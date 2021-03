Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo.

De este gran proyecto musical saldrá el representante

de Eurovisión en España... (LA VOZ VA BAJANDO DE VOLUMEN)

(Aplausos)

(LLÀCER) ¡Corre, corre, cruza la pasarela!

(Aplausos)

(HOMBRE) ¡Dentro de cinco minutos dará comienzo

el concierto que todos esperamos!

(Gritos de euforia)

-¡Nos vemos, Sevilla!

(Música y gritos de euforia)

A tu lado me siento seguro.

A tu lado, lo juro, a tu lado yo quiero soñar.

A tu lado...

-Y ahora, algo que ya es un fenómeno social.

Cerca de 5 millones de espectadores vieron el lunes durante tres horas

el programa de Televisión Española Operación Triunfo.

Fue lo más visto...

(LOZANO) Los espectadores han decidido que el primer clasificado

de Operación Triunfo sea...

(AMBOS GRITAN) ¡Rosa!

(Vítores y aplausos)

¡Qué chulo!

Bueno, bueno...

(Melodía de piano)

Madre mía.

"Potito".

Piano y todo. (CONTENTA) ¡Micro!

(VERÓNICA) ¡Anda, qué chulo! (RÍE)

(AMBOS EXPRESAN SORPRESA Y ADMIRACIÓN)

¡Qué chulo! ¿Verdad?

¡Vaya! Esto ya...

(ADMIRADO) ¡Madre de Dios!

(VERÓNICA) Lo que nos va a unir a todos es Operación Triunfo.

Nos une toda una caja de sentimientos.

Una caja musical de sentimientos.

(RÍE) ¡Hola!

Qué bonito lo han hecho, ¿no?

(RÍE) ¡Hala!

(RÍE) ¡Flipa!

Libro de recuerdos.

-¡Qué fuerte!

-No empecemos con la llantina, que me emociono.

(GENO) Con mis 15 compañeros

es como si no existiera el tiempo, como si se hubiese parado

y hubiera quedado todo ahí.

Yo me siento muy orgullosa de mis compañeros, de los 15.

Son todos unos luchadores y unos artistazos

Como la copa de un pino y los llevo en mi corazón

y son mi familia, mis hermanos.

¡Qué fotos, por favor!

¡Hombre! ¡Hombre!

¡Hombre! (MUJER, CANTA) ¡Valenciaaa!

(TODOS RÍEN) (HOMBRE) ¡Guapos!

(MUJER CANTA) ¡Valenciaaa!

(PARREÑO) ¡Qué guapa estás! ¿A mí no me dices lo mismo?

A ti no.

Mira esta, qué mítica, la tuya con la guitarra.

¡Mire!

Creo que hay un vínculo muy importante entre los 16

que hemos entrado en Operación Triunfo 1.

Solo nosotros entendemos lo que vivimos.

(MANU) En la vida es muy difícil esta unión tan fuerte entre personas.

En los colegios se da, pero con los años se disipa.

Sin embargo, la nuestra ha quedado ahí bastante ligada.

(Aplausos y gritos de alegría)

(GISELA) ¡Qué fuerte!

(PARREÑO) Qué guapas están.

(NURIA) Hemos tenido un vínculo tan fuerte...

Aunque no nos llamemos, no nos veamos y pasen los años,

en el momento de verte se para y volvemos atrás.

(NATALIA) ¡Hola!

(Gritos de alegría)

-¡Ya era hora! ¡Qué ganas!

(NATALIA) ¡Jolín, cuánto tiempo sin veros!

Nos llevamos tan bien que es de envidiar.

No conozco ningún otro "talent show" o "reality" o como lo llames,

incluso colegios de cuando salimos de las clases,

que se lleven tan bien como nos llevamos nosotros.

(GRITA) ¡Pero bueno!

(Aplausos y gritos de alegría)

(MUJER) Estamos los 16, ¿eh? ¡Los 16!

(HOMBRE) Estamos todos. (OTRO) -Pleno, chicos, pleno.

(MUJER) Juntos, juntos, juntos.

(TODOS) ¡Eh, eh, eh!

Al final, todos congeniamos y formamos una agradable familia.

A algunos de ellos hacía doce años que no los veía.

Y es como si los hubiera visto ayer.

-Son mis hermanos, y lo siento así.

Si mañana les duele la barriga, soy el primero que va,

igual que ellos vienen. Puedo pasarme tres años sin verles,

pero los veo y no ha pasado ni un día.

Me encanta estar con ellos porque se alegran de lo que te pasa.

Ellos están siempre pendientes. Te cuidan.

Incluso te diría que la música quedó en un segundo plano

en aquel programa.

Quedó en un segundo plano, porque lo más emocionante

que hemos vivido todos es el compañerismo y la hermandad.

Yo estoy enamorada de mis compañeros.

Si supieran ellos lo importantes que son en mi vida,

el cambio tan grande que fueron

y su influencia en mi vida y en mi persona...

Ellos no se lo pueden llegar a imaginar.

Es imposible que sepan lo importantes que son para mí.

¡Qué bonica es!

(MUJER) ¡Dale un beso! (NINA) ¡Si es tu hermano!

En tu equipo no estoy.

¡Te quiero!

(TODOS RÍEN)

Tío, qué nervios, ¿no? Pues la verdad es que sí.

Es que ahora, llegar al sitio donde todo acaecía...

Donde todo empezó. Sí.

(Gritos de euforia)

Yo me acuerdo, cuando salíamos de la academia,

que había tal follón que era increíble.

La gente, las niñas... Madre mía. Iba la policía a abrir camino.

(Música emotiva)

Y ya por aquí se va al plató.

Madre mía.

Pues nada, por lo pronto esto sigue igualito.

Es muy fuerte, me pasan por el cuerpo

muchísimos recuerdos, de estar llorando como una cosaca,

de los nervios que tenía.

Volver aquí es como reencontrarse con aquella Rosa.

Choca mucho.

Yo tenía 20 años.

Pero mi cabeza era de 13 años.

Yo solo tenía miedo.

No sabía qué iba a pasar con mi vida.

Eso sí, sabía que no estaba preparada.

Ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni físicamente

ni cultural... nada.

No estaba preparada para nada. No había por dónde cogerme.

En aquel momento, todas las cosas que mis padres me enseñaron,

resulta que para la vida que me había tocado de repente

no me valían.

Yo continuamente tenía un estado de culpabilidad,

de que todo va a salir mal.

Ya sé que debería alegrarme por toda la evolución de estos años,

(EMOCIONADA) ...pero yo no puedo ver vídeos, porque me choca mucho.

Me da rabia verme así. No es rabia. Me enfado.

Sí.

(Música triste)

Aquí se ha quedado la energía de Operación Triunfo 1.

Aquí se ha quedado la energía de mis compañeros y mía.

Seguro, vamos. Está aquí, se nota.

(Aplausos)

Creo que por eso Operación Triunfo tenía algo especial.

Cada uno competía con uno mismo.

Pero no competíamos unos con otros.

Ni siquiera pensaba... Era como que me daba miedo ganar.

Hasta que llegó el final no me lo podía creer.

Sentí... Fue una cosa rara. Como sufrimiento y alegría a la vez.

(AMBOS) ¡Rosa!

(Vítores y aplausos)

No sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera ganado.

Pero el haber ganado hizo que me pusiera las pilas.

Fue una conquista importante.

La más importante en mi carrera y como persona.

Europe's living a celebration

Es tu fiesta y no hay vuelta atrás.

Celebration! Celebration!

(Aplausos y vítores)

Era todo tremendo. Yo me acuerdo

que hubo una vez que me preguntaron en una rueda de prensa:

"Rosa, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué sientes sobre el escenario?"

Dije que parecía todo como un potaje de lentejas.

Era así, eran todo cabecitas, cabecitas.

(Melodía de guitarra y vítores)

(Gritos de euforia)

Lo estamos hablando porque ahora cada día es distinto.

Ahora podemos caminar por la calle, Octavio.

Efectivamente. No podíamos caminar por la calle.

Ni en el aeropuerto. Efectivamente.

(Música emotiva)

Fíjate, tío, hasta dónde hemos llegado.

Octavio, que no venimos del pueblo. Venimos de la peor... De...

De una barriada... que eso no lo sabe la gente.

Nosotros nos hemos criado en el polígono de Almanjáyar.

Me da vergüenza, pero me siento orgullosa de dónde nos hemos criado.

Vergüenza, ninguna. Gracias a todo eso eres quien eres.

-¡Bueno, Rosa, este es tu pueblo! (SORPRENDIDA) ¡Pero bueno!

Muchas gracias.

Es que el programa nos ha cambiado la vida

en todos los aspectos. De hecho, cuando vuelvo a Granada

a veces me da pánico, porque retrocedo demasiado.

Empiezo a hablar mal, como mucho. "¡Niño!"

No, no, no. ¡No! ¡No puedo!

Es muy bonito y todo lo que tú quieras,

pero no.

Y ahora ya lo llevo mejor, pero yo antes me sentía,

hasta no hace tanto, extraña estando en mi casa.

Me encuentro como en medio de dos realidades.

Como si no valiera ni para un estilo de vida ni para otro.

Como que veo que todavía hay mucho que aprender y que evolucionar.

Quiero llegar hasta ahí.

A mí cuando me preguntan a qué estaría dispuesta

a hacer para entrar al programa,

lo primero que se me vino a la cabeza fue perder peso.

Dije perder peso porque es lo que más me cuesta en mi vida.

Es más, pequé de sinceridad, porque en ese momento pensé:

"¿Qué hago yo haciendo esto?"

Pero te digo una cosa: fue lo mejor que pude hacer.

Aprovechas cualquier sitio para hacer un poco de gimnasia.

(SORPRENDIDA) ¿Pero qué haces aquí?

¿Esto qué es? ¿"Surprise"? ¡Claro!

(Música agradable)

Néstor me ayudó muchísimo con el tema del deporte.

Fue una referencia para mí.

Yo, dentro de la academia, perdí 27 kilos.

El resto fue sola. Fuera. Y mi referencia era Néstor.

Yo me acuerdo que tú venías a las clases:

"¡Néstor, dame más caña, que quiero adelgazar!

Y yo te decía: "Tranquila, poco a poco.

Paso a paso, porque el peso..." Madre mía.

¿Te acuerdas? Me acuerdo.

A ver si me dejas en 80 kilos, Néstor.

¿En 80? Hostia, tú pides mucho, ¿eh?

(HOMBRE A LO LEJOS) ¿Qué, Rosa? (CONTENTA) 96.

(ILUSIONADA) Néstor, ven. Néstor, mira.

¡91,55!

En ti vi la luz. Para mí, el que tú sembraras

ese hábito en mi vida... Es una forma de vida.

Esa forma de vida, exactamente, a mí me salvó la vida.

Tú en la academia diste un cambio en esos tres meses...

¡Espectacular! ¿Sabes la de gente que me ha dicho:

"Tú eres el que ha adelgazado a Rosa"?

(RÍE) Y yo: "No, Rosa se adelgazó ella".

Yo le enseñé el camino.

Ahora es cuando yo estoy a gusto.

Ahora es cuando tengo una filosofía de vida...

Yo ahora puedo mirarte a los ojos.

Yo puedo sentirme cómoda sentada aquí.

Soy una mujer completamente distinta.

¿Te vas a poner de verdad? ¿Vamos a hacer clase aquí de algo?

No, te voy a hacer una prueba, a ver cómo estás después de 15 años.

Muy mal.

(Vítores y aplausos)

(HOMBRE) ¡Pero qué guapa está!

(Música agradable)

Estás más guapa que antes. ¿Estoy más guapa que antes?

En serio.

Oye, venid cuando queráis y hacemos estas cosas.

¿Qué tal, Manu? -Bien.

-Id sentándoos.

Sentaos.

"Se sienten".

(HOMBRE) ¡Se sienten! (MAYTE) Se sienten, "porfaplease".

(TODOS CANTAN) "Ese toro enamorado de la luna...

que abandona por la noche la 'maná'".

-¿Esto a cuento de qué es? ¿A cuento de qué?

-A ver, mirad cómo estoy.

(HOMBRE) Estamos todos igual. Yo no me lo creo todavía.

(MAYTE) Este momento es histórico.

Sabemos que vosotros os habéis ido reuniendo, pero nunca en la tele.

Nunca habíais estado los 16 juntos desde hace 15 años.

La verdad es que viendo el piano, viendo a Manu

y viéndoos a vosotros me entran unas ganas de daros temas...

(TODOS HABLAN A LA VEZ) -Pero no.

Hoy no va a haber reparto de temas.

No vamos a tomar tonos.

Solamente vamos a hacer un pequeño viaje

en nuestra memoria a través de lo que nos unió,

de lo que os unió hace 15 años, que fue la música.

Todo empezó con los castings.

(UNA MUJER GRITA) -Los castings.

Recuerdo cuando Toni y Mainat nos encargaron

hacer el casting de un programa llamado Operación Triunfo,

que nadie sabía que era ni que iba a ser lo que llegó a ser después.

Pero la verdad es que no teníamos ninguna presión,

porque tampoco nos habían marcado perfiles en concreto.

El equipo de casting íbamos muy tranquilas.

(MUJER) Y nos escogisteis a nosotros. (TODOS RÍEN)

-Recuerdo perfectamente los castings de todos.

En los castings finales tú también estuviste.

-Sí. -Los 100 que llegaron a Madrid.

¿Y qué sonaba allí? ¿Os suena esto?

(TODOS) Sí. (HOMBRE) -"Happy day".

(LA TOCA AL PIANO Y TODOS LA CANTAN)

(Aplausos y vítores)

¡Ay, qué frío hace!

Este fue el tema emblemático de los castings.

¿Qué recuerdos tenéis de los castings?

-Yo nunca olvidaré a Mireia, por ejemplo,

que constaban dos o tres días de castings

y apenas nos conocíamos, y pasó la primera prueba y estaba...

(PONE VOZ AGUDA) "¡Mamá, he pasado!" (TODOS RÍEN)

-¡Mamá, que me quedan solo dos, tío!

¡Que me quedan solo dos pruebas!

La de la mañana ya la he pasado. Ahora tengo que hacer la de la tarde.

-Yo tenía 100 pesetas y me dije: "Tengo que hacer llamar.

Si paso el segundo y el tercero me voy a casa, me tengo que ir..."

Me daba envidia que estuviera hablando todo el rato.

Yo no podía decírselo a la mía. -Haberme pedido el móvil.

-La odié toda la vida, pero ahora... Lo tengo grabado a fuego.

Como si fuera ayer. Recuerdo esperar. Incertidumbre.

Nervios. No sabíamos qué iba a pasar.

Cantábamos para que nos vieran "los de la televisión".

Como si fueran unos entes extraños, los que hicieron las pirámides.

Queríamos que los de la televisión nos dijeran si valíamos o no.

Una oportunidad.

Tengo 19 años y soy ya oficial de segunda.

Llevo tres años y medio trabajando diariamente.

Yo soy un tío currante. Tiro para delante.

Tengo amigos que dicen: "Me gano 200 talegos y no hago nada".

Para mí, la persona tiene que ser un tío que valga.

Con un par de cojones, aunque esté mal dicho.

Mi padre me dijo: "¿Qué le digo a tu madre?

¿Qué le digo a mi padre? ¿Vamos mañana a trabajar?"

Tu padre fue a todos los castings. Y Bisbal se presentó en el último.

Fue una repesca en Barcelona.

Estábamos seguros de que tenía posibilidades de poder salir.

Por eso se vino urgentemente de Almería ayer.

Por el trabajo no pude ir a los castings cercanos.

Yo tenía que hacer la prueba como fuera.

Me fui a Barcelona... ¿Entonces eres de Almería?

Sí, de Almería.

Nunca olvidaré que en los castings

que nosotros tres ya éramos bastante torbellinos

y en el último, yo no había visto nunca en la vida,

de repente me encuentro a un hombre sentado en un rincón...

-Estaba de pie ya. -No, tú no.

Así, con rizos, y digo: "Hola.

¿Qué tal?" "Hola, ¿qué hay? Encantado".

"¿Cómo te llamas?" (LO IMITA) "David Bisbal.

Estoy resfriado. Es mi oportunidad y me lo estoy tomando muy en serio".

Pensé: "Este no va a llegar a ningún lado".

(Risas y aplausos)

Lo que sí recuerdo era la espera, como bien ha dicho David,

donde tenías muchos nervios y ganas de entrar porque querías demostrar

tu sentir y presentar tu música.

Te daba alegría por todo lo que estabas viviendo tú

y también estabas esperando a que alguien,

porque entablabas ya una relación... Sí, alegría por los demás.

Querías alegrarte también y que alguien entrara.

Yo no me fui del casting de Madrid hasta que no entró David.

Quería esperarme. "Ha entrado este muchacho. De puta madre".

(LLORA)

De puta madre.

Me impactó hacer los castings con una psicóloga.

Hacer pruebas con psicóloga.

Aparte de cantar y el estrés que llevábamos,

Yo creo que pasé 14 pruebas o algo así.

Y hacer el casting con una psicóloga, como haciendo clase de teatro...

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

-Era como super-raro.

-En los últimos castings nos hacíais bajar como una escalera

a una habitación donde había un sobre en una mesa.

En el final. Eso lo tengo aquí.

-Decía: "El jurado de OT, después de muchas deliberaciones,

ha decidido que tú, David Bisbal, o cualquiera,

sea uno de los 16 miembros que formará parte de OT".

(Aplausos)

He entrado, chicos.

(LEE) -"Tras muchas deliberaciones,

el jurado ha determinado que seas una de las 16 personas...

(LLORA) ...seleccionadas para entrar en la academia y participar en OT".

Y ahí, en ese momento de la carta, hay un señor

que lloró lo más grande, que era Manu Tenorio.

¡Y luego la fama que tenía yo! No recuerdo nadie que llorara más.

-Yo los castings los fui pasando, incrédulo. Lo veía como muy lejano.

Pero el último paso, que ya estaba ante la imagen

de: "estoy a un paso y lo mismo puedo estar dentro que fuera

estando tan cerca,

cuando yo leí esa carta el mundo se me cayó en lo alto".

(LLORA)

-Sobre todo sufrió mucho tu papel, que quedó todo empapado.

-Todavía está ahí.

-Total, que pasan los castings finales,

os lo decimos a los 16 que entráis, hacemos la primera gala

y llega el momento de entrar en la academia.

(NINA) Chicos, ¿ya? Acabáis de entrar en vuestra casa.

(Vítores y aplausos)

El primer momento en que entré en la academia

lo recuerdo perfectamente. Fue una locura.

Todos corríamos de un sitio para otro.

"A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí".

Era todo tan grande, tan bonito...

Fue una sensación de decir:

"Sé que esto va a ser algo grande".

-Íbamos corriendo a los boxes. "Vamos a cantar aquí".

"Qué pedazo de salón, qué pedazo de tele".

"Hostia, las habitaciones". "Esta es mi cama".

Corriendo. "Yo me pillo esta". "Yo la otra".

-Todos teníamos una energía impresionante.

Entramos corriendo al gimnasio, a la sala de arriba...

Entramos a ver todo.

Como el día de Reyes para un niño pequeño, de verdad.

Fue algo superbonito y superinocente.

-Recuerdo mucho una sensación, que es como la inconsciencia.

El estar ahí un poco sin saber a qué vas, ni lo que te espera,

con mucha ilusión y muchas ganas, pero sin anclajes.

Fue brutal. Yo me acuerdo de la primera noche.

De cada noche. Ahora estoy viendo y oliendo...

aquella academia: las camas, las literas...

donde dormíamos, donde tenía al cabrón de Álex debajo de mí.

Lo tengo absolutamente todo grabado.

(Música emotiva)

(Risas y voces de alegría)

(NATALIA) En los castings

estaba con Chenoa, y cuando entramos en la academia

me coge de la mano y me dice: "Tú de mi lado no te vas,

que eres muy chica y te tengo que cuidar".

Me dijo eso, entra, y con los escalones se cae.

Y caí, me agarró ella.

Ese momento para mí es increíble.

(MUJER) Y va y te coge. (NATALIA) -Sí, la cogí.

(Risas)

¿Cómo lo recuerdas ahora? ¿Yo?

Estaba muy nerviosa, pero también estaba demasiado adulta.

Ellos me ayudaron mucho a volver un poco a mi edad.

(MUJER) Era nuestra mami. A mí fue al revés.

Además de ser un poco mami, estaba más...

Pero yo creo que los sueños eran los mismos de todos, ¿no?

Perspectiva distinta, mismos sueños. Una canción nos viene al pelo.

Chenoa, Rosa...

No, esta no.

(Piano: "A tu lado")

Esta, más adelante.

(Piano: melodía diferente)

Otra. Va más la cosa por "sueña... ¿con un mañana?"

Venid aquí.

¡Qué fuerte! ¿Habéis calentado?

¿Calentado? He dormido tres horas.

(ENTONAN)

(LAS ANIMAN) (HOMBRE) ¡Vámonos!

Sueña

con un mañana.

Un mundo nuevo

debe llegar.

Ten fe.

Es muy posible si tú estás

decidido.

-Siembra

en tu camino

un nuevo destino

y el sol brillará...

(AMBAS) ...donde las almas

se unen en luz

de bondad y el amor

que nacerá.

Sueña, sueña.

(Aplausos)

Sueña tú.

(Aplausos)

Sueña tú.

(Aplausos)

(H) Te vamos a bajar medio tono. (MUJER) ¡Qué bonito!

(El piano sigue)

(MUJER) Está Toni nervioso.

(HOMBRE) De esto nos podríais haber avisado.

(OTRO) Toca "Paquito el Chocolatero", que me la sé.

"Paquito el Chocolatero".

(MAYTE) Teníais muchos sueños.

(MUJER) Vamos para allá.

(HOMBRE) Es lo más bonito que nos ha pasado, y aquí estamos.

(Aplausos)

Hagamos lo que hagamos, vivamos lo que vivamos,

es lo más bonito que nos ha pasado, y ya está.

(ÀLEX) Realmente somos una familia de 16 personas

que no olvidaremos nunca.

(MADRE) Ahora que han pasado 15 años, ya es para toda la vida.

Si habéis mantenido este contacto y os queréis tanto de verdad,

eso ya es para toda la vida.

-Además, se ha visto que alguno al principio se quiso desenganchar

y al final todos hemos vuelto.

Los años nos han dado la razón para volver a ser una piña.

En la academia han pasado tantas cosas buenas y malas

que, si te pones a pensar, solo prevalece lo bueno.

Lo malo eran chiquilladas y tonterías que tenían que pasar.

-Cuando... -¿Me estás escuchando?

-Sí. -Me parece que quieres hablar.

-No me quieres escuchar. -Sí.

-Piensa en lo que he dicho.

-"¡Si no te miro no lo sé!" No consiento que me hablen así.

-No puede estar un compañero retransmitiendo la jugada

de que "se ha equivocado, la ha cagado aquí o allá".

Ya lo vemos. No hace falta que se retransmita.

-Yo soy así. Así me cogieron, y soy como soy.

A lo mejor quería hacer las cosas demasiado deprisa.

Cuando lo ves después de 15 años, ves cosas que podrían hacerse mejor.

¿Me arrepiento de lo que he hecho? Yo no soy de los que se arrepienten.

Pero sí se podrían haber mejorado.

El peor momento fue cuando me echaron, desde luego.

En ese momento, cuando piensas: "Si es, es, y va a pasar",

cuando te dicen: "Álex, tienes que abandonar la academia"...

(RESOPLA) Se te pone un nudo en el corazón.

Es la realidad, y como tampoco sabes qué va a pasar fuera,

porque no tienes comunicación, se acabó el sueño.

Es lo que pensé: "¿Se acabó el sueño? ¿Ya?".

(Música triste)

-Le nominaron al final con Juan Camus.

Juan Camus lo echó a él.

-Adoro a Juan, pero que se ventilara a tres o cuatro de repente,

no lo entendía.

Ya no sé si es injusto o no. Quizá la palabra no es "injusto".

Juan se lo merecía igual que yo.

Pero hubiera deseado haber tardado un poco más en salir.

-Por el esfuerzo tan grande que ha hecho, no solo artístico,

sino por el cambio que ha hecho a nivel personal,

vamos a escoger a Álex para que se quede en la academia.

(Aplausos)

-Para mí, Nina fue parte fundamental en todo este proceso.

Mis compañeros también, mucho, pero no creo

que hubiera sido lo mismo con otro profesor.

(EMOCIONADA) -La voz va muy unida a cómo tú eres.

Si tú progresas en tu actitud...

y si vas con la transparencia con la que va Álex,

no puede fallar. Nunca.

-Ni las cámaras lo vieron,

pero fue entrar con esa chaqueta cuando ya nos despedíamos,

y me dio un papelito en la mano.

"Siempre me tendrás para lo que quieras. Nina".

Fue parte fundamental para mí en todo esto.

Sé que no controlo las palabras

si llevo mucho rato en casa

y no sé dónde has estado.

Algunos nos sentíamos menos queridos que el resto.

Claro que había favoritos. Por supuesto.

Pero no lo digo yo, o sea, que Bisbal llevaba mes y medio

y le estaban haciendo un disco como anillo al dedo.

Yo también quería mi disco.

También necesitaba contarlo y de cantarlo.

Todos tuvieron su disco en solitario y a mí me hicieron hacer un grupo

con tres personas a las cuales amo: mi Geno, mi Mireia y mi Javián,

pero no es lo que quería.

Yo soy mucho más melódico, más "baladero",

mucho más cantautor, autodidacta,

y me veía bailando y cantando unas canciones

que ni me enteraba de qué estaba diciendo, y pensaba:

"Si yo canto con el corazón. ¿Qué estoy haciendo?

¿Por qué me vendo así?" "Porque debes hacerlo".

"¿Por qué?" "Porque sí". Pues así era.

(Gritos de euforia)

(Comienza la música)

La vamos a cantar todos juntitos, que esta sí que os la sabéis.

Esa mujer me está matando.

Yo creo que el OT nuestro fue tan bueno

porque nadie era consciente de lo que estaba pasando fuera.

Yo me di cuenta de la magnitud de eso cuando nos sacaron a firmar discos.

Dije: "¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho?"

(Gritos de euforia)

"Àlex Casademunt va a firmar discos y hay más de 11.000 personas".

En ese momento yo digo: "¿11.000 personas?"

Tirando las estanterías de la planta de vender los discos,

la gente por encima, y pude firmar un minuto.

Empecé a firmar, y había unos tipos haciendo un cordón:

"¡Avalancha, evacuación!" Me sacaron en volandas tres policías

y no pude firmar.

Me subieron a un coche patrulla con las sirenas.

Me llevaron para casa y yo decía: "¿Qué acabo de ver ahora mismo?"

Lo duro de la fama tan repentina es precisamente esto,

que sea tan repentina, que de repente te prive de cosas tan simples

como quedar con un amigo, que no le dabas importancia,

pero cuando salías de ahí, sí.

El momento más duro fue no poder entrar en un restaurante.

Primero, ver que todo el mundo te está mirando.

Todo el mundo quiere saludarte, y luego, a lo mejor te dejan comer.

-Si nos hubiera pasado a ti o a mí

quizá se nos hubiera subido la pelota...

No hubiéramos sabido llevarlo. -Correcto.

-Y él lo ha llevado siempre con naturalidad.

¿Y cuando se te ha acabado el "boom"? Mantente luego.

-Pero hay "booms" que son como muy en picado.

Yo ahora mismo estoy en un sitio más estable que cuando el "boom".

No tengo esa inquietud y esa inquina de "me gusta ser famoso y conocido".

Ya nos han conocido tanto que incluso cuando la cosa iba bajando

lo he agradecido. De verdad, no lo he echado de menos.

Al contrario.

Fue difícil. Llevo esa espinita clavada.

Tengo mucho que dar, y pongo la radio y pienso:

"¿Yo no podría estar ahí? ¿No podría tener un hueco?"

Yo quiero mucho a la música y me costaba mucho venderme con ella.

Me he vendido muchos años.

Por eso creo que hago mucha interpretación y no música,

porque he intentado gastar un par de cartuchos últimamente

y lo que me ofrecen, con todo lo que he sudado por ello,

no me sale a cuenta. No me gustan...

los estigmas, no me gusta que de repente se nos...

Que nos reduzcan a un grupo de "triunfitos"

cuando hemos hecho cosas tan buenas aquí.

¿Sabes qué me falla a mí de este país?

La memoria y la hipocresía.

La memoria de no entender lo que llegamos a hacer.

Juntar a familias enteras que ni se hablaban

los lunes por la noche, todos sentados,

llevarte a tu familia a un concierto

y comprar discos para tu hija, que hacía mucho que no lo hacías.

Revivimos la música en España. Le dimos un vuelco a la música.

Luego todo el mundo se nos echó encima con los años.

Llega un momento en que piensas que la industria de la música

está tan contaminada que a veces es preferible hasta salir.

-Ahora vamos a ir a un tema que a mí me afecta directamente.

El repertorio y las quejas del repertorio.

Todos os quejabais un montón.

Hasta Chenoa, que nunca se quejaba, hubo un día que dijo:

(CON VOZ LLORONA) "Solo me han tocado cuatro frases".

(M) ¡Pero eran las mejores canciones! (MAYTE) Tú, tú, tú.

Hay una canción que os gustó especialmente a tres personas.

(HOMBRE) O sea, que no nos gustó. Y me estás mirando. Mala cosa.

¡Ah, sí, me acuerdo de esa!

Canta, Javi.

¡Pero con el baile, por favor!

Levántate, coño.

(Música animada)

¡Álex!

Qué me has hecho, Mariana, no sé,

qué me has hecho Mariana, mi amor,

me tienes por las cuerdas, lo sé,

volando por las nubes y el sol.

Qué me has hecho Mariana, di qué,

qué me has hecho Mariana, mi amor.

Será que es realidad o es alucinación...

(Gritos de euforia)

Madre de Dios, qué temazos.

Un saludo a quien escogía las canciones,

la madre que la parió. (RÍE)

Espera, no, para esto. ¡Me pido una, dos y...!

Me apasionas, me transformas, me diluyes, me disuelves,

me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes,

y no tengo escapatoria, tienes el control.

¡Toma!

Tienes... tanto que me abrumas (TARAREA)

y la imaginación...

Estoy loco ya de atar por aproximación.

Qué me has hecho Mariana, no sé,

qué me has hecho Mariana, mi amor.

¿Tú te acuerdas de la coreo? No.

(Risas)

¡Temazo!

-Hay que darle desde aquí un saludo de corazón a Poty

por esos tres pasos que repetía en todas las canciones.

Pero siempre quedaban bien. -¡Era este!

¡Vale! Una, dos y...

Chum, cha, cha, cha. Pum, cha, cha, cha...

(Risas)

Tenéis que entender la dificultad de montar una gala

con un repertorio variado, que no sea todo en inglés,

que no sea todo baladas...

y que además suponga un reto para vosotros.

¿Entendéis ahora?

Decidme, ¿hay alguna canción que no podáis soportar escuchar?

(CANTAN) ¡Del este al oeste!,

desde el norte hasta el sur.

aunque no pretendas...

La amo... Voy a grabar un grandes éxitos.

(CHICAS) "Nadie como tú..." (MIREIA) Esa creo que fue peor.

(HABLAN A LA VEZ)

(HOMBRE) "Cuando un amor se va..."

(VARIOS) Cuando un amor se va...

deja tristeza, melancolía...

Y soledad...

Cuando un amor se va,

cuando el amor se va,

siempre una parte de su cariño

se queda atrás.

-Como tú, nadie como tú,

no hay nadie como tú.

Como tú, como tú...

Nadie como tú, no hay nadie como tú.

Como tú.

(DÚO) Desde el este, al oeste,

desde el norte hasta el sur.

Aunque pretenda convecerte,

tu verdad solo

la tienes tú.

(Gritos de euforia)

A mí mi repertorio la verdad es que sí me gustó mucho,

muy a mi voz.

Tuve boleros, flamenquito con "Las noches de Bohemia"

y un poco de todo. La que no me gustó nada

fue la que hice con Juan. "Ay qué pena de mí,

aquí esperando..."

(Risas)

-¡Pero la química explosiva!

-No por Juan, pero es que... (CANTAN)

(TODOS) Ay coloraíto el corazón,

buscaré un amor desde mi balcón.

Luego había canciones que os gustaban,

pero no sabíais de quién eran. Como por ejemplo mi amigo David

que no sabía que Lucía era... ¿De quién era?

Muy bonita, ¿eh?

Por favor, un trocito.

(MANU) No me acuerdo nunca. ¿Tienes la letra aquí?

(Música romántica)

En versión Orozco.

Vuela esta canción...

para ti, Lucía,

la más bella historia de amor

que tuve y tendré.

Es una carta de amor

que se lleva el viento pintada en mi voz

a ninguna parte

a ningún buzón.

-Y no hay nada más bello

que lo que nunca he tenido.

Nada más amado

que lo que perdí.

Perdóname, si

hoy busco en la arena

esa luna llena

que arañaba el mar...

¡Bonito!

-Si alguna fui un ave de paso,

lo olvide para anidar

allá en tus brazos.

-Si alguna vez fui bello y fui bueno

lo olvidé todo para anidarme aquí en tus dedos.

-Si alguna vez fui sabio en amores

lo aprendí de tus labios cantores.

-Si alguna vez amé,

si algún día, después de amar, amé...

(AMBOS) fue por tu amor, Lucía,

Lucía...

-Tus recuerdos son

cada día más dulces,

el olvido solo

se llevó la mitad.

Y tu sombra aún

se acuesta en mi cama con la oscuridad

entre mi almohada

y mi soledad.

-No hay nada más bello

que lo que nunca he tenido,

nada más amado,

que lo que perdí.

Y perdóname si hoy busco en la arena

esa luna llena

que arañaba el mar.

Si alguna vez amé,

si algún día después de amar, amé,

fue por tu amor, Lucía.

Lucía...

Aaaah...

(Aplausos)

Lucía...

(Aplausos)

(Aplausos)

¡Grande, grande!

¡Bien, Manu!

¡Qué maravilla, una así quería yo!

(MAYTE) Tú, ¿recuerdas una vez que te di un tema con Gisela

te gustó tanto, tanto, tanto

que te abalanzaste sobre mí

y a partir de entonces cada vez que te daba una canción...

Pero no era por la canción, mi amor.

Ya, no disimules.

(MAYTE) "Vivo por ella".

¡Toma ya! ¡Toma ya!

(MAYTE) ¡David!

¡Pero qué petardo eres!

Qué petardo eres.

Vivo por ella sin saber

si la encontré o me ha encontrado.

Ya no recuerdo cómo fue,

pero al final me ha conquistado.

Vivo por ella, que me da

toda mi fuerza y libertad.

Vivo por ella y no me pesa.

-Vivo por ella yo también,

no te me pongas tan celoso.

Ella entre todas es la más,

dulce y caliente como un beso.

Ella a mi lado siempre está

para apagar mi soledad.

Más que por mí, por ella yo vivo.

Por ella...

-Es música que invita...

-Esta frase...

-a tocarla suavecita.

(Aplauso)

-En mi piano a veces triste

la muerte no existe

si ella está aquí.

-Vivo por ella que me da

todo el afecto que le sale.

A veces pega de verdad

pero es un puño que no duele.

-Vivo por ella que me da

fuerza, valor y realidad,

para sentirme un poco vivo.

-Cómo duele cuando falta...

-Vivo por ella en un hotel...

-Cómo brilla fuerte y alta... -Vivo por ella en propia piel.

(DÚO) Si ella canta mi garganta

mis penas más bellas espanto...

-Vivo por ella y no sé qué más...

(TARAREA)

(TARAREA)

Que me meo.

-Si está junto a mí...

-Voy a hacer un Rosa, ¿eh?

Si estás junto a mí...

(HOMBRE) ¡Ole!

(Aplausos)

Yo tenía la ilusión de grabar un disco.

Y tenía la ilusión de seguir indagando

y seguir explorando mi carrera artística.

-Recuerdo antes de OT estar viendo estos vídeos

de los grandes clásicos, de Phil Collins.

Y de alguna forma imaginarte qué se sentirá

estando ante ese público.

Los miraba pensando: "¿Podré estar algún día ahí?"

-Cuando salí de Canarias era isleña, y mi sueño era volar.

Volar bien alto.

Pero ahí tenía pocos recursos para poder volar,

o para poder crecer como artista.

-"A priori" no tenía...

ningún objetivo, realmente.

Pero mirándolo ahora

con el tiempo a lo mejor si te das cuenta

de que lo que quería era...

vivir de esto.

Cuando entré en OT me despedí de los dos trabajos,

de la guardería y del casino.

Me fui sin saber si me iban a coger.

Me la jugué. Pero iba así, ¿eh?

Mi familia decía: "Bueno, tú disfruta,

no sabemos qué va a ser, pero te apoyamos, te queremos

y te vemos por la tele".

Y en ese momento dentro de mí sentí algo que me dijo:

"Ya está. Algo ha cambiado y tienes que seguir".

Y así fue.

(MAYTE) Cuando os presentasteis al programa,

¿qué buscabais? -Sacar un CD.

-Que alguien nos escuchara.

-Que alguien nos escuchara. Cuando me presenté pensaba:

"A ver si alguien nos ve, a alguien le gusto...

le gusto yo en concreto, y puedo grabar una canción".

Este era mi pensamiento.

-Yo le dije a Gisela, no sé si te acordarás...

(Risas)

"Yo creo que el programa no va a durar mucho".

(Risas)

(MAYTE) Tú con una vista... -Eres un poco negativa.

-No, la que no duró fui yo.

-Rosa, por ejemplo, casi no había salido de casa.

No, yo empecé a crecer a partir de ahí.

Y si me dices qué es lo primero que pensé...

Pensé en la oportunidad tan grande que no tiene que pagarlo mi padre

y la suerte... Estaba flipando...

Estaba deseando empezar a trabajar

en lo que tanto costaba, para las clases de canto, etc....

Ese era mi mayor regalo, lo que pensaba.

-¿Y Vero?

-Yo entraba y solo pensaba en quedarme más.

Y yo solo quería estar presente en el momento

y vivirlo intensamente porque sabía que un día se iba a acabar

o que me iba a ir...

Y yo solo me sentía agradecida...

-¿Te enamoraste de esa casa?

Una de las cosas que más valoro, a toro pasado, digo,

es haberme aguantado. Porque no había por dónde cogerme.

De las carencias que tenía... (MUJER) ¡¿Qué dices?!

Ya os lo he dicho en el WhatsApp.

(MUJER) ¡15 años después seguimos con lo mismo!

¡Rosa, déjame decirte una cosa!

En la vida se agradece encontrar personas nobles y buenas como tú.

Nos has aportado tú más a nosotros que nosotros a ti.

(Aplauso)

Calla, hombre... (MAYTE) Resumiendo...

Compartisteis uno de los momentos más importantes de vuestras vidas.

O el momento que os lanzó a todos.

Y, o sea...

Y os habéis hecho amigos de verdad.

Y eso os va a unir siempre. (MUJER) Son un poco imbéciles.

No, pero con nuestros defectos y nuestras virtudes.

(Música animada)

(NATALIA) "Hay un amigo en mí".

¡Exitazo!

¿Te acuerdas del paso?

Hay un amigo en mí...

-Hay un amigo en mí...

Cuando eches a volar

y tal vez añores tu dulce hogar...

-lo que te digo debes recordar...

porque hay un amigo en mí.

-Hay un amigo en mí.

(DÚO) Hay un amigo en mí...

Hay un amigo en mí...

Cuando eches a volar..

(TARAREAN)

-No necesitas a nadie más,

porque hay un amigo en mí.

-¡Oh, sí!

(DÚO) Hay un amigo en mí.

¡Eeeeeh!

(Aplausos)

Siempre me he dejado llevar por el buen rollo.

Éramos 16 chavales que entramos para divertirnos y pasarlo bien.

Y tu mirada es azul como el mar azul...

(TARAREA)

(Risas y aplausos)

(HOMBRE) Yo te enseño el papel, ¡ríe!

(TARAREA)

A mi Verónica.

He encontrado un alma gemela que era de Cantabria.

Álex.

Le quiero un montón, es mi mejor amigo.

A mi hermana, Gisela.

(Risas)

(Música emotiva)

-Lo primero que une es el humor, cuando conoces a una persona.

Entonces yo con Manu Tenorio enseguida... Y con Javi...

O sea, con los sevillanos me junté enseguida.

Enseguida congeniamos.

No era consciente de que había cámaras todo el rato.

Yo estaba con colegas, pasándolo bien,

como en una acampada o en un albergue

y estábamos todos que lo flipábamos.

Nos dan de comer, nos dan clases, tenemos ratos libres...

La verdad es que nos trataron fenomenal.

(Música animada)

Dime que no estoy equivocado.

Todo un día más detrás de ti.

Yo nunca me he sentido identificado con OT,

con el espíritu musical de OT.

-Quizá por el concepto "intérprete". Porque no eres un intérprete.

-Igual es eso, no lo sé, Manu.

Pero es verdad que yo salí no muy contento

de mi paso por el concurso.

No he ofrecido todo lo que puedo ofrecer

porque me hacen cantar canciones que no me molan.

Yo soy muy "anglo", soy muy americano...

tengo claro lo que quiero. Entonces cuando yo entré ahí

había gente más joven que se podía moldear más al estilo.

Yo tenía claro lo que quería hacer.

Y lo pasaba mal cuando me ponían canciones.

Y yo decía: "Sé que lo puedo hacer mejor,

pero me estáis poniendo un bolero.

-Cantarlo todo de la misma manera puede ser un problema futuro.

-A mí que no me cambien, me gusta mi voz rota.

Como si salgo la semana que viene.

El jurado fue justo. Yo no lo hice bien en OT

porque las canciones no pegaban conmigo ni con mi rollo.

Estoy, macho, quemadísimo, tío.

Igual se piensan los del programa que mi rollo

es Backstreet Boys o NSYNC.

(CANTAN EN INGLÉS)

Valgo mucho, tengo un estilo diferente al de mis compañeros,

yo soy más roquero, ellos más melódicos.

Yo seguiré cantando mi rocanrol.

En Operación Triunfo aprendí

una lección importante: no le puedes gustar a todo el mundo.

Entonces a raíz de ahí yo estoy más tranquilo.

Hago mi música. Si te gusta, bien. Si no te gusta, también.

Pero a mí me gusta y es lo que hago.

Yo ahora toco bastante por garitos, con poquita gente

y yo lo disfruto igual.

Yo no puedo engañarme a mí mismo y hacer algo que no me gusta.

Hoy me he vuelto a ver...

Musicalmente he tenido suerte, pero en la vida, no.

Porque la vida me dio un palo muy duro,

que fue la muerte de mi hermano Gonzalo

y paré; me frenó eso.

No quería saber nada del mundo, ni de televisión ni de música.

Te di todo lo que soy...

Pero bueno, este es mi hermano.

Se puso como nombre artístico Mr. One.

El último nombre artístico que tuvo.

Y lo tengo tatuado como un libro de cabecera.

Y cada día que tengo un día malo, un día jodido...

pues lo miro y digo: "Hostia, si la vida son dos días".

Nada me matará...

Es que, claro, mi hermano era como mi padre.

Mi padre faltó cuando yo tenía, ¿qué años? Nueve años.

Y luego mi hermano fue un poco mi mentor.

Fue mi mentor... En fin.

Noah, ¿quieres ponerte las gafas del papá?

¡Corre!

Si mi hijo se quiere presentar a OT, que se presente.

Como yo ya sé cómo va el éxito musical, hoy por hoy,

igual dentro de 15 años ha cambiado y es otra cosa.

Pero hoy por hoy... Hostia, prefiero que sea guitarrista.

Oye, luego a las 15:00, ¿no? La paella es a las 15:00.

-Está cansadito. -Pues nada, cariño.

(HOMBRE) ¡Por fin, hijo! ¡Por fin!

¿Cuántas pallas tomaste en OT? -Como esta, ninguna.

No, es que tú sales de Valencia...

y a cualquier cosa le llaman paella. ¡¿Una paella con guisantes?!

-No caigamos en los tópicos. -¡Exacto!

-Soy una persona feliz con las experiencias que he vivido.

Y me quedo con lo mejor...

y estoy trabajando en la música y vivo de la música

gracias a Operación Triunfo. A quien le guste y a quien no,

pero vivo de la música. Hago lo que me da la gana.

-Flipasteis mogollón con la movida esa...

(Música entrañable)

-Es verdad, fue una experiencia tan brutal,

que solo la entendemos nosotros.

Nuestra familia y amigos no lo entenderán jamás.

Es una experiencia que siempre nos unirá.

(ÁLEX) Para nosotros era la novedad entre muchas partes.

En OT 2 y OT 3 se está más pendiente de las cámaras,

pero nosotros íbamos completamente vírgenes.

Estábamos viviendo una experiencia de dentro de verdad,

sin pensar qué podían decir o en qué televisión se veía,

que se hizo una fusión tan bonita que pasó.

Ocurre una vez en la vida.

Aparte creo que hubo un casting muy bueno.

Diferencias de edades y estilos.

Todo el mundo se ayudaba porque nadie en estilo pisaba al otro.

La esencia de todos estaba clara y era diferente y era bonita.

Y la gente de casa se identificaba con alguien,

incluso con los profes habría gente que se identificaría.

Y luego entre vosotros teníais muy buen rollo.

Y eso lo transmitíais y erais un equipo.

-Es muy fuerte que cada uno tengamos nuestra personalidad

y que hayamos hecho una piña.

-Porque nos respetamos todos. Es que somos tan diferentes,

que es muy difícil

lo que ha conseguido el casting y ha sido a través del respeto.

Porque sabemos dónde no nos tenemos que meter

y nos ayudábamos.

¿Y sabes qué había de corazón? Admiración entre nosotros.

No hubo rivalidad, había admiración.

No sabíamos qué obtendríamos, por lo tanto fuimos naturales.

(NAÍM) Yo lo que creo que siempre ha habido

es ya no solo respeto y admiración, por encima de todo es cariño.

Es que es cariño. -Bajo mi punto de vista, Naím...

Quiero decir una cosa, creo que toda la gente que vio el programa

y se sintió de alguna manera identificado,

se llevó la motivación de unos chavales por su sueño

a la oficina, a su trabajo... A todo, de alguna manera.

Fue una motivación para todo el mundo.

La gente tiene la percepción de que el programa fue ayer.

-"¡Hombre, Manu!" -Y han pasado 15 años.

Pero es un programa que unió familias...

-Pero todavía te lo dicen, y hace 15 años de aquello.

(MUJER) "Yo te he votado".

-Bueno, vamos a hacer un juego.

Manu va a tocar unas notas de algunas canciones

y estaría bien que cada uno

reconozca si era suya y que se arranque un poquito.

(HOMBRE) Eso es muy fácil. (MAYTE) Ya veremos.

(MUJER) La va a tocar al revés.

(Música emotiva)

(TARAREA)

¡Oh!

(CANTAN EN INGLÉS)

Está muy alta, ¿eh? Está muy alta.

(CANTAN EN INGLÉS)

(Aplausos)

(MAYTE) Vamos a ver.

¿Y esta? (MUJER) Esta es mi abuela.

(Música lenta)

(HOMBRE) "Adoro". (EXCLAMAN)

Naím. Ven, David.

(Vítores)

-Adoro...

la calle en que nos vimos.

La noche

cuando nos conocimos.

Adoro...

las cosas que me dices.

Nuestros ratos felices

los adoro, vida mía...

(Aplausos y vítores)

-Adoro...

la forma en que sonríes.

Y el modo en que a veces me riñes.

Adoro...

la seda de tus manos,

los besos que nos damos

los adoro, vida mía.

-Y me muero por tenerte

junto a mí,

cerca, muy cerca de mí.

No separarme de ti.

-Y es que eres mi existencia y mi sentir.

Eres mi luna y también eres mi sol.

Eres mi noche de amor.

(Aplausos)

Qué bonito, joder.

(ÁLEX) Naím, nunca he sabido hacer ese giro:

¡Te adoro vida míaaaa!

Mira que lo he intentado.

(Música animada)

(MAYTE) Ahí va otra.

Qué máquina de canción.

(HOMBRE) "It's raining men".

(Música animada)

(CANTAN EN INGLÉS)

(CANTAN EN INGLÉS)

(Aplausos)

(VITOREAN)

(HOMBRE) ¡Esto se viene arriba!

(CANTAN EN INGLÉS)

-¡El baile!

(GISELA) No me acuerdo del baile, Rosa.

(MAYTE) ¡Siéntese, señora!

(Música lenta)

(MAYTE) Mítica canción donde las haya.

¡Tengo un micro! (PARREÑO) ¿Bohemia?

-¡Noches de Bohemia! -Pero esa es portuguesa.

(TODOS DAN PALMAS)

(ANIMAN)

(Música lenta)

Noches de Bohemia y de ilusión,

yo no me doy a la razón,

tú cómo te olvidaste de eso.

Busco y no encuentro una explicación

solo la desilusión

de que falsos fueron tus besos.

-Yo ya no sé cómo olvidarte...

(QUEJÍO FLAMENCO)

-Cómo arrancarte de mis adentros,

desde que te marchaste mi vida es un tormento.

¡Guapa!

-No me pidas que me calle...

(QUEJÍO FLAMENCO)

-Y tú no sabes lo que siento

me has hecho una herida en mi sentimiento.

(TODOS VITOREAN)

(AMBOS) Noches de bohemia y de ilusión

yo no me doy a la razón

tú como te olvidaste de eso.

Busco y no encuentro una explicación

solo la desilusión

de que falsos fueron tus besos.

Noches de bohemia y de ilusión,

yo no me doy a la razón,

tú cómo te olvidaste de eso,

Busco y no encuentro una explicación,

solo la desilusión

de qué falsos fueron tus besos.

¡Ahora a ver quién lo supera!

(DAN PALMAS) Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho...

(MANU) ¡Muy bien, parece que la hemos cantado ayer!

Parece que la cantamos ayer.

(MAYTE) ¡Y la última!

La última de este juego.

(Música romántica)

(MUJER) ¡Oh! Por el amor...

Esa es de después.

(CHICAS) ¡Por el amor de esa mujer!

-Somos dos hombres...

(ÁLEX) Hola, ¿qué tal? Joder, esto es un tema mítico.

Ella tiene todo lo que siempre soñé.

-Soñé. -Es la chica que busqué,

es la chispa de mi piel...

-Mi primer amor, mi primera vez.

Te reviento.

Ella es el regalo que tanto esperé

cuando no pensaba ya

en volverme a enamorar.

Ella es como el sol de otro amanecer.

(AMBOS) Por el amor de esa mujer (TODOS COREAN)

somos dos hombres con un mismo destino.

-Pero yo sé que ella me quiere a mí

y que juega contigo...

(RÍEN)

(RIENDO) Por el amor... Por el amor de Dios.

(LES ANIMAN)

Con un mismo...

y aunque me digas que ella es para ti

y aunque seas mi amigo

Lucharé.

(Aplauso)

(MUJER) ¡Bien! ¡Qué grande!

(RÍEN)

(HOMBRE) Bueno, parad. Cuidado, que le dais a Mireia.

(MAYTE) Cuáles creéis que fueron

las grandes historias de amistad del programa.

El que más mérito tiene de que lo queramos es Javián

porque es el tipo políticamente menos correcto del mundo,

pero quien le conoce le adora. Un aplauso para Javián.

(Aplauso)

(HOMBRE) ¡Bravo!

-Yo quería decir que en la academia me hice muy amigo de este

y cuando me dijeron: "No, tú con Fórmula Abierta",

digo: "¿Qué hago yo con Javián? Si no tenemos nada que ver".

Habíamos estado dos o tres semanas dentro.

El apoyo de mi vida en 15 años ha sido este señor de aquí

además hemos pasado muchas.

Y fue un descubrimiento, porque no sabía cómo era.

(MIREIA) ¡Somos dos santas para aguantarte a ti!

Las chicas también hemos sido muy amigas. ¡Cállate!

(Risas)

También tenemos historias, que solo hablan los tíos, joder.

¡Bravo, Chenoa, muy bien!

-Las chicas hacíamos mucha piña.

Con los chicos también, pero entre nosotras es distinto.

Y esa amistad ha perdurado en los años, eso es lo importante.

Esto es un marujeo del copón, vais a ver lo cotillas que son

las chicas de OT, contando sus cotilleos.

Queremos ir al baño. No nos dejan ni hacer pis.

¡Le revienta no enterarse de las cosas!

Recuerdo una cosa muy bonita y es cuando conocí a Rosa.

Me viene y me dice: "Yo a ti te conozco".

Y empezamos a hablar y yo había ido a su pueblo.

Y a partir de ese momento Rosa y yo...

ya no nos despegamos.

Ya nos sentábamos las dos, estábamos juntas siempre.

Gisela, que os quiero mucho a las tres.

(LLORA) Pero sería un delito no...

A mi Vero.

(Aplauso)

"Que está muy preocupada, porque hoy le ha salido mal.

Y está muy mal de la garganta.

Yo ya me he curado".

Y encima eres buena compañera,

porque estás diciendo que Verónica está mal de la garganta.

-Ay, se me cae la lagrimilla.

Rosa...

No tengo palabras, bueno sí que las tengo, y es amor.

Las palabras que tengo para Rosa es amor.

Y estoy muy agradecida de haberla conocido

porque éramos dos amigas que sin necesidad de hablar

estábamos super a gusto.

Una de las razones por las que no me quería ir

era porque iba a echar de menos a Rosa...y...

Era un momento muy bonito

el que he vivido allí gracias a ella.

Era divertida, simpática, cariñosa...

Y muy espiritual y ella no lo sabía todavía.

Y para mí fue más que una amiga fue un regalo.

Pues mi vida en Los Ángeles...

Porque recibí la llamada de Seymour Stein,

el presidente de la discográfica que descubrió a Madonna.

Me acuerdo de que cuando me llamó, estaba que no me lo creía.

Me había escuchado cantar en español y quería que compusiera en inglés.

Y entonces, me vine a Los Ángeles, estuve componiendo música,

compuse con Phill Collen, el guitarrista de Def Leppard.

Hemos hecho una canción increíble, se llama "Army of one".

Estoy en mi salsa, estoy descubriendo una nueva Vero cada día.

(CANTA EN INGLÉS)

Mi día en Los Ángeles es: procuro levantarme muy temprano

y estoy componiendo, voy al estudio, grabo demos

o hago coescrituras.

(CANTA EN INGLÉS)

Hacer deporte, hacer surf, depende de las condiciones del mar.

Hay días en los que actúo, entonces preparo el show.

(HABLAN EN INGLÉS)

-¿Estás nerviosa?

-Estoy nerviosa, pero de ganas de salir.

-Tú tranquila.

-(HABLA EN INGLÉS)

-Poder hacer más cosas diferentes,

como actuar en salas con 2.000 personas

y luego irme a una sala más pequeña, el típico bar americano,

para cantar para 100 o 200 personas.

Así que, lo que le añado es la aventura de vivir aquí.

Siempre acompañada con la música.

(Gritos de euforia)

(HOMBRE) Detectamos que en directo tienes problemas de afinación.

(CANTA EN INGLÉS)

Cuando grabas en el estudio, esos problemas desaparecen.

(HOMBRE) Creemos que esos problemas se deben a tu inseguridad.

-(CANTA EN INGLÉS) ¡Me fui!

-Tú confiabas en ti misma. -Sí.

(NINA) Curiosamente, hoy es el día que menos ha desafinado,

mejor dicho, hoy no ha desafinado.

(VERÓNICA) He desafinado, lo sé.

No vale decir que lo reconozco, porque aunque lo diga, desafino.

Lo que tengo que hacer es meterme dentro de... no sé.

La culpa es mía por decirlo tanto.

No era cierto, era simplemente inseguridad.

Cuando te subes nerviosa no das lo mejor de ti.

Pero era muy dura conmigo misma y ya está.

Lo que pasa es que el programa me etiquetó muy fuerte con eso.

Nada, son momentos y al final,

creo que al ser tan inocente también,

tampoco sabes defenderte, no sabes qué decir.

Yo simplemente he seguido cantando, he estado en los escenarios.

No he tenido ningún problema, me he sentido feliz, a gusto.

Salgo, canto, me bajo y feliz.

He crecido como persona, siento que cada vez crezco más.

Procuro siempre sacar el lado bueno, el lado positivo.

Porque la vida es una y yo necesito saber

que me voy a la cama sintiéndome bien con lo que he pensado,

con lo que he hecho y con lo que he sentido.

Y con lo que he dado, inspiración, dar amor, dar cariño a la gente

y decir: "Disfruta con lo que yo hago", y ya está.

Creo que cuando sueñas y sientes algo en la vida, te pasa.

Y yo sueño y siento mucho.

Y me alegro de que haya sido con este programa,

porque he conocido a 15 compañeros maravillosos

y he hecho sentir a mucha gente.

Así que si esto es lo grande que me pasó hace 15 años,

no me puedo imaginar las cosas grandes

que me pueden seguir pasando.

Pero ese momento, está ahí para siempre, aquí.

Escucha, escucha.

("Conga" de Gloria Estefan)

-No os preocupéis, está bastante mal.

¿Qué pasa, Rosa? Que lo he pisado.

No pasa nada.

Yo te persigo.

No, no me persigas.

Por favor, no me persigas.

Chavalito joven, buena voz, a cantar y a bailar,

a menear el culito.

Que por cierto, parecía que me había tragado una escoba,

qué manera más horrible de moverse.

Otra cosa que aprendisteis, o no, en la academia

fue a cantar y a bailar a la vez.

(Risa)

-Con Poty era superdivertido trabajar, porque era un encanto.

A mí, se cagaba en mi madre, con perdón.

Agradecíamos mucho el momento Poty.

Me decía: "¿Quieres quitarte la escoba que te has tragado?"

Pero en la discoteca de pueblo nada más que bailábamos así.

(RÍE) Con el cubata en la mano.

-Una cosa que tiene Poty es que hace coreografías muy vistosas,

pero luego los pasos tampoco son tan difíciles.

Y aun así había momentos que os costaba.

-No me quiero enfadar, Rosa.

La cosa más sencilla es lo que te estoy explicando.

Si ya lo sé.

No, solo piensas en cantar.

Independientemente de que montemos una coreografía paso a paso,

tiene que haber la gracia de cada uno.

A ver.

Alegría, ¿eh?

Muy bien.

¿Lo hacemos mal como para amarrarnos?

Sí.

Un, dos, ¿qué pasa con las manos de cowboy?

Muy bien, mueve las caderas.

Quiero amanecer dormida entre tus brazos.

Muy bien.

Además en la tele como casi todo es mentira,

luego salimos ahí... "¡Coño, cómo bailan estos tíos!"

-Yo aún me acuerdo de "Será que no me amas".

-Vamos a hacer otro juego como el de antes,

pero a ver si recordamos las coreografías de estas canciones.

-No es fácil cantar y bailar a la vez.

(HOMBRE) "Lady Marmalade".

"Lady Marmalade".

(CANTAN EN FRANCÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

(Gritos de euforia)

(CANTAN EN FRANCÉS)

Era más rápido el paso, después.

(Gritos)

No sé qué está pasando, que todo está al revés,

que tú ya no me besas como ayer.

Que anoche en la playa no me dejaste amarte

algo entre tú y yo no va bien.

(LOS TRES) No culpes a la noche, no culpes a la playa,

no culpes a la lluvia, será que no me amas.

No culpes a la noche, no culpes a la playa,

no culpes a la lluvia, será que no me amas.

Ya no sé, ya no sé qué va a pasar.

Ya no sé, ya no sé qué va a pasar.

Ya no sé, ya no sé.

(MANU) Mítica, ¿eh? Mítica.

(Música: "Walking on sunshine")

(NATALIA) Me acuerdo de la letra.

Busta, ven, tienes que practicar conmigo el mortal.

(Risa)

(JAVIÁN) ¿Qué tengo que hacer?

(VERÓNICA) Me coges así.

(NATALIA) Me coges por aquí y súbeme.

(Grito)

(JAVIÁN) Venga, otra vez.

(Gritos)

(CANTAN EN INGLÉS)

(CANTAN EN INGLÉS)

Muy bien, David.

(NOEMÍ) Un momento, por favor.

Un tema que ahora aún se sigue bailando

en todas las orquestas, bodas, bautizos, comuniones.

(GRITA)

Con ese paso que me encanta.

-Lo siento, vas a tener que bailarla.

-Vámonos.

Mi mente da vueltas y no puede parar.

Pienso en tu cuerpo y en tu forma...

(TODOS) Oh, no, ¿qué voy a hacer si no estás?

Ya no duermo, no como y no puedo trabajar

y en la oficina no me quieren ni hablar.

Oh, no, ¿qué voy a hacer si no estás?

(MANU) La coreo.

Y hablo con la luna a solas,

le pregunto qué harás ahora.

Y ya no deseo aguantar más.

Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das,

regálame un beso y no te arrepentirás.

Te quiero y quiero más, y no te olvidarás de mí jamás.

Por eso, más, te quiero y quiero más de lo que tú me das,

regálame un beso y no te arrepentirás,

te quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás.

Gracias.

(HOMBRE) El paso del armadillo.

-En las nuevas versiones.

(NOEMÍ) A ver, sentaos, sentaos.

-Joder, qué fuerte.

(NOEMÍ) ¿Guardáis buen recuerdo del grupo?

(MIREIA) Sí, sí.

(JAVIÁN) Sí, yo siempre he sido de grupo, desde los 15 tengo uno.

A mí me vino especialmente bien compartir la experiencia

con tres compañeros.

Y se lo agradezco, me trataron magnífico.

(MIREIA) Nos unió mucho.

-Dejad hablar a Mireia.

-Mi idea era salir como solista, está clarísimo.

Con Geno, lo comentamos muchas veces,

que habíamos sido las únicas que no tuvimos la oportunidad.

Pero sí que es verdad que yo no lo cambio, por nada.

No lo cambio.

-Miro el pasado y estoy tan agradecida

de haber pertenecido a Fórmula Abierta, de verdad.

Aunque soy carne de escenario, me encanta el escenario.

-Lo eres.

-Sí, el escenario me pone, me encanta.

Pero la vocación de enseñar

ha sido a raíz de estar en la academia, en OT.

El tema de Operación Triunfo me dio la bombilla.

A hacer lo mismo, formar una academia con su equipo de profesores,

las disciplinas de teatro musical, de danza, de todo lo que hacíamos.

A mí se me encendió la bombilla: "Quiero esto".

Y quiero que sea mío y quiero dirigirlo yo

y tener a mi equipo y quiero estar al frente y enseñar.

¡Vamos!

¡Más rapidito!

Sin empujar.

Me apasiona enseñar.

Me apasiona, no me gusta, me apasiona enseñar.

Se me dan superbién los niños, me encantan.

He descubierto una vocación.

-Se te da muy bien.

-Tengo mucha empatía con los críos.

Me dan una energía y una vitalidad tremenda

y la verdad es que soy muy feliz.

Que nunca jamás.

Tenemos nuestro hogar.

Me gusta, me siento bien, me siento plena.

Me siento realizada.

Transmitirles lo que yo he aprendido es una gozada.

Eso para mí es la mayor satisfacción de mi vida.

Qué fuerte, verlos ahí.

Me recuerda a la academia, el olor a madera.

Me transporta a cuando estaba en la academia

que era tan inmensamente feliz.

Recuerdo una felicidad inmensa estando allí dentro.

Uno de los fallos que yo he pensado que he tenido al entrar.

Una vez entré, la pisé, fue perder mi foco.

Hice un casting, para mí, fantástico, me lo curré.

Fui a por todas, estaba enfocada totalmente a entrar.

Y mi mundo se hace trizas.

Una vez la pisé, no sé qué me hizo perder el hilo.

Y ese fue mi fallo.

No estaba al 100% como en el casting.

Por muchas cosas, muchas razones.

Eso de que me controlen, de que haya cámaras en los espejos.

Que estén controlando cada movimiento que hacía,

con todo eso a mí se me fue.

Y quizá por eso me echaron la primera.

-Viene el momento más fuerte,

porque después de solo dos semanas en OT,

ya tenemos que despedirnos de una de las concursantes.

Debe quedarse en la academia y, por tanto, seguir en OT...

Nuria Fergó.

-Me alegro, tía, lo sabía.

Es como el hundimiento del Titanic, es el fin, ya no hay nada más.

Eso pensaba en aquel momento.

Estaba viviendo todo con tanta intensidad

que cuando me dijeron: "Te vas tú",

nunca lo olvidaré, lo tengo grabado para siempre en mi memoria.

Quiero dar un mensaje para todos mis compañeros, los 15,

quiero decirles que los voy a echar mucho de menos.

Que los quiero mucho

y que tengo muchas ganas de abrazarlos.

Que los quiero.

¡Uh!

(SOLLOZA)

Se me remueve todo.

Sí, porque siempre he sido muy cariñosa

y estaba superaferrada a ellos, no sé.

Y me veo tan niña ahí, tan ingenua, como me dijo una vez Rocío Jurado.

"Qué ingenua eras, Geno".

Pues sí, era muy ingenua.

Era muy tonta, muy niña.

Es que me veo tan inocente,

que creo que pensaba que me iba de acampada.

No me dio tiempo a demostrar nada.

Quizá tenía un nivel más lento.

Iba a un ritmo más a galope y otros iban corriendo.

Por eso creo que fue injusto,

porque tenía que pasar una o dos semanas más

para que la gente viera mi progreso.

Son cosas que pasan, es un concurso, yo ya lo tengo más que superado.

Todas las experiencias son buenas, las malas también, al menos para mí.

(RÍE)

Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das,

regálame un beso y no te arrepentirás.

Al principio, Operación Triunfo era todo facilidades,

era todo puertas abiertas, al principio, los tres primeros años.

Todo era de color de rosa.

Éramos el fenómeno en aquel momento en España.

Pero a partir de ese tercer año, del cuarto en adelante,

ya fue más complicado, se acabó el contrato

y ya cogí mi camino sola.

Sí que ya me costó más todo.

Reconozco que ser Geno Machado OT, que era mi segundo apellido,

me beneficiaba, me daban papeles protagonistas.

Pero también pienso que no es la realidad.

Que los papeles protagonistas te los tienes que ganar tú.

Tienes que ir a un casting y demostrar que vales,

que puedes ser protagonista.

Estuve en un momento determinado de mi carrera muy abajo.

Hubo un momento de crisis, no sonaba el teléfono.

Me afectó en que yo tocaba puertas y hubo un momento: "¿Triunfito? No".

Fue duro para mí.

Y un momento también de desamor con la profesión.

Se acabó, porque toqué fondo.

Estar abajo, estar en la tierra

y el haber estado en malas situaciones y circunstancias

te hace ser humilde.

Pero resurgí como el ave fénix.

Y entonces dije: "No, estoy aquí, tengo que seguir, esto es lo mío,

voy a luchar".

Nunca has parado, nunca.

Incluso cuando la gente pensaba que Geno estaba perdida,

había gente mucho más cercana que veía que estabas luchando.

-Hemos pasado por momentos buenos, también por momentos malos.

-Muy malos. -Muy malos.

Pero nunca he tirado la toalla.

Me lo he construido todo, lo he hecho todo,

me lo he fabricado todo.

Ya que se cierran puertas, las abro yo.

Me las cierran y las abro, empujo y abro.

Y así ha sido mi trayectoria.

He subido, he bajado, he vuelto a subir,

ahora espero mantenerme. (RÍE)

Con eso ya, feliz, estar aquí.

-Ahora estás madura, antes eras una niñita de 19 años

que va y se encuentra de pronto un mogollón superdifícil de tragar.

-Sí, que vino un poco grande.

-Ahora eres una mujer con 34 años,

mucho más madura artísticamente, de aquí a Lima.

-Lo mío me ha costado.

Lo mío me ha costado.

El éxito depende de cómo lo mires.

No es vender un millón de discos, no es tener millones en la cuenta.

Es que tú te sientas en calma, en equilibrio en tu vida,

vayas feliz todos los días a trabajar por la mañana.

Eso para mí es el éxito y entonces, yo sí que lo he conseguido.

(LOZANO) Los espectadores de Operación Triunfo

han decidido por un 49,9% de los votos

que nuestro representante el 25 de mayo en Tallin, Estonia, sea...

¡Rosa!

("Europe's living a celebration")

Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar.

Europe's living a celebration, nuestro sueño, una realidad.

(NINA) Es inevitable que en un rincón de nuestro corazón,

sintamos un poquito de pena, ¿sabéis por qué?

A los chicos les hubiera encantado ganar

para poderos devolver un poquito de todo el amor que les habéis dado.

Celebration, celebration.

(Gritos de euforia)

(URIBARRI) Pasó Rosa, pasó España, como un ciclón por Europa.

-Rosa, ¿alguna vez te habías imaginado allí arriba?

No, no.

A ver, sueño, todos soñamos,

porque cuando alguien pide algo con tanta fuerza mira lo que ocurre.

Y el resto, ¿todos pensabais

que ella tenía que ser la representante?

(TODOS) Sí.

Sí.

No hay nada mejor que el apoyo para ir a Eurovisión,

de toda la energía de España con la que tenía que estar era Rosa.

La coherencia mandaba y la energía también.

Y todos estábamos a favor y siempre que nos dicen algo, digo:

"La que llevaba el mayor peso ahí, era ella,

nosotros estábamos para dar un poco de soporte".

Todo el mundo ve que ir a Eurovisión fue un gran premio,

pero lo que no entiendo es como la gente no es capaz de ver

la otra parte de la película, la presión mediática

que ella tuvo que soportar,

de tener esa responsabilidad, de representar a tu país.

-Ya habíamos ganado antes de ir.

-Yo flipaba con esa presión, a mí me da algo.

En las entrevistas siempre he dicho, porque además lo sentía,

el apoyo tan grande de que vinieran los compis.

No te puedes ni imaginar.

Éramos muy piña.

Recuerdo cuando nos comunicaron quiénes íbamos a acompañarla,

me alegré muchísimo por Geno, fue una emoción para todos.

Que sepáis que, a ver, a mí me dieron a elegir.

Tony Cruz me dio a elegir, fíjate.

(ÀLEX) Gracias, Rosa.

(Risas)

En su momento, quise que fuéramos todos a Eurovisión.

(HOMBRE) No puedes por las reglas.

Todos, yo no sabía, con tanto Eurovisión que he visto,

no sabía que solo podía llevar seis personas.

Solo se podían seis personas.

Lloré lo que no había escrito para que fuéramos todos.

Con mi inocencia y todo, llorando desesperada.

Quería que fuéramos

y estaba agobiada de tener que elegir seis.

Espérate, me muevo.

Tengo una anécdota de dentro, a ver si se acuerdan.

Menos mal que no ganamos, te explico por qué.

A todos los países nos ponían cosas típicas de la tierra.

A nosotros, nos pusieron jamón, queso y vino.

Y un toro en medio.

A los demás les daban "12 points" y hacían: "Ja, ja, ja".

"6 points", mira, unos saltos... jodimos el sillón.

Con los nervios, nos trincamos las botellas de vino.

Claro, porque habitualmente no bebíamos.

Vimos las dos botellas de vino y digo: "Este es el momento".

(Risas)

Si tenemos que dar las vueltas, nos caemos.

-Repetir la canción dando la vuelta y pom.

(MANU) Al centro y para adentro.

Yo lo dije: "Espero que quedemos en buena posición,

pero como quedemos los primeros, tenemos que cantar de nuevo,

no vamos a tener oído para afinar".

(Risas)

¿Qué os parece si acabamos este primer capítulo del reencuentro

de OT cantando "Europe's living a celebration"?

La versión original, ¿vale?

Yo no estaba, yo no estaba.

Estoy feliz de encontrarme hoy aquí

y no me preguntes más por qué.

Ya corre en mis venas la emoción y nace en mí una ilusión.

Siento algo nuevo en mi interior que me lleva a ti.

Un camino por hacer sin nada que esconder.

Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a cantar.

Europe's living a celebration. Nuestro sueño una realidad.

No se oirán jamás las voces

que no nos dejen dar el paso final.

Si existe en nosotros la pasión y brilla una luz en tu interior.

Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre.

No dudes, por favor, lo dice el corazón.

Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a cantar.

Europe's living a celebration. Nuestro sueño una realidad.

No nos dejes, amor. No digas adiós.

Y crece, va creciendo la fuerza y la ilusión.

Celebration, celebration, celebration, celebration.

Celebration, celebration, celebration, celebration.

Europe's living a celebration.

Niños.

Vamos a cantar. Europe's living a celebration.

Es tu sueño una realidad.

Europe's living a celebration. Nuevos tiempos, la necesidad.

Celebration, celebration.

(GRITAN)