Los compañeros de 'Operación Triunfo' de Álex Casademunt no superan la muerte de su amigo. Las redes sociales continúan siendo su refugio, el lugar donde recordarle y rendirle homenaje. La última en hacerlo ha sido Gisela. La cantante, muy afectada por su pérdida, ha compartido varias imágenes junto a él con un mensaje de lo más emotivo que emociona a sus seguidores. "Hoy me he despertado pensando en ti... se me estremece el cuerpo cuando pienso que no estás, pero ¿sabes que, Álex? Siempre seremos 16, siempre... Me quedo con estas fotos, no son las mejores, pero son capturas de algunos bonitos momentos y eso es lo importante, quedarse con los buenos ratitos que nos regala la vida. Te recuerdo, vives en ellos... Te mando luz... toda la luz del mundo aunque tú ya tenías mucha", escribe Gisela en su última publicación de Instagram, que rápidamente se ha llenado de comentarios y mensajes de cariño a la cantante.

Ambos mantenían una gran relación de amistad. De hecho, Gisela fue una de las más afectadas en el funeral de Álex Casademunt, que no pudo contener las lágrimas. Aunque la imagen más sobrecogedora la protagonizó David Bustamente. El cántabro no encontró consuelo ni siqueira en los brazos de Rosa González, madre del fallecido.

La cantante Gisela, desolada en el funeral de Álex Casademunt GTRES GTRES

Al final de la ceremonia, todos los compañeros de Álex acompañaron a su hermano Joan, que quiso agradecer ante los medios de comunicación todos los mensajes de apoto recibidos por la familia.