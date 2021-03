Naím Thomas no pudo asistir al entierro de Álex Casademunt en Mataró junto a Chenoa, Natalia Rodríguez, David Bisbal, David Bustamante, Nulia Fergó, Rosa López, Manu Tenorio y el resto de exconcursantes de Operación Triunfo que se trasladaron a Barcelona para despedir al que fue su amigo y compañero. Pero eso no significa que ni sienta ni padezca, como ha querido dejar claro elocuentemente en sus redes sociales: Naím ha tenido una vida complicada llena de tragedias, y en una situación como esta su reacción ha sido cerrarse en banda y contactar en privado con la familia de Álex para transmitirles su más sincero pésame.

No obstante, la especulación acerca de su no asistencia (¿habría habido algún desencuentro, como en el caso de Bustamante, con el cantante?) ha hecho que la presión acumulada salga en forma de comunicado que Naím ha compartido en sus redes sociales: "Necesito sacarlo fuera. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas, cuánto te afectan dichas cosas, únicamente quien vive cada día contigo. Yo soy una persona fuerte. He salvado la vida de mi madre en pleno ictus, he tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana, he apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó..."

Un comunicado crudo y algo polémico

Su testimonio es duro y explica perfectamente por qué no se había manifestado en público, pero también ha causado cierta polémica al quitar el foco de la trágica muerte de Álex Casademunt y ponerlo sobre él y la justificación de sus cualidades: "Soy la típica persona que cuando el barco se hunde, yo lo salvo y, una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra. Da igual cuánta relación puedas tener con una persona, eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo. A mí me afectan sin que se me note: quizás por un afán de salir adelante, quizás por mostrar entereza, quizás por mi relación íntima con la muerte en la vida."

No obstante, tenía una razón inapelable para no desplazarse hasta Mataró, y el exconcursante de OT1 contactó con la familia del fallecido para transmitir sus disculpas y condolencias: "No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis. Me hubiera gustado dar todo el apoyo a su familia, con la que hablé e hice hincapié en este tema, y arropar a mis compañeros que han podido estar allí. Os pido disculpas, no pretendo tener ningún protagonismo en estos momentos. Es el desahogo de esa peprsona que casi nunca se desahoga. Besos a todas/os".

