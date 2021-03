Aunque no hay consenso sobre cuál ha sido la mejor edición de Operación Triunfo, la más extraña no tiene competencia: OT 2020, la larga edición de la pandemia, gana por goleada. El programa tuvo que reinventarse y adaptarse a un momento histórico imprevisible, y todo lo que sucedió lo vivimos con las emociones a flor de piel. Hace exactamente un año, los concursantes tenían que abandonar la Academia sin saber cuándo (y si) volverían: lloraron, se abrazaron, se hicieron preguntas en alto y cantaron la versión más memorable de "Díselo a la vida", el himno accidental de este grupo de amigos y compañeros.

Recordamos cómo vivimos aquel 16 de marzo de 2020, un día histórico en Operación Triunfo: desde que Noemí Galera les comunicó la noticia hasta que los últimos concursantes salieron de la Academia... y todo lo que sucedió entre medias.

Nia , que posteriormente se convertiría en la flamante ganadora de la edición , era la que peor reaccionaba: "No quiero llorar, pero no puedo evitarlo. Porque las cosas después no van a ser igual" , decía. Ni Nia, ni Eva ni Samantha eran capaces de contener las lágrimas, y todos se consolaban entre sí. Anajú y Bruno se lo veían venir.

Los concursantes no querían decirle adiós al concurso ni a sus compañeros y no sabían contener las lágrimas y las protestas . Pero era la medida más sensata que se podía tomar en el momento, y en el fondo lo sabían. Así que inmediatamente convirtieron toda esa emoción en arte y nos regalaron un concierto improvisado que todos recordamos. Haciendo de tripas corazón, se despedían del programa haciendo lo que mejor saben hacer: cantando. Nia, Samantha, Flavio, Hugo, Gèrard, Eva, Bruno, Mailen y Anaju se encerraban en la sala del piano y cantaban, "Díselo a la vida": la canción compuesta por Rafa se convritió en la más emblemática del concurso.

"I'll be there for you", un regalo para Noemí

Después de ese momento íntimo que compartieron entre ellos y necesitaban para decirse adiós, los concursantes siguieron cantando. Esta vez para despedirse de Noemí y del resto del equipo que había trabajado con ellos durante estos meses: después de llevarse más de una bronca por parte de la directora, que nunca quedaba satisfecha con sus actuaciones grupales, le hicieron un regalo impecable: "I'll be there for you", una declaración emocionante ante la que su maestra tampoco fue capaz de contener las lágrimas. ¡Fue un día muy, pero que muy emotivo!

“Los chicos cantando I’ll be there for you.



Entra Noe emocionada y se la cantan a ella, mi gente ��#DirectoAcademia16M#OTDirecto16M pic.twitter.com/GQGgDW77sB“ — Respi (@respirandot_) March 16, 2020

Más adelante, los chicos decían adiós al resto del equipo.