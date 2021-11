Como ya es sabido por todo fan de Operación Triunfo, uno de los talent show más queridos de la historia ha cumplido dos décadas. La celebración fue el 22 de octubre y la fiesta fue por todo lo grande, un 24 horas lleno de invitados, música y recuerdos que no dejó indiferente a nadie. Pero esto no es todo, el canal de Youtube del programa llevaba meses ofreciendo pequeñas entrevistas a ex concursantes para rendir tributo a la Academia y a su arte. Estas sorpresas continúan y, tras toda la celebración, 20 al Canal ha decidido retomar esas conversaciones de Noemí Galera con los triunfitos. La primera en inaugurar nuevamente el sillón ha sido Julia Medina, de la edición del 2018. ¡Mira todo lo que ha contado, tienes la entrevista completa en RTVE Play!

Epicentro, un nuevo disco lleno de luz La gaditana entró en la Academia con 23 años, y tres primaveras han pasado ya desde aquellos meses de ensayos, bailes y galas. Se ganó un club de fans que la ha ido acompañando y queriendo desde entonces, un amor que la ha llevado de la mano hasta hoy, que está de estreno con su nuevo disco Epicentro. El título surgió cuando “me di cuenta de que si quería un cambio en mi entorno tenía que cambiar primero yo”, y confiesa que lo escribió durante la cuarentena, “me encerré con Gonzalo, y componíamos cada día una canción, nos lo pasamos muy bien”. Un inicio de pandemia que le fue muy fructífero, pero que luego se vio truncado por meses de espera: “El parto ha sido largo porque estaba hecho desde hacía un año, pero había que esperar al mejor momento para sacarlo”. Una situación de confinamientos y restricciones que no le ha puesto nada fácil el estreno de su nueva música, eso sí: “Ahora ya estoy contentísima”, afirma Medina, que no pierde la sonrisa.

Conciertos a modo de “encuentros interactivos” Por la misma razón que la antes citada, tampoco le ha resultado sencillo poder idear una gran gira. Pero, como no podía esperar, ha decidido empezar a recorrer ciudades ella sola con su guitarra, en sitios pequeños y con un ambiente “muy íntimo”. La ex concursante confiesa que, a pesar de tener el apoyo de sus fans de siempre, “estaba muerta de miedo de volver a los escenarios por si no se acordaban de mí”. La cosa no ha sido así, porque ya cuelga el cartel de sould out en esas pequeñas salas donde tiene programado tocar. Eso sí, ya vaticina que en 2022 se preparará algo más grande y con la banda.