que seas tan tirada #

# Que hay promesas muy pactadas #

# Y muy pocas caladas que merezca respirar #

# Locas de drogas baratas #

# De bromas sin sentido #

# De sonrisas de platino #

# Y pitis de liar #

# Su tiempo le envenena #

# Atrapado en una botella #

# Y no puede vivir sin sus estrellas #

# O me lo estoy inventando #

# Los dos fueron culpables #

# A los dos se les pira la cabeza #

# No supieron entender la fiesta #

# O me lo estoy inventando #

# Y como imaginar si algún día volverías a brillar #

# En tu cama o en la mía #

# A mí me da igual #

# Solo quiero disfrutar ah, ah, ah #

# Se gustan con certeza #

# Lamerían de los pies a la cabeza #

# Y yo creo que ella quiere esa fiesta #

# O me lo estoy inventando #

# Ooooh #

# Y como imaginar si algún día volverías a brillar #

# En tu cama o en la mía #

# A mi me da igual #

# Solo quiero disfrutar ah, ah, ah #

# Madrid sin ti no es tan Madrid #

# Sin vivir en los tejados #

# Madrugadas sin cigarros #

# Y sin las lluvias de marzo que no nos dejan salir #

# Y he probado mil placebos desde Tirso hasta el infierno #

# Que se esconde tras las caras que se parecen a ti #

# Casi me parece feo entrar al bigote del Greco

sin que estés sentada ahí #

# Madrid sin ti no es tan Madrid #

# Sin vivir dos meses ciego gastando solo lo que tengo #

# Rodeado de gente que detesto #

# Para no pensar que si te dignaras a venir #

# Seguiría tantas normas #

# Me levantaría pronto, igual pillaba un cáncer tonto #

# Igual me daba algún infarto por nuestras broncas sin fin #

# Porque Madrid sin ti no están Madrid #

# Sin ver el cielo en Corredera #

# Sin hacer trampas por sistema #

# Sin acabar en sitios turbios #

# Sin congeniar con vagabundos #

# Sin vivir en los museos de los que no debimos salir #

# Madrid sin ti no están Madrid #

# Perdí la concentración #

# No sabía que perdía #

# De la línea diez al Sol #

# Tus historias de autopista #

# No intenté ser el mejor #

# Sabía que se sentía #

# Al mirar sin compasión #

# Todo el mundo desde arriba #

# Y tus ojos chocolate y mal humor.

La jefa del 98, sin corazón #

# Recogí el guante que tiraste sin pensar #

# Que perdería más que un duelo en tu portal #

# Más que un duelo en tu portal #

# La fitipaldi de la A-6

Siempre miraba hacia el oeste #

# Sin dejar de sorprender #

# Que todo el mundo estaba a tus pies #

# Colega dime de que vas #

# Dime de que vas #

# Dónde sea pero contigo #

# Me escribiste en un papel #

# Que los silencios son bonitos #

# Hacías fácil sonreír a los que nunca se dejaron conquistar #

# Las terrazas de Madrid #

# Música cutre en barrios pijos y aún así

enamorarías a Oscar Wilde que escribiría

Flores del Mal, Hojas de Hierba y algo más #

# Para ti sería poco un masterpiece #

# Yo arrancaría todo el mundo de Raíz #

# Yo no te veía venir #

# Y eso que tú eras tan naife #

# Me acostumbré a ganar tan fácil #

# Que ahora tocaba sonreír #

# Nunca hubo litros en portales

Noches largas en los Austrias #

# Que me digan que más dará

Si yo había perdido las bragas #

# Hacías fácil sonreír

a los que nunca se dejaron conquistar #

# Las terrazas de Madrid #

# Música cutre en barrios pijos y aún así

enamorarías a Oscar Wilde que escribiría

Flores del Mal, Hojas de Hierba y algo más #

# Para ti sería poco un masterpiece #

# Yo arrancaría todo el mundo de Raíz #

# Ya se ha llenado Magaluf de guiris #

# Susana Griso ha dicho que otro se ha matado #

# Ya se ha llenado Magaluf de guiris #

# El mundo nos da que se ha saltado por un balcón #

# Quiero saber cuánto alcohol

tengo que beber para saltar por un balcón #

# Y ahora en el verano con la playa entera

queda grande para mi #

# Y podré llevar chanclas

y nadie, nadieeee

# Andará #