Operación Triunfo continúa celebrando los 20 años del estreno del talent show de La 1 con una nueva entrevista en su Canal de Youtube. El primero fue David Bustamante, al que le gustaría hacer otro reencuentro. Esta semana ha acompañado a Noemí Galera la cantante Gisela, que ha hablado de su paso por el concurso, y por la alfombra roja de los Oscars. Además, forma parte de un estudio clínico de Janssen: "Dentro de unos días tendré la oportunidad de vacunarme" ¿Quieres saber todo lo que ha contado? ¡No te pierdas la entrevista completa!

En un año complicado como este, Gisela dice que no ha parado, por suerte , pues ha estado de gira con su espectáculo "Gisela y el libro mágico". La cantante se ha afianzado en este estilo musical para los más pequeños desde sus inicios: "Todo viene de OT. Al final, mi primera colaboración con Disney fue con Peter Pan, y ya desde ese momento me caló a mí y caló al público".

Será por eso que Gisela explica que sin dudar ni un minuto entraría de nuevo en una “edición especial” de OT: "Vivir otra vez esa experiencia, me lo pasaría bomba". Por supuesto, también se apuntaría a la celebración de 20 años del programa . "Me gustaría que estuviéramos casi todos, pero los que estamos aquí sí", aunque no descarta compartir la fiesta con otras ediciones.

No es nada raro ver en las redes sociales fotos de Gisela con Chenoa y Natalia , de las que dice que es una de las cosas que se llevó de OT, la amistad que tiene con ellas: " Siempre que podemos intentamos vernos aunque sea cinco minutos. Siempre es un buen momento. Es como que el tiempo no ha pasado realmente".

Gisela promete próximo canal en Twitch

Además de cantante, bailarina, actriz, Gisela también es influencer, y dice llevar todas sus redes sociales. "He tenido momentos de querer tener un community manager, pero no ha funcionado el tema. Yo creo que las redes son una herramienta de trabajo pero también algo muy personal". Tiene Instagram, canal de Youtube, Tiktok y en breve tiene pensado desembarcar en Twitch: "Tengo el canal abierto, cogido para mí, pero todavía no me he atrevido a crear contenido ahí".

Noemí se pregunta qué hubiera pasado si hubieran hecho el primer OT con redes sociales: "Pues que yo sería Madonna y estaría con 5 Grammys", y añade que habría gestionado las críticas igual.