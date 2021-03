La noticia de la muerte del ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha sido un jarro de agua fría para todos sus compañeros, que aún no pueden creerse la triste noticia. Chenoa ha sido una de las primeras en manifestar públicamente su tristeza en las redes sociales, y la reacción del resto de compañeros no se ha hecho esperar.

El cantante Manu Tenorio aún no se lo cree, ya que como él mismo ha escrito en su perfil de Instagram, estuvo hablando con Álex hace tan sólo unos días. Su paso por el programa creó entre todos los concursantes un vínculo muy especial, y con la muerte de su compañero sienten cómo una parte de ellos, y de su etapa más especial, se marcha para siempre: “Hasta siempre Álex!, ¡Nos quedaremos con esa eterna alegría con el que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! ¡Qué me gustaba escucharte reír!” ha publicado el cantante sevillano.

20 años desde el primer Operación Triunfo que les cambiara la vida En Flash Moda hemos hablado con Manu Tenorio y nos hace balance de lo rápido que ha pasado el tiempo desde que tomara, como él mismo dice, la mejor decisión al presentarse al casting de Operación Triunfo. Mucho han cambiado desde entonces los concursantes, y cada uno ha seguido su carrera. Rosa López nos conquistó con su inocencia y a día de hoy es una mujer fuerte que ha dado un cambio radical. David Bisbal ha sido el que ha tenído una proyección más internacional. Nuria Fergó nos enamoró con su arte, y todos y cada uno han formado un grupo que sentimos como si fueran muy cercanos, ya que les hemos visto triunfar y evolucionar. Desde su más tierna infancia, Menu Tenorio sintió la música como una vocación inevitable, y lleva casi tres décadas dedicado a componer canciones y cantarlas. Su música, melódica e intimista, ha conquistado al público de todo el mundo. Le avalan seis discos de platino y uno de oro: “Desde muy pequeño, ya estaba cantando en bodas, bautizos, comuniones, en orquestas, en grupos, como cantautor, en muchos, muchos eventos. Y bueno, gracias a Dios, al final, con el paso de los años, logré dedicarme a esta profesión”. Hace ya casi 20 años, el cantante sevillano decidió participar en la primera edición del programa de esta casa, Operación Triunfo, un hecho que le cambió la vida para siempre: “Entramos en este programa que al final, resultó ser un hito histórico, y aparte, la alternativa que yo siempre estaba buscando”. Manu se confiesa un enamorado empedernido de su profesión y eternamente agradecido de todo lo que ha podido vivir gracias a ella: “He podido disfrutar muchísimo de esta profesión. He hecho dúos maravillosos, con artistas fascinantes, como el recientemente desaparecido Armando Manzanero. He llegado a cantar hasta en China, México, grabando en Italia… Me siento muy realizado, aunque bueno, todavía tengo muchísimos sueños por alcanzar y muchísimas metas por cumplir".