Gozalo Hermida es positivo en Covid-19 y no podrá participar en el Benidorm Fest con "Quién lo diría". Así lo ha confirmado el cantante a tan solo dos días de su actuación en la preselección de España para Eurovisión 2022. "Estoy roto (por no poder participar en el festival). Dicen que las cosas pasan por algo, pero este algo me jode" ha expresado en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

El artista ha afirmado que se encontraba "con un poquito de malestar", vértigos, pero pensaba que había cogido frío el día anterior simplemente. Alertado por estos síntomas y tras realizarse un test de antígenos, ha descubierto la mala noticia: la prueba ha confirmado el positivo en contagio por coronavirus.

Para el artista es un momento "bastante duro y difícil" ya que ha trabajado mucho en esta candidatura y lamenta este desenlace. Además ha pedido disculpas a su equipo y el de Televisión Española, aunque ha apuntado que ha seguido todas las medidas de prevención desde que se confirmó su participación hace dos meses: "Estamos en medio de una pandemia, he intentado evitarlo y estoy con la conciencia tranquilísima porque he luchado por no cogerlo en estos dos meses, a muerte, no he salido de casa".

Gonzalo, que hubiera realizado hoy el primer ensayo, ha afirmado que tenía muchas ganas de subirse al escenario y cantar pero "no ha podido ser". Para terminar, ha expresado que espera que sus compañeros estén bien y no se hayan contagiado. "Un besito muy fuerte a todos y a todas y gracias por los mensajes de apoyo. Espero que disfrutéis de #ElFestivalQueQuieres", ha apostillado.

María Eizaguirre lo ha comunicado también en el Bus Set, La gran consulta:

