Operación Triunfo sigue conmemorando su 20 aniversario. Dos décadas han pasado desde el estreno de la primera edición en La 1 y lo celebra regalando entrevistas en su canal de Youtube. El primero fue David Bustamante, al que le gustaría hacer un reencuentro a modo de homenaje, y la segunda fue Gisela, que contó su paso por la alfombra roja de los ‘Óscar’. Esta semana Noemí Galera está acompañada de Beth, que ha hablado de su nuevo disco Origen, de sus mejores recuerdos de la Academia y de su paso por Eurovisión. También cuenta su relación con las redes sociales y su trayectoria de estos últimos 18 años: “He grabado varios discos, he hecho conciertos, he colaborado con varias orquestras sinfónicas, he hecho un par de obras de teatro, he escrito un libro y tengo mi propia firma de ropa”. ¡No te pierdas la entrevista completa!

Su nuevo disco tras siete años: Origen Beth, concursante de la segunda edición de OT (2002), está de estreno con su nuevo disco Origen. En él ha rescatado canciones que tenía compuestas desde hace años, pero que no veía el momento de grabar, hasta hoy: “Al salir del programa tenía ya alguna canción compuesta. Estaba dudosa, no lo veía claro. Ya tenía ganas de grabarlas y por fin lo he hecho”. La cantante lanzó su primer disco Otra realidad en 2003, y en 2006 publicó otro en inglés titulado My own way home. Varios años más tarde se atrevió con dos en catalán: Segueix-me el fil (2010) y Familia (2013).

De su paso por la Academia... "Mis hijos no son del todo conscientes de quién es su madre. Ahora empiezan a saber qué es OT, conocen a Aitana o a Ana Guerra”. De su paso por la Academia, Beth recuerda lo mucho que les mimaba el equipo, el orden, la gimnasia y el despertar con música. También mira con cariño las clases de técnica de voz con Helen Rowson y a una Nina disciplinada que les hacía olvidarse de las cámaras y de que estaban en un concurso. “Lo recuerdo como una experiencia increíble. Ahora cerraría los ojos y me iría allí”. De aquella chica que cumplió los 21 años dentro del concurso queda la esencia, y confiesa a modo de anécdota que “había gente que se hizo rastras o piercings por verme a mí. En ese momento en televisión yo era como la radical”. Desde entonces la extriunfita no ha parado de trabajar: discos, conciertos, colaboraciones con orquestras, obras de teatro, e incluso escribir un libro.

“La experiencia de Eurovisión fue brutal” La catalana fue la representante de España en Eurovisión ese mismo año 2003 con la exitosa canción Dime. La interpretó en la ceremonia celebrada en Riga (Letonia) y consiguió alcanzar el puesto número 8. “No puedo pasar página, es una canción importante para mucha gente, les da subidón”. Beth recuerda lo bien que se lo pasó esa semana en Riga y la de cosas buenas que obtuvo de esa experiencia, pero confiesa que ahora no volvería a repetirla, deja paso a otras personas para que la vivan.

Su relación con las redes sociales Admite que le gusta llevar sus propias redes sociales y que está bastante enganchada. Le encanta lo estético y la creatividad, pero dice necesitar ponerse a ordenar su canal de Youtube y darle caña a su página web. “Mi hija me ha pedido que nos abramos un canal de Tik Tok”, pero ella no se ve bailando, dice bromeando.

Antes de morirse... Le gustaría cantar en el Liceu y en el Teatre Grec de Catalunya. Le encanta la interpretación y, aunque ha hecho teatro, le apetece probar con cine y series. Además, sería un sueño para ella poder hacer gira por Latinoamérica.