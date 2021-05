Operación Triunfo cumple 20 años y sigue celebrando el aniversario acompañado de sus seres queridos: los concursantes. Durante dos décadas han pasado por su escenario 11 ediciones de triunfitos y Noemí Galera habla, para el canal de Youtube, con alguno de ellos sobre su paso por el programa y sus proyectos posteriores. ¡No te pierdas la entrevista completa!

El primer invitado fue David Bustamante, al que le encantaría hacer un reencuentro como homenaje a Àlex Casademunt, y la segunda fue Gisela, que nos sorprendió con su experiencia en la alfombra roja de los ‘Óscar’. La semana pasada fue el turno de Beth que contó su paso por Eurovisión con Dime, y dijo que participaría en un “OT All Stars”. Esta semana le ha tocado a Ricky Merino visitar Barcelona y reunirse con la segunda madre de todos ellos: Noemí Galera. El mallorquín ha hablado de su nuevo single, de sus amigos triunfitos, de los shippeos, y ha dado ideas para un reencuentro a modo de gran gala. “También haría un concurso especial de ‘cuánto sabes de OT’”, bromea. ¡Mira la entrevista completa!

Es lo que hay: canción “para que la gente la use para mandar a la mierda” Su disco sale en otoño, pero Ricky no ha podido aguantar las ganas de sacar a la luz su nuevo single: Es lo que hay. Es un título puesto por despecho: “es lo que hay, y si no te gusta, que te den”, dice riendo. Una declaración de intenciones en toda regla, “que la gente lo use para mandar a la mierda”.

La letra está escrita por Nacho Canut, el compositor de grandes himnos como Bailando o A quién le importa, de Fangoria (grupo referente para el triunfito). Además, está producido por el mismo productor de dicho grupo, “esto es muy fuerte”.

En el videoclip “todos los que salen son mis amigos” Y no todas las sorpresas se quedan en la canción, sino que también hay más en el videoclip. Ana Guerra y Roi Méndez, que son sus “best friends forever”, aparecen en él, además de otros amigos suyos: “me hace mucha ilusión que salgan en el vídeo”. A modo de anécdota, Merino confiesa que ve a Ana Guerra todos los días, ya que viven al lado. También están cerca Roi, Mimi, Cepeda y Miriam.

Cantando con Conchita Wurts A finales del 2020, el mallorquín sacó una versión de Smalltown Boy (tema de Bronski Beat). Fue una colaboración que no dejó indiferente a nadie, ya que contó nada más y nada menos que con Conchita Wurts: el ganador de Eurovisión 2014 con Rise Like a Phoenix, y que se convirtió en un símbolo LGTBIQ+ por su mensaje de tolerancia y respeto. “Cuando vino al plató, todos queríamos conocerlo. Yo no pude”. Pero años más tarde, lo logró. El equipo de Merino se puso en contacto con el mánager de Wurts para lanzarles la propuesta de grabar conjuntamente esta canción, himno LGTBIQ+ de los 80, “Conchita dijo que sí y me fui a Austria a grabarlo con él”. El triunfito confiesa que es una persona muy insegura, y que le daba miedo pensar que no aceptaría la petición de trabajar juntos en el tema, pero “qué importante es arriesgarse”. Le pasó lo mismo con David Otero, fruto de la inseguridad no lograba sacar confianza para escribirle y proponerle componer algo, sin embargo, “un día me lo encontré en un concierto y fue él quien me dijo que me fuese a su casa cuando quisiera y haríamos algo juntos”. Así pues, el resultado de este tema que ha trabajado con Otero lo podremos escuchar en ese disco que estará disponible en septiembre – octubre.

Cantante, presentador, influencer, actor, modelo y fan orgulloso de OT A Ricky lo hemos podido ver en múltiples facetas, entre ellas presentando el Chat posterior a las galas, o siendo el fan número 1 de Operación Triunfo. A parte de su disco, uno de los últimos proyectos en los que ha estado involucrado ha sido en el casting para entrar en este Masterchef Celebrity. Cocinó una receta de su madre, pastel de carne con salsa fresca de yogurt, “pero al final no me han cogido, ya hay dos cantantes y dos maricas”, dice bromeando.

Robó la placa del buzón de Chenoa con 14 años Es muy fan de todas las ediciones de Operación Triunfo, pero cuenta que la primera la vivió muy intensamente. Una de sus ídolas es Chenoa, que justo vivía en la misma calle que él en Palma, “tenía que pasar por delante de su casa para ir a inglés. Un día estaba el portal abierto, miré el buzón, vi su placa y me la llevé”. Aunque confiesa que se sintió mal y la escondió en una caja. Tenía 14 años. Tiempo más tarde, coincidió con la triunfita en un programa de televisión y se la devolvió. No es casualidad que, ante la pregunta de Noemí Galera, revele que su shippeo favorito de todos los tiempos haya sido el de Chenoa con David Bisbal.

Sus tres actuaciones favoritas: Amaia, Cristie y Madre Tierra Merino se moja destapando cuáles han sido sus tres actuaciones favoritas entre todas las ediciones de OT. Aunque sorprendentemente no haya dicho ninguna de Chenoa, sí está Shake it out, de Amaia (OT 2018), Átame a tu piel, de Geno (OT 1) y su interpretación de Madre Tierra. “No me gustaba, no casaba con la gala, porque había temazos, pero luego sí, cerraba mis conciertos con esta canción”. Y no todo queda aquí, y es que como buen fan del formato televisivo en el que ha participado, se sigue mojando eligiendo a cuatro concursantes con los que montaría una band: “Soraya, Cristie, Roi y… ¡Bisbal! para que tenga mucho éxito. Que no pega ni con cola, pero nunca se sabe”, dice entre risas.

Operación Triunfo se define con la palabra “intensidad” El ex concursante ha definido al fandom de OT con la palabra “intensidad”. Agradece que mantengan vivo el espíritu del programa, por redes sociales y viendo el canal de Youtube. También ha usado esa palabra para referirse al equipo humano que ha trabajado en el formato. Considera que las personas que han hecho posible Operación Triunfo “lo defienden a muerte”.