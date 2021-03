Dos semanas después de la muerte de Álex Casademunt en un trágico accidente de tráfico, el exconcursante de Operación triunfo sigue estando en mente de todos sus compañeros y por supuesto, familiares. La pérdida está siendo muy difícil de sobrellevar para todos sus seres queridos, ya que Álex ha dejado un gran vacío repentino y prácticamente imposible de llenar, sobre todo para su hija, Bruna, de apenas tres años de edad.

Bruna, la hija de Álex Casademunt, ve a su padre en una estrella

Lo más duro de la muerte del cantante de OT 1 sea seguramente la orfandad que deja Álex Casademunt después de su muerte. Siguen apareciendo mensajes de cariño y apoyo a la familia , desde la familia de OT, hasta sus compañeros de Hora punta, día tras día después de varias semanas de ausencia del cantante y todos los familiares se han volcado de lleno en cuidar a Bruna, quien a pesar de todo no llega a asimilar (por su corta edad) que su padre no volverá a estar con ella.

Sin embargo, algunas personas cercanas a la familia han asegurado que poco a poco lo va encajando mejor y va asimilando la pérdida de su padre. Álex Casademunt se desvivía por su hija y presumía de su pequeña en prácticamente todas sus fotos de Instagram.

Cuando se cumplen dos semanas de su fallecimiento, Rosa González, la madre de Álex, ha concedido su primera entrevista al programa Juntos de Telemadrid para recordar a su hijo y agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido a lo largo de todo este tiempo. Durante la conversación, la madre del cantante ha contado una historia que ha conmovido a todo el mundo.

Bruna no entiende aún del todo que su padre esté faltando en casa, pero lo va entendiendo. Rosa ha contado que le ha enternecido enormemente y es que su nieta ha dicho "ahí está papá" al ver una estrella. Según pasan los días, la hija de Álex Casademunt asimila más la pérdida de su padre:" Siempre que llegaba a casa preguntaba por su padre. Hoy me la han traído y no ha preguntado por su papá, pero al salir y ver una estrella ha dicho, 'ahí está papá', y se ha puesto a cantar", afirma Rosa.