Chipper (2008): "en OT nos hacíamos masajes por las noches"

En octubre se cumplen 20 años de la primera edición de Operación Triunfo y, para celebrarlo, el canal de YouTube del programa se viste de gala cada viernes con una entrevista sorpresa. El primer extriunfito que visitó a Noemí Galera fue David Bustamante que, dolorido por la repentina muerte de su amigo Àlex Casademunt, le gustaría hacer un reencuentro para homenajearle. La segunda en verse con la “mami” de la Academia fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’, seguida de Beth, que habló de su nuevo disco Origen y de su paso por Eurovisión. La semana pasada le tocó al showman Ricky Merino, que con su humor y desparpajo, confiesa que montaría una banda con Soraya, Cristie, Roi y Bisbal.

Este viernes le ha tocado a Chipper, el americano que vivió en Japón y aprendió español en OT. Estuvo en la sexta edición del concurso, la del 2008, y ha contado cómo fue entrar en el talent show recién casado con su exmarido y ha confesado que “hubo shippeos” dentro de la Academia. ¡No te pierdas la entrevista completa!

En su caso, ir pasando de fase era un hándicap, ya que no tenía aún los papeles en España porque acababa de aterrizar . “Teníamos fecha para casarnos en julio de ese año, pero el programa empezaba en abril, y eso era un problema”. Así que con su pareja de ese momento consiguieron que en el registro le adelantasen la fecha, “coincidió con el mismo día del último casting. Me casé, y fui en coche rápido al casting final” . ¡Y lo consiguió!

“Hacíamos muchos masajes por las noches . Apagábamos las luces y hacíamos masajes porque había muchas tensiones”, y no nos puede contar más. A la pregunta de Noemí de los shippeos , el artista tampoco se moja mucho: “ No puedo decirlo. Hay cosas que pasan ahí y se quedan ahí. Tengo que respetar a mis compañeros”. Y es que ya sabemos que lo que pasa en las Vegas se queda en las Vegas.

Sus referentes y la canción que más y que menos le gustó cantar

Le gustan las grande voces de mujeres, por ello, entre sus referentes están Whitney Houston y Céline Dion, además de Michael Jackson.

Chipper en esto sí que se ha mojado y confiesa que la canción que menos le gustó cantar en OT fue Siempre es de noche, de Alejandro Sanz. “Me encanta Alejandro Sanz, pero ¿Por qué no repite ninguna palabra?”, se pregunta bromeando el americano al que le costaba memorizar el español. Así pues, es de esperar, que sus dos temas favoritos de su trayectoria por el programa fuesen en ingles: A song for yoy y Over the rainbow.