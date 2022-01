Estos últimos días, el nombre de Gonzalo Hermida estaba sonando con fuerza por la canción con la que se presenta al Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2022. Pero su nombre se ha vuelto tendencia tras haber dado positivo en covid justo antes de cumplir su sueño.

Abatido, ha contado desde el hotel de Benidorm donde se hospeda que se encontraba mal y mareado y que un test de autodiagnóstico le ha confirmado sus temores. Se ha contagiado de coronavirus y, por tanto, no podrá participar en la semifinal del certamen.

Julia Medina en OT 2018

La gaditana entró en la Academia de Operación Triunfo en 2018 cuando tenía 23 años y se ganó un club de fans que la han ido acompañando y queriendo desde entonces. El ganador de la edición fue Famous y ella quedó en quinta posición, pero su paso por el concurso la llevó a publicar su primer disco No dejo de bailar. De aquella experiencia tiene muy buenos recuerdos: “Me lo pasé genial, ahora que lo pienso fue como un campamento de verano, una cosa super divertida, pero yo me veo y no me reconozco”.