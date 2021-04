El próximo mes de octubre se cumplirán 20 años del estreno del talent show que marcaría un antes y después en la televisión española: Operación Triunfo. David Bustamante, que llegó hasta la gran final, se ha reencontrado con Noemí Galera en una entrevista en la que han hablado de su nuevo disco, del aniversario de los 20 años de su carrera y de su paso por la Academia.

Además, ha compartido algunos recuerdos de cuando pasó el casting: "Quién me iba a decir a mi cuando fui a un casting a Oviedo, el 11-S, que me íbais a decir... Con que me hubiérais dicho que valía, ya me iba contento para casa, pero mira, la que hemos liado".

¿Reencuentro con homenaje a Álex Casademunt? David habla con cariño de su participación en el programa y no duda en contarnos que volvería a entrar sin dudarlo. Noemí le ha mostrado sus imágenes de cuando pasó el casting de Operación Triunfo y juntos han reído al recordar algunos de los momentos que el cántabro recuerda como lo que pensaba cuando le dijeron que sí. "Fue muy especial, muchos nervios, mucha incertidumbre, mucha emoción. Éramos como niños cuando les dejas salir al recreo. Fue un aprendizaje brutal, muy bonito, y lo repetiría sin ninguna duda porque gracias a ti, a vosotros, yo me siento realizado y soy quien soy", le dice a Galera. Y claro, si se hizo un concierto por los 16 años del curso, este año le encantaría poder celebrar los 20 años del formato y rendir también un tributo a su compañero Alex Casademunt. "Yo soy el primero. Lo hablaba con mis compañeros. Son muchos años y estamos aquí todos. Que sirva de homenaje al único que no está, que le encantaría que estuviéramos disfrutando y haciendo lo que más nos gusta. Así que estará más presente que nunca", ha explicado sin dejar claro si habrá o no reencuentro finalmente.

Nuevo disco para celebrar 20 años en la música David Bustamante ha sacado nuevo disco: “20 años y un destino” en el que repasa 15 grandes canciones de su carrera como “El aire de que me das”, “Devuélveme la vida”, “Feliz”, “Cobarde” o “Además de ti” entre otras: "He escogido las canciones más significativas, siempre hay alguna que se queda fuera". Para él, volverlas a cantar ha sido "acojonante, emocionante". "Dos hombres y un destino" ha sido el tema que ha escogido como single. "Para mí es la canción más importante de mi carrera. Es un himno para todos", y no duda en hablar de la polémica que se generó al interpretarla sin Álex Casademunt: "La pena es que enturbiaron un poco la salida enfrentando a dos hermanos, dos amigos, pero yo este disco quería presentarlo de otra manera y con otras personas". El artista lamenta la muerte de su compañero de edición, y que este 23 de abril se ha estrenado su canción póstuma. Eso sí, dice que a partir de ahora, en cada concierto, habrá una dedicatoria para él: "La pena es que teníamos planes Álex y yo de hacerlo en directo pero desgraciadamente, con esta tragedia, no puede ser. Pero que sirva siempre de homenaje cuando la cante".